2018-10-12T14:06:07+03:00
Московские окна

Прекратятся ли гонки возле МГУ после установки клумб и что такого в квартирах за два миллиарда рублей

Обсуждаем в эфире программы «Московские окна» на Радио «Комсомольская правда»
Михаил АНТОНОВПавел КЛОКОВ
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Обсуждаем в эфире программы «Московские окна» на Радио «Комсомольская правда»Обсуждаем в эфире программы «Московские окна» на Радио «Комсомольская правда»
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Главные темы:

- Прекратятся ли гонки возле МГУ после установки клумб.

- 20% камер на дорогах оказались муляжами.

- Что такого в квартирах за два миллиарда рублей. Наш корреспондент пытается купить элитное жилье.

- Москву на выходных ждёт золотая осень.

- Убийство следователя в Подмосковье: Евгения Шишкина вела дело о крупной афере с покупкой авиабилетов за бонусы.

- «Очень жалко!»: Виктория Тарасова рассказала о самоубийстве звезды «Глухаря» Михаила Фатеева и проклятии сериала.

Прекратятся ли гонки возле МГУ после установки клумб и что такого в квартирах за два миллиарда рублей

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