Новые транспортные узлы Москвы: На «Шипиловской» - сквер Победы, на «Терешково» - кинозал и боулинг

СЕГОДНЯ 16:17 2018-10-12T16:21:36+03:00

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В столице строятся новые транспортно-пересадочные узлы (ТПУ). В них свяжут пересадки на метро, автобусы и троллейбусы, МЦК, пригородные электрички и маршруты Московских центральных диаметров (МЦД). По городской программе в ближайшие годы планируется открыть около 200 таких хабов. Из них примерно 100 сейчас проектируются и уже возводятся.

Но в ТПУ разместят не только транспорт, но еще и жилье, в том числе для участников реновации, спорткомплексы, магазины, офисы, развлекательные комплексы, центры госуслуг, службы быта. То есть рядом со станциями метро и железной дороги появятся новые комфортные общественные пространства. Здесь можно будет и отдохнуть, и уладить свои дела, и просто интересно провести время.

Москомархитектура утвердила очередные проекты транспортно-пересадочных узлов. Мы узнали, где и что появится в разных районах столицы.

«НЕКРАСОВКА»: Весь спорт в одном комплексе

ТПУ на юго-востоке Москвы предназначен для комфортной пересадки из метро (строящаяся ст. «Некрасовка») на наземный транспорт (автобусы) и наоборот. Перехватывающую парковку строить не планируют. Но в проекте - торгово-развлекательный комплекс с подземным паркингом на 300 машино-мест. Этим дополнительные функции ТПУ не ограничатся. Здесь будет спорткомплекс площадью около 30 тысяч квадратов. В нем разместятся зал для экстремальных видов спорта и открытая зона воркаута, залы хореографии, ритмической гимнастики, единоборств. Кроме того, крытый каток на 500 зрителей, 25-метровый взрослый бассейн с трибунами на 150 зрителей и два детских бассейна - длиной 10 и 7 метров.

Рядом с ТПУ - храм, площадь с фонтанами.

Где: около ст. метро «Некрасовка».

Когда откроют: ориентировочно в 2022 году.

«ШИПИЛОВСКАЯ»: На аллее поставят пушку

Пересадочный узел на юге столицы площадью 13,2 гектара послужит в первую очередь автомобилистам. Возле станции «Шипиловская» Люблинско-Дмитровской линии можно будет оставить машину в многоуровневом перехватывающем паркинге и пересесть на подземку или наземный транспорт (автобусы и троллейбусы). Остановки наземки перенесут ближе к метро и откроют стоянки такси. Выходы из подземки укроют навесами.

Также здесь откроют многофункциональный центр (МФЦ) и гостиницу. Благоустроят общественное пространство с пешеходной зоной, двумя спортивными площадками, детским игровым комплексом, прокатом и парковкой для велосипедистов. Около 7 тысяч квадратных метров отдадут под сквер Победы. Его высадят неподалеку от одного из выходов из метро. На одной из аллей поставят артконструкцию в виде пушки военных лет.

Где: около станции метро «Шипиловская».

Когда откроют: ориентировочно в 2020 году.

«ТЕРЕШКОВО»: Развлечения для всей семьи

Здесь предстоит много работы. ТПУ в Новой Москве объединит несколько видов наземного транспорта. Основная пересадка: станция «Говорово» Калининско-Солнцевской линии - автобусы. Тут же разместят стоянку и разворотную площадку ГУП «Мосгортранс», парковки для коммерческого общественного транспорта (маршрутки) и такси. Чтобы разруливать движение всей этой транспортной массы, оборудуют проезды и карманы. В нагрузку к транспортному узлу построят торгово-развлекательный и общественно-культурный комплекс. В нем будут работать торговые центры, супермаркеты, универсамы, площадка фастфуда, кинозалы на 500 посадочных мест, бильярдная, боулинг, детский клуб. Для водителей - подземный паркинг на 240 машин. Заезд сюда откроют с Боровского шоссе по улице 50 лет Октября. Для пешеходов проложат удобные дорожки к метро. Также в этом районе построят новую автодорогу между ТПУ и метро.

Где: в районе деревни Говорово, рядом с развязкой Боровского шоссе и МКАД, на пересечении дублера шоссе и улицы Татьянин Парк.

Когда откроют: ориентировочно весной 2022 года.

«КАЛУЖСКАЯ»: Пересаживаемся на Большую кольцевую линию

В транспортном узле на юго-западе столицы соединятся потоки с соседних улиц - Профсоюзной, Обручева и Архитектора Власова. Здесь по принципу «сухие ноги» откроют удобный переход между станцией «Калужская» Калужско-Рижской линии и станцией Большой кольцевой линии (БКЛ) «Воронцовская». То есть пассажирам не придется выходить на улицу, чтобы сделать пересадку.

ТПУ на юго-западе Москвы "Калужская". Фото: stroi.mos.ru

Рядом появится плоскостная перехватывающая парковка. Для пешеходов построят подземные переходы. Около ТПУ планируется строительство проектируемого проезда № 4846 и реконструкция улицы Архитектора Власова.

Где: около станции метро «Калужская».

Когда откроют: ориентировочно в 2020 году.

«ПРОФСОЮЗНАЯ»: Офисы и панорамные лифты

ТПУ на юго-западе города объединит станцию «Профсоюзная» Калужско-Рижской линии и автобусный терминал. Около пересадочного узла построят 10-этажное офисное здание с подземным паркингом примерно на 94 места.

ТПУ на юго-западе Москвы «Профсоюзная» Фото: stroi.mos.ru

На первом этаже откроются два магазина и ресторан. На остальных - офисы формата open space, то есть огромные открытые залы с небольшими перегородками около рабочих столов. Некоторые стены в бизнес-комплексе сделают светопрозрачными для естественного освещения офисов. Между этажами в центре здания будут курсировать три панорамных лифта.

Где: рядом с метро «Профсоюзная».

Когда откроют: ориентировочно после 2020 года.