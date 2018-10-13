2018-10-13T20:20:48+03:00
Происшествия

Ночные разборки в Москве: водитель на Volkswagen выстрелил во владельца Bentley

Стрелявший скрылся с места происшествия на своем автомобиле
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Дорожный конфликт со стрельбой произошел на западе МосквыДорожный конфликт со стрельбой произошел на западе МосквыФото: Александр ГЛУЗ
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В столице произошла разборка владельцев дорогих иномарок. Водитель на Volkswagen выстрелил во владельца Bentley. Произошло это в ночь на 13 октября на улице Большая Дорогомиловская.

- Сообщение о стрельбе в полицию поступило в 2.54. , в районе дома 4, - рассказали "Комсомольской правде" в ГУ МВД по Москве.

По данным полиции, машины столкнулись, водители вышли из машин и стали разбираться, кто будет платить за ремонт. Договориться на русском литературном языке не получалось, возник конфликт. Водители Bentley и Volkswagen некоторое время продолжали дискуссию, после чего один из них достал пистолет и выстрелил в другого. Осознавая, что сделал, водитель сел в свою машину и уехал.

- Стрелял водитель машины Volkswagen. Предположительно, из травматического оружия. Его оппонент получил ранение. После чего владелец Volkswagen скрылся с места происшествия на своем автомобиле. Пострадавший водитель Bentley достДорожный конфликт со стрельбой произошел на улице Большая Дорогомиловскаяавлен в медицинское учреждение, где ему оказали помощь, - рассказали "Комсомольской правде" в ГУ МВД по Москве.

Уже прошли почти сутки, но пока поиски водителя Volkswagen, ранившего человека, продолжаются.

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