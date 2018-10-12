Погода в Москве на 12 - 20 октября: Бабье лето не уйдёт из столицы ещё дней десять!

СЕГОДНЯ 14:11 2018-10-12T14:20:10+03:00

Удивительное для середины осени солнце и 15-градусное тепло ждут нас в выходные. И потом тоже. Синоптики дали прогноз погоды в Москве на 12 - 20 октября

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Солнце в середине октября? В Москве? И не на полчаса, а несколько дней подряд? А то и неделю? Москвичи, честно говоря, уже отвыкли от погожих ясных дней осенью и зимой. Потому как одно из проявлений меняющегося климата в средней полосе - больше стало циклонов с Атлантики, несущих серые облака и дожди осенью и слякотные оттепели зимой. Помните, декабрь 2017 года побил рекорд - солнце за месяц светило всего несколько минут!

А вот осенью 2018-го глобальное потепление повернулось к столице своей солнечной стороной. Почти весь сентябрь был аномально тёплым и сухим, погоды стояли июльские, осенняя "жара" зашкаливала за +20 градусов.

В октябре, конечно, скромнее, +15...+16 градусов. Но с ярким солнцем и синим небом - красотища! Такая погода на 4 - 5 градусов теплее, чем положено по климатическим нормам, рассказали "КП" в Московском метеобюро. И ждёт она нас ещё как минимум неделю, а то и десять дней.

В Гидрометцентре России дали очень оптимистичный прогноз погоды в Москве на 12 - 20 октября.

В пятницу, 12 октября, солнце будет сиять на ясном небе до вечера, дождей не предвидится, воздух прогреется до +15 градусов. Единственный минус: очень высокое атмосферное давление, гипертоники и те, кто страдает другими сердечно-сосудистыми заболеваниями, могут почувствовать себя неважно. Может болеть голова, сердце, скакать артериальное давление.

В субботу и воскресенье, 13 и 14 октября, продолжаем наслаждаться бабьим летом. Будет солнечно и сухо. По ночам, конечно, зябко, +3...+8 градусов, днём же до +15. Отличные выходные для того, чтоб выбраться на дачу, в лес, в парки!

В понедельник, вторник и среду, 15 - 17 октября, в погоде без перемен. Никаких дождей, ясное небо, по ночам +3...+8 градусов, днем +10...+15.

В четверг, 18 октября, вопреки календарю станет ещё чуточку теплее. Под утро +4..

+9, днём +11...+16 градусов. Переменная облачность, без осадков.

Но и это не всё! Солнечное бабье лето, скорее всего, задержится в Москве до 20 - 22 октября, поделились предварительными прогнозами в Московском метеобюро.