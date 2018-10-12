МГУ воюет с гонщиками с помощью клумб

СЕГОДНЯ 15:21 2018-10-12T15:57:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Война между главным университетом страны и ночными волками идет уже не первый год. Воробьевы горы - это Мекка байкеров и владельцев дорогих машин. Первые тусуются на смотровой площадке (прямо на тротуаре). Вторые гоняют по университетским улочкам и площадям.

Точнее, гоняли. Теперь с этим покончено. Причем весьма неожиданно. Главное здание универа буквально обложили бетонными клумбами, оставив для проезда по две полосы. А где-то и вовсе перекрыли движение. Например, с улицы Лебедева на улицу Академика Самарского. Там были установлены два шлагбаума, но теперь - вместо них - десять горшков, наполненных землей.

Подъехать к МГУ можно со стороны Менделеевской, но и там свободный ряд облеплен клумбами. Чтобы никакого дрифта и выкрутасов.

МОЩНОСТИ МНОГО, А МОЗГОВ НЕТ

Я приехал на Университетскую площадь еще засветло и не нашел ни одного стритрейсера. От нечего делать стал считать клумбы... На четыреста сорок восьмой меня окликнул улыбчивый русский поддатый турист и попросил сфотографировать. Я вежливо исполнил просьбу и дальше считать поленился. Но оставалось где-то столько же... Если перефразировать героя Рязанова, в этом городе клумб больше, чем жителей.

Площадь уперлась в смотровую площадку (или, как ее называют, в смотру). Там тоже полно туристов, но еще больше байкеров. Они подтягиваются сюда ближе к вечеру, чтобы почесать языками. Ну и показать парочку финтов. Излюбленный участок мотоциклистов - это улица Косыгина (начиная от Мосфильмовской и заканчивая Ленинским проспектом). Переходить дорогу в неположенном месте здесь очень опасно. Да и по «зебре», честно говоря, тоже. Иной лихач разгоняется до такой степени, что притормозить перед стоп-линией не успевает. Законы физики не позволяют.

Теперь никакого дрифта и выкрутасовФото: Михаил ФРОЛОВ

- В основном это молодежь - до 25 лет, - рассказал мне столичный байкер Александр Высоцкий. - Опыта нет никакого, а они уже на литре сидят (имеется в виду не на чем-то спиртном, а на мотоцикле с объемом двигателя один литр, - прим. авт). Чтобы управлять такой мощностью, нужны мозги. А их нет.

Сотни бетонных горшков на одной площади выглядят нелепо, но зато стритрейсеры отступилиФото: Павел КЛОКОВ

Я все пытался сфотографировать байкеров, которые мчатся по Косыгина. Но у меня это не получалось, потому что я тупо не успевал. Гонщики сбиваются в группы (обычно по пять-шесть человек) и ездят по кругу, разгоняясь от светофора к светофору. Сначала до Ленинского, потом обратно - до Мосфильмовской.

На клумбы возле ГЗ байкерам наплевать. Им для счастья нужна длинная дорога, а не широкая площадь.

ИСПУГАНО НА СЕБЕ

Вечером, часов в девять, гора переполнена красивыми мотоциклами. Тусовка напоминает бал, на котором люди в кожаных комбинезонах разбиваются по компаниям и обсуждают последние новости. Для них в это время даже передвижную кофейню привозят. Есть в общей толпе и девушки. Причем не те, которые сидят на вторых номерах (в качестве пассажиров). А с собственными мотоциклами. На шлеме у них для отличия часто болтается искусственная косичка.

На клумбы возле ГЗ байкерам наплевать. Им для счастья нужна длинная дорога, а не широкая площадьФото: Павел КЛОКОВ

- Ездить вторым номером, между прочим, гораздо страшнее, чем за рулем, - рассказала мне начинающая байкерша Вика. - А тут я сама себя контролирую.

Я все пытался найти мажоров. Таких как Мара Багдасарян. На каком-нибудь «Феррари» или «Порше». Но у них, видимо, был выходной день. По словам мотоциклистов, машинное лежбище в 500 метрах - на Университетском проспекте. Среди мажоров, кстати, не только папенькины сынки, которым дарят крутые тачки. Есть и те, кто зарабатывает сам. Но, тем не менее, из-за тех и других в МГУ и пошли на крайние меры. Хотя почему крайние? В следующий раз территорию универа можно застелить лентами с шипами. Или, как в армии, поставить смотровые вышки.

Источник в администрации МГУ сообщил, что научные сотрудники много раз обращались в ГИБДД и префектуру Западного округа. Но вопрос с ночными гонщиками не решается. Каждый вечер в район Воробьевых гор выезжают сотни стритрейсеров и, нарушая правила дорожного движения, устраивают гонки под окнами общежитий. При этом все это с музыкой.

Все эти клумбы возле МГУ - это от безысходностиФото: Михаил ФРОЛОВ

- А как ты будешь про нас писать, если сам ни разу не ездил? - спросил меня бородач в темных очках и предложил прокатиться (вторым номером, естественно).

Я не испугался и сказал, что с радостью прокатился бы. Но без шлема не могу. Бородач понимающе усмехнулся и окликнул какого-то Васю. Через минуту мне дали Васин шлем. А еще через минуту мы были уже на Воробьевском шоссе. За это время я успел вспомнить свою малую родину, липы под окнами детского сада, первый поцелуй под школьной лестницей, институт, армию... На негнущихся ногах я отдал Васе шлем обратно. И пожелал долгих лет жизни.

МГУ воюет с гонщиками с помощью клумбФото: Павел КЛОКОВ

- До двушки не дотянули, - услышал я голос бородача.

И сначала не понял, о чем речь. А чуть позже выяснил, что «двушка» - это двести километров в час.

Остается добавить, что мотоциклисты на Воробьевых горах особо никому не мешают. Жилых домов рядом нет. До главного здания МГУ один километр. Туристы, приезжающие толпами на смотровую площадку, байкеров с удовольствием фотографируют. А прохожие на троллейбусной остановке терпеливо уступают дорогу, когда тем нужно заехать на тротуар или - наоборот - съехать с него.

Смотровая площадка на Воробьевых горахФото: Михаил ФРОЛОВ

ЕСТЬ МНЕНИЕ

«НУЖНО НЕ БОРОТЬСЯ С ДВИЖЕНИЕМ, А ВОЗГЛАВИТЬ ЕГО»

- Начнем с того, что все эти байкеры и стритрейсеры - очень увлеченные люди, - считает координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов. - И занимаются они по сути не хулиганством, а спортом. Просто у нас в Москве не могут его как следует организовать. Есть различные федерации (например, экстремальных видов спорта), но они не спонсируются городом. А почему бы не оборудовать для гонщиков специальные площадки? Только не такие, как есть сейчас. Неудобные и дорогие. А более доступные. Здесь, для примера, можно вспомнить Бразилию с ее футболом. Там все увлечены этой игрой. И могут раскатать пару таймов хоть на дороге. Но при этом, если ты хочешь и дальше заниматься футболом, ты можешь прийти в хорошую спортшколу. И развиваться. А у нас начинают бороться с движением. Хотя можно было бы его возглавить. Все эти клумбы возле МГУ - это от безысходности. Одни поступают глупо, начиная крутиться на машинах и оставляя на асфальте следы от шин. А вторые, изуродовав площадь. Так эту проблему не решить.