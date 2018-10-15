Теплый октябрь 2018 в Москве: В выходные похолодает, но бабье лето еще вернется

СЕГОДНЯ 17:10 2018-10-15T20:51:58+03:00

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Бабье лето продолжает радовать москвичей теплом и удивительным для середины октября солнцем, а мы вместе с метеорологами продолжаем следить за аномалиями и рекордами октября 2018. И выясняем, что нас ждет, когда бабье лето превратится если не в тыкву, то в позднюю осень.

Покров, 14 октября, едва не дотянул до рекорда за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений. Воздух прогрелся до +17,9 градуса. А максимум для 14 октября - ровно +19 градусов, такая теплынь стояла в столице в 1889 году. Не буду напоминать, что обычно в этот день на землю ложится первый снег.

В понедельник, 15 октября, стало еще теплее, зафиксированы +18,4 градуса. Но и это не рекорд: в 1993 году в этот день было +19,7.

А вот во вторник, 16 октября, исторический рекорд наверняка будет побит. Бабье лето, по прогнозу Гидрометцентра Росии, разгуляется до +19 градусов. Максимум же для 16 октября +18,4. Держится рекорд 45 лет, с 1973 года.

В целом же погода сейчас на 6 - 7 градусов теплее климатической нормы.

Кстати, рекордно теплыми минувшие выходные были во многих регионах Европейской части России. В Карелии, Калининградской, Мурманской, Ленинградской, Псковской, Вологодской, Смоленской, Тверской и Ярославской областях. Везде +18...+20 градусов.

В ВЫХОДНЫЕ - УЖЕ ОСЕНЬ

Греемся по полной программе до четверга, 18 октября. В среду и четверг до +17 градусов, солнечно и сухо. В пятницу, 19 октября, погода начнет меняться, предупреждают в Гидрометцентре России. В некоторых районах Москвы и области начнутся небольшие дожди. Днем в пятницу +10...+15 градусов, в выходные +8...+13. Вовсе не холода для двадцатых чисел октября - такая погода тоже теплее климатической нормы, хотя всего на 2 - 4 градуса. Но по контрасту будет казаться, что стало очень зябко.

- Главное, что не будет сильных дождей. А значит, и в следующие выходные можно наслаждаться золотой осенью, - добавляет оптимизма главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Мало того - бабье лето может вернуться еще раз! Какое-то оно многосерийное в этом году.

- Расчеты прогностических компьютерных моделей предварительные, но есть шанс, что после 24 - 25 октября снова установится сухая и солнечная погода. Хотя и прохладнее, чем сейчас, около +14...+15 градусов, - делится прогнозами Татьяна Позднякова.

ОТЫГРАЕТСЯ ЛИ ПРИРОДА ЗИМОЙ?

Москвичи неожиданному октябрьскому лету радуются и наперебой постят фотографии желтых и красных листьев на фоне синего неба. Но некоторые относятся к непривычной солнечной ласке бабьего лета с подозрением. Это ж если жена вдруг и с нежными словами, и с поцелуями, и с любимым борщом - не иначе, шубу попросит или на Мальдивы слетать. И природа наверняка отыграется за теплые аномалии!

Ждет ли нас суровая зима? Судя по народным приметам, наоборот, напоминают в Московском метеобюро. Есть такая примета: каков Покров - такова и зима. А в 2018 году Покров не просто теплый, а аномально теплый! Что ж теперь, и зима без снега будет?

Впрочем, статистика говорит о том, что эта примета работает через раз. В 1993 году на Покров тоже было очень тепло - и зима действительно оказалась отепельная, со средней температурой на 1 градус выше климатической нормы. А в 1967 году, когда Покров был похожим на нынешний, наоборот - зимой трещали лютые морозы, средняя температура не дотянула до нормы 3 градуса. В общем, как в том анекдоте про блондинку и динозавра, пятьдесят на пятьдесят.

В Гидрометцентре России составили прогноз погоды на все холодное полугодие - с октября до марта. Прогноз вероятностный, то есть в нем нет конкретных градусов, есть ожидамое отклонение от климатической нормы: теплее будет, чем обычно, или холоднее. Так вот, в Москве и соседних регионах все зимние месяцы по средней температуре как раз должны в эти самые нормы вписаться.

Разумеется, это не значит, что зима будет ровной и с легкими морозцами - средняя температура может складываться из резких скачков, то мороз, то оттепель. В последние годы именно так чаще всего и происходит. Но все же очень уж лютой зимы можно не бояться, уверяет директор Гидрометцентра России Дмитрий Киктев:

- Пугать сейчас экстремальной зимой нет оснований. Зима, по предварительным прогнозам, не будет суровой. До конца 2018 года температура, как ожидается, останется около и выше климатической нормы.

КСТАТИ

Аномально теплое и долгое бабье лето 2018 в Москве: с чего бы это? И к чему бы?

Начну с фактов. Нет, не с того, что 14 октября я гуляла по набережной Москва-реки в туфлях, а навстречу шли люди в шортах и футболках с короткими рукавами. И все вместе мы улыбались, удивлялись и фотографировали желтые березы и красные рябины под солнцем, на фоне ярко-синего неба. (подробности)