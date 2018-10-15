Материальная помощь льготникам в Москве в 2018 году: Кому и что положено, какие документы потребуются

СЕГОДНЯ 15:12 2018-10-15T17:15:54+03:00

На оформление единовременной материальной выплаты вправе рассчитывать неработающий пенсионер, или инвалид, или член семьи, в которой есть несовершеннолетние дети, если перечисленные льготники оказались в трудной ситуации. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Некоторые жители Москвы вправе обратиться за материальной помощью для льготников в 2018 году

Изменить размер текста: A A

Из-за семейных проблем моя дочь сейчас осталась одна с двумя маленькими детьми. Ей с трудом хватает зарплаты на «коммуналку» и продукты. А тут еще соседи затопили ее квартиру. Некоторые вещи и обои в одной из комнат испортились. Слышала, что в таких сложных ситуациях в Москве в 2018 году полагается материальная помощь льготникам. Хотелось бы узнать, кому помогают и куда обращаться?

Екатерина Потапова. Южный округ.

Материальная помощь льготникам в Москве в 2018 году можно получить, обратившись в центр госуслуг «Мои документы», или в свое управление соцзащиты, или в центр социального обслуживания могут обратиться малообеспеченные семьи москвичей. Как объяснили в столичном департаменте труда и социальной защиты, такими считаются горожане, в которых среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума в Москве. Сейчас он равен в расчете на душу населения 16 463 руб. Кроме того, материальную помощь могут получить попавшие в трудную жизненную ситуацию неработающие пенсионы, инвалиды, семьи, в которой есть несовершеннолетние дети.

ЭТИ ДОКУМЕНТЫ ПОНАДОБЯТСЯ

На оформление единовременной материальной выплаты вправе рассчитывать неработающий пенсионер, или инвалид, или член семьи, в которой есть несовершеннолетние дети, если перечисленные льготники оказались в трудной ситуации. Это могут быть:

- чрезвычайные обстоятельства - пожар, затопление в единственной квартире; кража личного имущества; смерть близкого родственника;

- непредвиденные затраты - на оплату дорогостоящих медицинских услуг по жизненно важным показаниям, если такие услуги оказывают в городских и федеральных поликлиниках и больницах только платно;

- покупка жизненно необходимых дорогостоящих лекарств или изделий медицинского назначения по рецептам (рекомендациям) врачей (для инвалидов, - если не было отказа от «социального пакета» или в случае, если необходимые лекарства не входят в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения).

Конкретную сумму материальной помощи льготникам в Москве в 2018 году будут высчитывать для каждой семьи или жителя индивидуально. Для этого в любой из городских центров госуслуг «Мои документы» независимо от места вашей регистрации нужно принести такие основные документы:

- заявление об оказании материальной помощи;

- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, подтверждающий гражданство и место жительства;

- справка о доходах за последние три месяца перед обращением (для неработающих пенсионеров и инвалидов не требуется);

- справки о доходах членов семьи за последние три месяца перед обращением;

- единый жилищный документ, или выписка из домовой книги, или копия финансового лицевого счета, или справка из ЖСК, ТСЖ, общежития;

- документы, подтверждающие трудную жизненную ситуацию, в том числе произведенные расходы или причиненный ущерб.

После подачи документов в течение 30 дней комиссия в районной управе решает, одобрить выплату материальной помощи или отказать. Если ответ будет положительным, тогда помощь будет выплачиваться отделом социальной защиты.

ЧТО ЕЩЕ МОГУТ ВЫДАТЬ

Льготники могут также получить адресную вещевую помощь, прежде всего одежду и обувь. Ее могут выдать пожилым москвичам, инвалидам, семьям с детьми, а также другим горожанам, попавшим в трудную жизненную ситуацию и остро нуждающимся в социальной поддержке. Для этого в ближайший центр социального обслуживания или центр социальной помощи семье и детям (для семей с детьми) нужно принести такие документы:

- заявление об оказании адресной социальной помощи;

- документ, удостоверяющий личность заявителя, с данными о месте жительства в Москве;

- социальная карта москвича, если нужны товары длительного пользования - стиральная машина, электроплита, телевизор и так далее;

- документ с данными об обстоятельствах, которые ухудшают или могут ухудшить условия жизни москвича, для признания его нуждающимся в социальном обслуживании;

- сведения о доходах гражданина и членов его семьи за последние 12 календарных месяцев, предшествующих обращению о предоставлении социального обслуживания (кроме сведений о размерах пенсий по инвалидности и (или) по старости, которые выплачиваются отделением Пенсионного фонда по Москве и Московской области);

- документы, подтверждающие личность представителя и его полномочия, если за помощью обратился представитель льготника.

Тем, кто хочет получить бытовую технику, на личной карте москвича активируют социальный сертификат и зачислят на него условные баллы (из расчета 1 балл - 1 рубль). Эти баллы можно потратить на покупку холодильника, стиральной машины или телевизора в некоторых московских магазинах. Семьям с детьми положен электронный на покупку детских товаров. Список магазинов, в которых принимают социальные сертификаты, можно узнать по телефону «горячей линии» - (495) 539-55-55, ежедневно с 8.00 до 20.00.

Тем, у кого социальной карты нет, адресную социальную помощь выдают лично в руки без оформления электронного сертификата. Вещи, например, одежду и обувь, можно получить в центрах социального обслуживания.

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ

Если у вас есть вопросы к власти, звоните ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с понедельника по четверг с 9.00 до 16.00, в пятницу - с 9.00 до 15.45 по телефону прямой связи столичного правительства с жителями города: (495) 957-04-44.

На этой неделе у аппарата дежурят сотрудники таких организаций:

15 октября - Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) Москвы;

16 октября - Департамент информационных технологий Москвы;

17 октября - Департамент градостроительной политики Москвы;

18 октября - Департамент национальной политики и межрегиональных связей Москвы;

19 октября - Департамент торговли и услуг Москвы.

Горожане также могут звонить для консультации в круглосуточную справочно-информационную службу правительства Москвы - (495) 777-77-77.

ВОПРОС РЕБРОМ

Правда ли, что в Выхино откроют колхозный рынок?

В нашем районе постоянно работали удобные районные рынки и продуктовые ларьки. Потом некоторые из них закрыли, но в управе нам пообещали в скором времени вернуть торговцев овощами-фруктами. Для этого собирались строить новое здание. Правда ли, что в Выхине откроется новый колхозный рынок?

Мария Ивановна, Жулебинский бульвар.

Отвечает главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов:

- В Выхино-Жулебино на улице Авиаконструктора Миля, владение 5/1 откроется районный колхозный рынок. Это будет крытое комфортное сооружение как для посетителей, так и для продавцов (см. фото). Кроме коммерческой зоны, на минус первом этаже разместится парковка на 199 машино-мест. На первом этаже здания - торговые ряды, на втором - рестораны и магазины.

В Выхино-Жулебино откроется районный колхозный рынок. Фото: пресс-службы Москомархитектуры

Фасады будут сделаны из сэндвич-панелей под натуральное дерево цвета «темный орех». В здании будет много света за счет прозрачной кровли, которая образует небольшой атриум, и панорамного остекления. Участок вокруг комплекса благоустроят, высадят газон, уложат тротуары для пешеходов и подъездные пути. Вместо уличных палаток появится удобный комплекс с различными сервисами. Здесь можно будет не только купить свежие продукты, но и пообедать с семьей. Подобные площадки уже несколько лет успешно работают в столице - Даниловский, Усачевский рынки.

Подготовила Светлана ВОЛКОВА.