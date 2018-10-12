Прекратятся ли гонки возле МГУ после установки клумб и что такого в квартирах за два миллиарда рублей
Обсуждаем в эфире программы «Московские окна» на Радио «Комсомольская правда»
Обсуждаем в эфире программы «Московские окна» на Радио «Комсомольская правда»
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Главные темы:
- Прекратятся ли гонки возле МГУ после установки клумб.
- 20% камер на дорогах оказались муляжами.
- Что такого в квартирах за два миллиарда рублей. Наш корреспондент пытается купить элитное жилье.
- Москву на выходных ждёт золотая осень.
- Убийство следователя в Подмосковье: Евгения Шишкина вела дело о крупной афере с покупкой авиабилетов за бонусы.
- «Очень жалко!»: Виктория Тарасова рассказала о самоубийстве звезды «Глухаря» Михаила Фатеева и проклятии сериала.
Прекратятся ли гонки возле МГУ после установки клумб и что такого в квартирах за два миллиарда рублей
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