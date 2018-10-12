Наше Подмосковье. Инвестировать и работать в Московской области

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-12T04:40:32+03:00

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В Московской области вчера был запущен еще один крупный инвестиционный проект. В Солнечногорском районе, на территории индустриального парка «Север», начал работу логистический центр интернет-магазина «Утконос», который считается крупнейшим в России. В церемонии открытия принял участие губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. Вместе с владельцем компании «Утконос» Алексеем Мордашовым он дал старт проекту, открыв автоматические ворота логистического комплекса.

Андрей Воробьёв подчеркнул, что на предприятии будет создано 2,5 тысячи рабочих мест. Инвестор вложил в логистический центр около 5 миллиардов рублей.

- Для нас это (новые инвестиционные проекты. - Авт.) очень важно, это рабочие места, налоги, - отметил губернатор. - Поэтому мы заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве. Задача муниципальной и региональной власти - максимально идти навстречу, оказывать содействие инвестору.

Напомним, Московская область сегодня занимает одно из лидирующих мест среди субъектов РФ по привлечению инвестиций. Опыт Подмосковья по привлечению бизнеса в регион ставят в пример на федеральном уровне. По поручению Андрея Воробьёва в Московской области созданы уникальные условия для инвесторов, действует большой пакет льгот и субсидий в самых разных сферах бизнеса.

Этот логистический центр в Солнечногорском районе будет самым крупным. Губернатору показали, как все устроено в этом комплексе. Например в цехах, где хранятся продукты, существует несколько температурных зон - в зависимости от категорий товара и особенностей условий его хранения. Производители именно здесь будут отгружать свои товары, которые затем будут доставляться непосредственно клиентам.

Специалисты отмечают удобное расположение распределительного центра. Огромный склад будет обслуживать Минское, Можайское, Рублевское, Ленинградское, Новорижское, Дмитровское направления Московской области, а также несколько округов Москвы - северо-запад, север и центр.

Алексей Мордашов поблагодарил Андрея Воробьёва за помощь проекту со стороны подмосковных властей.

- Мы чувствовали поддержку на всех этапах реализации. Новый объект будет играть важную роль в развитии экономики Московской области: планируется, что налоговые отчисления в бюджет региона в ближайшие пять лет превысят 305 миллионов рублей.

Конкретно

ЯЗЫКОМ ЦИФР

5,86% - доля Московской области в товарообороте РФ с Италией (2-е место в РФ).

На территории региона зарегистрировано более 50 компаний с участием итальянского капитала в сферах пищевой промышленности, производства строительных материалов и др.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Здравствуй, Италия!

Вчера же Андрей Воробьёв встретился с президентом региона Ломбардия Аттилио Фонтаной. Напомним, Ломбардия на сегодня самая экономически развитая область Италии. Здесь расположено много крупнейших электротехнических компаний, хлопчатобумажных и обувных предприятий. 20% ВВП всей Италии производит именно Ломбардия. Поэтому не случайно Московская область заинтересована в развитии сотрудничества с таким мощным регионом.

- Наши отношения с Италией имеют глубокие корни, - сказал Андрей Воробьёв. - Мы заинтересованы в дружбе, партнерстве, обмене связями. Наверное, главный приоритет - это экономика. У нас в Московской области работают порядка 50 итальянских компаний (4 из них представляют Ломбардию, в том числе производитель плитки Kerama Marazzi. - Авт.). Все они успешные и с хорошей репутацией. Знаю, что есть намерения у одной из итальянских компаний, которая расположена в Ломбардии, организовать мебельное производство у нас. Мы со своей стороны сделаем все, чтобы эта сделка состоялась.

- Мы готовы откликаться абсолютно на все инициативы, - ответил Аттилио Фонтана.

Планируется, что в ноябре делегация Московской области проведет роуд-шоу, презентацию инвестиционного потенциала региона в Италии. Одним из городов, в котором пройдет встреча с местными бизнесменами, станет столица Ломбардии - Милан.