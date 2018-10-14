СЕГОДНЯ 13:00 2018-10-14T13:05:29+03:00

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ДТП произошло в Одинцово - в районе дома №35 по Можайскому шоссе.

- Автомобиль марки «Ауди» двигался по проезжей части и въехал в «Форд», который был припаркован, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе столичного управления ГИБДД. - Пострадали двое. Оба несовершеннолетние.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/673228" frameborder="0"></iframe> На западе столицы «Ауди» въехала в припаркованный «Форд» - пострадали два ребенка.

По данным «КП», детей в возрасте 4-х и 11-ти лет пришлось доставить в больницу на вертолете Московского авиационного центра. На место также приехали несколько карет скорой помощи и экипажи МЧС.

- Жуткая авария, - сообщают очевидцы ДТП в социальных сетях. - Куски металла разбросаны по дороге. Эвакуатор приехал за «Ауди». Надеюсь, все живы.

Многие пользователи предполагают, что правила дорожного движения нарушил водитель «Форда», остановившийся на шоссе. Ведь парковаться на эстакаде, где все случилось, запрещено. На самом деле запрет распространяется в том случае, если эстакада имеет одну или две полосы в одну сторону. В данном случае их три. И, вероятно, водитель «Ауди» просто не заметил припаркованный фургон.

- На месте работают сотрудники ГАИ, - добавили в полиции. - Идет проверка.