Платформу "Варшавская" МЖД достроят до конца года

СЕГОДНЯ 12:00 2018-10-13T12:04:12+03:00

Она будет находиться между станциями "ЗИЛ" и "Нижние Котлы"

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В столице до конца года планируют завершить строительство платформы "Варшавская" на Павелецком направлении МЖД. Об этом на своей странице в «Твиттере» сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

- До конца года планируем достроить платформу "Варшавская" на перегоне ЗИЛ-Нижние Котлы. Пассажиры Павелецкого направления МЖД смогут пересесть на городской транспорт, не доезжая до вокзала. И пройти на станцию МЦК "Верхние Котлы" по теплому переходу, - значится в сообщении мэра города.

Новая платформа "Варшавская" будет располагаться между станциями "ЗИЛ" и "Нижние Котлы". Теперь пассажиры смогут удобно пересесть на Московское центральное кольцо. Переход на станцию "Верхние Котлы" будет построен по принципу "сухие ноги", то есть пассажирам не придется выходить на улицу.

Главная цель новой платформы - разгрузить станции "Нагатинская" Серпуховско-Тимирязевской линии и "Павелецкую" Кольцевой линии. По предположениям, снизится нагрузка и на Павелецкий вокзал, ведь пассажирам из других городов не нужно будет доезжать до конечной станции, чтобы пересесть на метро.

Напомним, со станциями МЦК интегрируют восемь направлений железной дороги: Ярославское, Казанское, Горьковское, Курское, Павелецкое, Рижское, Савеловское и Октябрьскую железную дорогу. Власти Москвы создают современные транспортно-пересадочные узлы, которые делают пересадки пассажиров с одного вида транспорта на другой комфортнее.

КСТАТИ

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