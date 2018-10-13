Неизвестный в маске поджег храм и воскресную школу в Москве

СЕГОДНЯ 16:10 2018-10-13T16:50:16+03:00

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В столице в ночь с 12 на 13 октября неизвестный попал на территорию храма в Ухтомке, поджег временный деревянный храм в честь иконы Божией Матери "Умягчение злых сердец" и расположенную рядом воскресную школу. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного викариатства.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что около 4 утра на территории появился посторонний человек в маске, с рюкзаком и с двумя бутылками в руках. Мужчина облил наружные стены деревянного храма и воскресной школы жидкостью из бутылок, потом поджег и через несколько минут сбежал с заднего двора. На треск и шум от пожара пришел сторож, он-то и вызвал пожарных. Пока спасатели ехали, сторож стал самостоятельно тушить огонь - в храме был огнетушитель.

- Благодаря тому, что сторож вовремя вызвал пожарный расчет, основное здание храма не пострадало, а полностью выгорели два класса воскресной школы и пристройка к церкви, - сообщили в пресс-службе Восточного викариатства. - На место происшествия также был вызван наряд полиции. Общий ущерб от пожара еще предстоит оценить.

Но уже сейчас в храме думают о том, чтобы поддержать прихожан и вместе с ними помолиться в праздник Покрова Пресвятой Богородицы - 14 октября. Первую Литургию в строящемся храме совершит управляющий Восточным викариатством епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон. Верующих приглашают прийти и помолиться в этот день, чтобы поблагодарить Бога за спасение храма.

Стоит объяснить, что временный деревянный храм в честь иконы Божией Матери "Умягчение злых сердец" и воскресная школа возведены на участке, который был выделен на улице Камова Правительством Москвы для строительства каменного храма в честь иконы Божией Матери "Споручница грешных" в рамках программы "200 храмов". Все богослужения сейчас совершаются именно в деревянном храме, в это же время ведутся работы по возведению каменного храма - они должны завершиться в 2019 году.

Как вспоминают в самом храме, это не первое нападение. В январе 2014 года неизвестные повредели забор и вагончик, а в ноябре мужчина принес к двери храма мешок со стройматериалами и поджег его. С тех пор никаких инцидентов не происходило. Настрятель храма иерей Федор Яновский говорит, что накануне никто не обращался с претензиями.

- Сейчас в храме организованы работы по расчистке территории церкви после пожара, приглашены для помощи добровольцы, - сообщили в пресс-службе Восточного викариатства.