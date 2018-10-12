Прекратятся ли гонки возле МГУ после установки клумб и что такого в квартирах за два миллиарда рублей

12 Окт. 11:05 2018-10-12T14:06:07+03:00

Обсуждаем в эфире программы «Московские окна» на Радио «Комсомольская правда»

Обсуждаем в эфире программы «Московские окна» на Радио «Комсомольская правда»

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Главные темы:

- Прекратятся ли гонки возле МГУ после установки клумб.

- 20% камер на дорогах оказались муляжами.

- Что такого в квартирах за два миллиарда рублей. Наш корреспондент пытается купить элитное жилье.

- Москву на выходных ждёт золотая осень.

- Убийство следователя в Подмосковье: Евгения Шишкина вела дело о крупной афере с покупкой авиабилетов за бонусы.

- «Очень жалко!»: Виктория Тарасова рассказала о самоубийстве звезды «Глухаря» Михаила Фатеева и проклятии сериала.