Собянин: "Более 1000 семей дали согласие на переезд по программе реновации"

СЕГОДНЯ 15:13 2018-10-12T15:24:14+03:00

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Сегодня, 12 октября, мэр Сергей Собянин побывал в гостях у переселенцев программы реновации на юге Москвы в районе Нагатинский Затон - на Судостроительной улице, дом 17. Жители начали переселяться в эту новостройку накануне Дня города, 7 сентября.

- Программа реновации постепенно набирает обороты, - сказал Сергей Собянин. - Сегодня уже более 1 000 семей переехали или дали согласие на переезд в новые квартиры. Нагатинский Затон стал одним из первых районов Москвы, где мы начали программу реновации. Один дом уже заселяется, второй - достраивается, сдадим его в июне следующего года. Ещё пять "стартовых" площадок сейчас запускаем. Чтобы построить на них дома с нуля, понадобится примерно два - два с половиной года.

Рядом на этой же Судостроительной улице, 15 свои вещи и мебель пакуют жильцы старой панельной пятиэтажки типовой серии I-515. В доме 1963 года «выпуска» - 119 квартир с маленькими кухнями, газовыми плитами, не везде изолированные комнаты. В подъездах нет лифтов. В старой двушке общая площадь - 40 - 45 квадратных метров. Для сравнения: та же двушка в новостройках - в среднем от 52 «квадратов» и больше.

Сергей Собянин побывал в гостях у переселенцев программы реновации на юге Москвы в районе Нагатинский Затон - на Судостроительной улицеФото: Светлана ВОЛКОВА

- Только недавно реновация началась, а мы уже получили квартиру, как раз к моему дню рождения, - в новом дворе на лавочке 80-летний Сергей Александрович с супругой Тамарой Михайловной поделились своими новостями с Собяниным. - Хорошо, что остаёмся в своём районе, все привычное, даже соседи в одном подъезде с нами.

Новостройка на Судостроительной улице состоит из трёх 14-этажных строений, поставленных в виде квадрата. Это так называемый урбан-блок - его собирают, словно пазл, из нескольких домов в 10 - 14 этажей с уютным двориком, эко-парковкой и внутренним коммьюнити, то есть сообществом жителей. Такими небольшими домами-"ячейками" станут застраивать новые кварталы реновации. Эти "ячейки" могут быть квадратные, круглые или треугольные. Главное в урбан-блоке то, что в нем всегда есть частное и общественное пространство.

Во всех пяти округах Москвы, где стартовала реновация, переселенцы остаются в своем районе. А жителям пятиэтажки на Судостроительной улице, с которых началась новая программа сноса ветхого жилья в Южном округе, и вовсе не пришлось далеко ехать. Современный дом находится в двух шагах, чуть ли не во дворе старой хрущевки. В нем есть все удобства - лифты, мусоропровод, квартиры увеличенной площади с отделкой «под ключ».

- Мы переехали в выходные на прошлой неделе, - рассказала Елена Мартынова, жительница пятиэтажки на Судостроительной улице и новосёл программы реновации, доцент МГУ. - Раньше жили в трёшке общей площадью 59 метров. Сейчас у нас тоже трёшка, но большей площади - 72 метра. Потолки высокие, ремонт хороший, тепло и уютно. Кухня теперь огромная! Целых 10 метров! В старой квартире ютились на пяти метрах.

- А у старшего брата теперь есть своя комната, - показывает младший сын Елены, пятиклассник Ваня. - Мне все нравится, особенно детская площадка в новом дворе.

В программу реновации в районе Нагатинский Затон попали 54 дома. Для новосёлов квартиры построят на Судостроительной улице, владение 5 (3), корпус 1 (срок передачи под заселение - июнь 2019 г.), а также на Коломенской улице, напротив вл. 3, улице Речников, вл. 18-20 и вл. 22.

Один дом уже заселяется, второй - достраиваетсяФото: Светлана ВОЛКОВА

По словам мэра, в целом Нагатинский Затон ждут большие перемены. В этом году здесь появилась пешеходная набережная.

- В следующем году в Нагатинской пойме откроется крупнейший парк развлечений "Остров мечты", - сообщил Сергей Собянин. - Еще через несколько лет сюда придет Большая кольцевая линия метро. Мы также планируем открыть в районе новую поликлинику и школу, отремонтировать библиотеки, дом культуры и музыкальную школу имени Караева.

По программе реновации сейчас горожане переселяются в 15 "стартовых" домов в пяти округах - Восточном, Северо-Восточном, Западном, Южном и Юго-Западном. Новые квартиры получают жители 20 старых домов.

До конца года в Москве новоселье справят около 10 тысяч участников программы реновации.

- В ближайшие месяцы мы передадим для них ещё около 15 новых домов, в которые поедут жители 40 пятиэтажек, - рассказал заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин. - То есть от 30 до 34 новостроек по мере готовности получат переселенцы в этом году. Скоро начнём выдавать ордера в районе Бескудниково в Северном округе, продолжаем расселение в районе Проспект Вернадского в Западном округе. В Центральном округе пока не готова стартовая площадка, поэтому планируем запустить реновацию там к лету 2019 года. В новые квартиры на Шмитовском проезде переедут жители района Камушки.

По словам заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова, сейчас участникам реновации во всех пяти округах города, где стартовала реновация, выдано уже почти 1500 смотровых ордеров.

- Почти 90 процентов переселенцев сразу соглашаются на переезд, - отметил Владимир Ефимов. - Ещё порядка 5 процентов жителей дают своё согласие в течение двух - трёх месяцев, положенных по закону для принятия решения. Как правило, не более чем у 5 процентов от общего количества участников реновации бывают разные ситуации, когда переезд затягивается. Например, кто-то хочет квартиру большей площади, чем положено, или в других районах. У кого-то умерли владельцы старой квартиры, а новые хозяева не оформили наследство. Некоторые ситуации приходится решать в суде.

В своей новой квартире москвичка Елена Мартынова радуется всему, особенно просторной кухнеФото: Светлана ВОЛКОВА

Напомним, все жильцы первых двух сносимых по реновации пятиэтажек на улице Константина Федина на востоке столицы уже переехали в новые квартиры в 18-этажном доме на 5-й Парковой улице. Ключи им начали выдавать в конце февраля - начале марта этого года («Комсомолка» подробно писала об этом). Затем мы сообщили о том, как сейчас обживаются на новом месте первые переселенцы программы реновации (см.).

А в августе этого года первую хрущевку на улице Константина Федина, д. 5 полностью разобрали по технологии «умный» снос. Тогда мэр Сергей Собянин лично проконтролировал работы и на месте встретился с жильцами сносимого дома, получившими квартиры в новостройке по соседству (подробнее).

В апреле стартовало расселение шести пятиэтажек в четыре многоэтажки на проспекте Вернадского в Западном округе столицы (подробнее).В июне начали переезжать участники реновации в Северо-Восточном округе - из двух хрущевок на Осташковской улице в две соседние 17-этажки на улице Летчика Бабушкина (подробнее).

В июле новоселами программы реновации стали жители Южного Бутова на юго-западе столицы. Впервые здесь стали расселять трехэтажные дома - на Краснолиманской улице, д. 21, 23 и 25. Для его жильцов выделили новый 10-13-этажный дом на Изюмской улице, д. 55. стр. 1 (см. https://www.kp.ru/daily/26854/3897004/).

- Пока в списке 256 адресов стартовых площадок для новостроек реновации, - сообщил недавно в эфире Радио "Комсомольская правда" руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. - Это почти 3,6 миллиона квадратных метров жилья. До конца 2018 года появятся еще порядка 40 площадок. Из них 20 адресов утвердим уже в начале октября. Среди них - участки на северо-востоке в Бабушкинском, Бутырском районах, Южном Медведкове, на юге - в Нагатинском Затоне, Академическом. На западе - в Бутове, Конькове, Фили-Давыдково. В Троицком округе - Троицкое, в поселениях Рязанское, Первомайское. После расширения списка на стартовых площадках по всей Москве можно будет построить уже до 4,1 - 4,5 миллиона квадратных метров недвижимости.

Всего в список сноса в Москве попал 5171 дом. В них сейчас живет около 1 миллиона человек. Программа реновации в городе рассчитана до 2032 года.