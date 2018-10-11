Запуск МЦД-1 и МЦД-2 создаст почти 900 тысяч дополнительных пассажирских мест в сутки

СЕГОДНЯ 20:33 2018-10-11T20:38:44+03:00

Запуск МЦД-1 «Одинцово-Лобня» и МЦД-2 «Нахабино-Подольск» создаст почти 900 тысяч дополнительных пассажирских мест в сутки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Запуск МЦД-1 «Одинцово-Лобня» и МЦД-2 «Нахабино-Подольск» создаст почти 900 тысяч дополнительных пассажирских мест в сутки

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Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Благодаря запуску первого этапа Московских центральных диаметров(МЦД): МЦД-1 «Одинцово-Лобня» и МЦД-2 «Нахабино-Подольск», мы сможем создать почти 900 тысяч дополнительных пассажирских мест в сутки. При этом количество пассажирских мест на МЦД-1 будет увеличено, по сравнению с существующим, на 42%, а на МЦД-2 – на 59%», - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что увеличение пассажирских мест связано с закупкой нового подвижного состава для работы в рамках проекта МЦД, с введением на московских центральных диаметрах тактового движения – каждые 5-6 минут в пиковые часы, а также с переносом технологического дневного перерыва на ночное время.

Первые два диаметра: МЦД-1 «Одинцово-Лобня» и МЦД-2 «Нахабино-Подольск» запустят уже в конце 2019 - начале 2020 года.

Уже известно, что по двум диаметрам будут ходить новые поезда городского типа «Иволга». В новых поездах будут более широкие дверные проходы, что облегчит посадку и высадку пассажиров, USB-зарядки для смартфонов, крепления для велосипедов, бесплатный Wi-Fi и другие сервисы, повышающие комфорт для пассажиров.

График работы МЦД будет выстроен как в метро – с 5:30 утра до 1:00 ночи. А для удобной интеграции диаметров с остальной городской транспортной системой будет разработана удобная билетная система. Для оплаты проезда пассажиры смогут использовать карту "Тройка".

В целом, по подсчетам экспертов, реализация проекта МЦД разгрузит всю транспортную инфраструктуру столицы на 10-12%.