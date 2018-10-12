Как корреспондент «Комсомолки» покупал квартиру за два миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 02:55 2018-10-12T03:07:21+03:00

«Пролетарский корреспондент» Клоков в шоке: - Здесь мог бы жить отряд солдат, а будет - бывший депутат. Фото: Иван МАКЕЕВ

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ИМЯ ХОЗЯИНА НЕ ВЫДАЮ

- Я так понимаю, покупатель не вы? - строго спросил меня женский голос на том конце провода.

Как будто я не только выгляжу как пролетарий, но и говорю.

Я начал с жаром протестовать, словно покупка квартиры за два миллиарда рублей - это преступление. Девушка потребовала назвать имя заказчика. И намекнула, что в Москве людей с такими суммами не так много. Я сказал, что мой хозяин ихнего не глупее. И лишний раз светиться не собирается. Та обещала перезвонить.

А я пока пробежался по другим объявлениям. Элитное жилье тоже бывает разным. У кого-то хватает денег на отдельные гардеробные, винные комнаты, чемоданные, сигарные и так далее. А кто-то с трудом наскребает на три санузла, итальянскую настенную роспись и пару жалких дровяных каминов.

Куда бы я ни звонил, мне везде отказывали в показе. Требовали рассказать, на кого я работаю. А то, мол, приходят всякие журналисты, строят из себя помощников олигархов, а потом пишут статейки.

Я искренне разделял их возмущение. Но имя хозяина так и не выдал.

Это не дворцовые залы и не ресторан «Интурист». Всего-то парочка комнат в продающихся квартирах.

«НАДЕНЬТЕ БАХИЛЫ»

И все-таки мне позвонили. Агент по имени Ольга пригласила посмотреть квартиру в Гранатном переулке (недалеко от Московского зоопарка). Я пришел в джинсах за четыре тысячи рублей. Примерно столько же стоят туфли. И ветровка - из самых дешевых. Не бомж, но с помощником Абрамовича рядом не стоял.

Ольга снисходительно осмотрела меня и снова потребовала назвать заказчика.

- Да это бывший депутат Государственной Думы, - вырвалось у меня.

В фойе девятитажного дома нас встретили три здоровенных охранника. И не таких, как в «Пятерочке». А при галстуках и в костюмах. Каждый из них сверлил меня взглядом. Но я вошел в образ и делал вид, что меня совершенно не удивляет цена на квартиру (общей площадью 759 квадратных метров). Два миллиарда рублей. Господи... В моей родной Курской области, кстати, на эти деньги можно купить 30 пятиэтажек (это больше тысячи квартир).

Ванна из цельного камня и такие пространства - хоть велосипедные гонки устраивай. Фото: cian.ru

Мне, как в больнице, дали бахилы (Ольга предпочла разуться и пошла босиком). И показали прихожую. Ее площадь больше, чем вся моя однушка в Ясеневе. Дальше - все как во сне. Библиотека с камином. Фитнес-зал с тренажерами. Гардеробная. Парикмахерская. Постирочная. Кинотеатр. Санузел для гостей. Для хозяев. Для их родственников...

- Эта ванна сделана из цельного камня, - с гордостью сообщил охранник. - Ручная работа...

Я, чтобы проверить, несколько раз постучал по белоснежной емкости. И, довольный, прошел в блок для обслуживающего персонала. Честно говоря, я и сам бы с удовольствием жил в этом блоке. Просторные покои с мебелью. Туалет. Душевая.

Ольга, видя мои обезумевшие глаза, заметно нервничала. Тут охранник сказал:

- Пора осмотреть и второй этаж.

Чтобы не утруждаться, в квартире есть лифт. Но мы пошли пешком. По лестнице, украшенной подсветкой. Я чувствовал себя героем сериала «Санта-Барбара» Мэйсоном Кэпвеллом, который пришел с работы и, зачем-то нацепив бахилы, поднимался к себе.

- Мебель итальянская, - говорил охранник.

«Яблоки с юга», - мысленно добавлял я.

По-моему, в таком жилище может разместиться целый моторизованный взвод. Место для техники тоже есть - под домом расположен паркинг.

Фото: cian.ru

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Жилье в тысячу квадратов - это понты

- На самом деле такое дорогое жилье не могут продать годами, - рассказал «КП» директор по риэлторской деятельности столичного агентства недвижимости Роман Вихлянцев. - Среди таких покупателей обычно люди, отошедшие от дел. Бывшие крупные начальники, политики, депутаты. И даже не они сами, а их родственники. Нажитые деньги надо как-то легализовать. И все же для тихой уютной жизни такие квартиры не очень подходят. Ну зачем, например, семейной паре площадь в тысячу квадратных метров? Это просто понт. Иметь пятиуровневую квартиру с видом на Кремль. Или храм Христа Спасителя. Такие хоромы переводят их владельцев в новый статус. По крайней мере они сами так думают. А вообще сделок такого уровня в Москве немного. Около десяти в год.

В такой спальне немудрено и потеряться. Фото: cian.ru

КСТАТИ

Пятиэтажный пентхаус продали

Три недели назад в интернете появилось объявление о продаже квартиры стоимостью семь миллиардов рублей в 1-м Неопалимовском переулке (подробнее - на kp.ru). По цене это уже равносильно 105 пятиэтажкам в Курской области, проживать в которых могут около 20 тысяч человек. Квартирка занимает пять этажей и имеет площадь 2 тысячи квадратных метров (почти половина футбольного поля). Есть тир, дегустационный зал винодельни, сейфовая комната, сигарная, бассейн, прачечная, морозильник для продуктов, холодильник для шуб... Несколько дней назад объявление сняли с публикации (вместе с телефонными номерами). Возможно, продали.

ТОП-З

Самая дорогая недвижимость столицы

1. 3 млрд. 264 млн. 723 тысячи рублей (Ленинский проспект, станция метро «Юго-Западная»).

Четырехкомнатная квартира расположена в доме рядом с Тропаревским лесопарком. Кухня-гостиная, три спальни, две гардеробные, два санузла. Панорамное остекление - видно лес и пруд. В ЖК - отдельный клуб, бассейн, отделение банка, ресторан, автомойка и так далее.

2. 2 млрд. 831 млн. 647 тысяч рублей (Авиационная, 79, станция метро «Щукинская»).

Квартира общей площадью 560 квадратных метров в доме на берегу Москвы-реки. Индивидуальный дизайн-проект. Роспись на потолках, лепнина ручной работы, художественный паркет из ценных пород дерева. Кроме этого, в отделке использовался натуральный камень - оникс и мрамор. Гостиная с видом на реку, пять спален, кабинет, кинотеатр, каминный зал, четыре санузла, гардеробные, постирочная, кладовая. Полностью меблирована. Единственная на этаже.

3. 2 млрд. 410 млн. рублей (Гранатный переулок, 8, строение 4, станция метро «Баррикадная»).

Панорамный пентхаус, занимающий полностью последний этаж дома (площадью 975 квадратных метров). Витражные окна - на четыре стороны. И в каждом - виды на памятники архитектуры (например, усадьбу Зубовых-Леонтьевых и особняк Морозова). В доме есть собственный фитнес-клуб, SPA-кабинет и салон красоты, мужской сигарный клуб с бильярдной, женский салон с библиотекой и детская игровая комната.