2018-10-11T20:38:44+03:00
Общество

Запуск МЦД-1 и МЦД-2 создаст почти 900 тысяч дополнительных пассажирских мест в сутки

Запуск МЦД-1 «Одинцово-Лобня» и МЦД-2 «Нахабино-Подольск» создаст почти 900 тысяч дополнительных пассажирских мест в сутки
Поделиться:
Запуск МЦД-1 «Одинцово-Лобня» и МЦД-2 «Нахабино-Подольск» создаст почти 900 тысяч дополнительных пассажирских мест в сутки.Запуск МЦД-1 «Одинцово-Лобня» и МЦД-2 «Нахабино-Подольск» создаст почти 900 тысяч дополнительных пассажирских мест в сутки.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Благодаря запуску первого этапа Московских центральных диаметров(МЦД): МЦД-1 «Одинцово-Лобня» и МЦД-2 «Нахабино-Подольск», мы сможем создать почти 900 тысяч дополнительных пассажирских мест в сутки. При этом количество пассажирских мест на МЦД-1 будет увеличено, по сравнению с существующим, на 42%, а на МЦД-2 – на 59%», - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что увеличение пассажирских мест связано с закупкой нового подвижного состава для работы в рамках проекта МЦД, с введением на московских центральных диаметрах тактового движения – каждые 5-6 минут в пиковые часы, а также с переносом технологического дневного перерыва на ночное время.

Первые два диаметра: МЦД-1 «Одинцово-Лобня» и МЦД-2 «Нахабино-Подольск» запустят уже в конце 2019 - начале 2020 года.

Уже известно, что по двум диаметрам будут ходить новые поезда городского типа «Иволга». В новых поездах будут более широкие дверные проходы, что облегчит посадку и высадку пассажиров, USB-зарядки для смартфонов, крепления для велосипедов, бесплатный Wi-Fi и другие сервисы, повышающие комфорт для пассажиров.

График работы МЦД будет выстроен как в метро – с 5:30 утра до 1:00 ночи. А для удобной интеграции диаметров с остальной городской транспортной системой будет разработана удобная билетная система. Для оплаты проезда пассажиры смогут использовать карту "Тройка".

В целом, по подсчетам экспертов, реализация проекта МЦД разгрузит всю транспортную инфраструктуру столицы на 10-12%.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В жилых домах Москвы заменили 13 тысяч лифтов
На северо-западе Москвы откроется новый спортивный комплекс
Интерактивную «Карту Москвы» высоко оценили на Expo Real-2018
В Москве грузовик насмерть сбил пенсионерку
Московские школьники смогут делать домашние задания онлайн
Шесть снарядов времен ВОВ нашли в Наро-Фоминском округе
Осенний мотофестиваль покажут онлайн 13 октября
Полицейские штурмом взяли квартиру разбойников в Подмосковье
Малолетняя банда ограбила магазин в Подмосковье
С начала года в Подмосковье родилось более 57 тысяч детей
На ВДНХ отреставрируют фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок»
Птица попала в двигатель Boeinga перед посадкой
В Москве ограничат движение из-за мотофестиваля
В Москве может появиться еще одна канатная дорога
Жители Подмосковья уже более 7 млн раз воспользовались электронной записью ко врачу
В столице прививки от гриппа сделали более 3 миллионов человек
На юго-западе Москвы началось переселение из трех сносимых пятиэтажек
Московский велопрокат установил новый рекорд по числу поездок
Пьяный мужчина устроил дебош на станции метро «Таганская»
«Черному копателю» из Подмосковья грозит 8 лет тюрьмы
В Москве двое мужчин украли из банкомата 4 миллиона рублей
В Москве грабитель в черной маске напал на фармацевта и обчистил кассу аптеки
Пьяный москвич избил фельдшера скорой помощи