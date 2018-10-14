Аномально теплое и долгое бабье лето 2018 в Москве: с чего бы это? И к чему бы?

14 Окт. 20:00 2018-10-14T21:45:54+03:00

14 октября 2018 года воздух в Москве прогрелся до +17, 6 градуса. А ведь по народным приметам на Покров обычно на землю ложится первый снег Фото: Евгения ГУСЕВА

На Покров, 14 октября, такой теплыни в столице не было уже 70 лет. И всю новую неделю - такая же красота, солнце и +17. Чем объясняется удивительное бабье лето 2018 в Москве, рассказывают синоптики

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Начну с фактов. Нет, не с того, что 14 октября я гуляла по набережной Москва-реки в туфлях, а навстречу шли люди в шортах и футболках с короткими рукавами. И все вместе с мы улыбались, удивлялись и фотографировали желтые березы и красные рябины под солнцем, на фоне ярко-синего неба.

РЕКОРД ИЛИ НЕТ?

Факт вот в чем: 14 октября 2018 года воздух в Москве прогрелся до +17, 6 градуса. А ведь по народным приметам на Покров обычно на землю ложится первый снег!

Такой теплыни, как сейчас, в столице не бывало 70 лет, с 1948 года, подтверждает специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец. Однако температурный рекорд не побит: он остался за 14 октября 1889 года, +19 градусов.

Но ладно б один день - необычайно теплое и солнечное бабье лето стоит в Москве, по сути, уже полтора месяца, лишь с коротким перерывом на дожди! В сентябре погода была под стать настоящему лету, +20 градусов и даже +23. В октябре скромнее, +15...+17 градусов. На 5 - 7 градусов теплее по по сравнению с климатическими нормами.

САМЫЙ ТЕПЛЫЙ ОКТЯБРЬ

Октябрь-2018 в Москве станет одним из самых тёплых за всю историю наблюдений за погодой. Пока рекорд у октября 1967 года, тогда средняя температура месяца была на 3,9 градуса выше нормы, рассказали "КП" в Московском метеобюро. Аномально тёплый октябрь радовал москавичей также в 2008 и 1974 годах (средняя температура месяца превысила норму на 3,8 и 3,6 градуса соответственно). Октябрь-2018 пока на 3 градуса теплее обычного.

ГДЕ ЕЩЕ ГРЕЮТСЯ

Не только москвичам досталось октябрьское тепло. В Калининграде 13 октября установлен новый температурный рекорд, там +23 градуса - снова пора на пляжи Балтики! Новый рекорд и в Пскове, +18,9 градуса.

В Европе же температурные рекорды рушатся просто пачками, констатируют в Московском метеобюро. В шведском Гетеборге +21 градус, в чешском Праге +24, в немецком Дрездене +25, во французском Орлеане +26. В середине октября!

ОТКУДА СЧАСТЬЕ

Что происходит? Просто антициклон, объясняют в Московском метеобюро. В выходные, 13 и 14 октября, центр его располагался над Украиной и Беларусью. А влияние распространилось во все стороны - и европейскую часть России, и на страны Старого Света.

Антициклон, напомню, это атмосферный вихрь с высоким атмосферным давлением в центре, он всегда приносит ясную и сухую погоду - летом жаркую, зимой морозную. А бабьим летом просто идеальную, как сейчас.

Этот теплый антициклон - северо-восточный отрог другого, гигантского Азорского антициклона. Смотрим на карту: Азоры - острова в Атлантическом океане, к юго-западу от Испании с Португалией. Представляете, какой масштаб! Тысячи квадратных километров тепла и солнца.

Собственно, бабье лето каждый год случается именно благодаря Азорскому антициклону, этот сезонный процесс метеорологам хорошо известен. Но в 2018 году гигант особенно мощный. Почему он так разросся - вопрос пока открытый. Но над ним пусть климатологи думают, а мы пока погреемся.

ЧТО БУДЕТ ДОЛЬШЕ

А вот такая красота и будет! Гидрометцентр России обещает солнечную, сухую и аномально теплую погоду как минимум до конца недели, то есть до 21 октября.

В понедельник, вторник, среду и четверг, 15 - 18 октября, переменная облачность, без дождей. По ночам +3...+8 градусов, днем +12...+17.

Начиная с пятницы, 19 октября, лишь на градус прохладнее, +11...+16. И по-прежнему без осадков.

ЖДЕМ РЕКОРДА

Ждать ли температурных рекордов в Москве? А то аж обидно - у французов есть, у немцев есть, а у нас пока нет! В понедельник, 15 октября, вряд ли - максимум для этого дня +19,7 градуса, установлен в 1993 году. Во вторник, 16 октября, тоже - рекорд +18,4 градуса держится с 1973 года. Сейчас выше +17 синоптики не сулят.

А вот в среду, 17 октября, на грани: в этот день за все 140 лет, что ведутся метеонаблюдения в столице, воздух не прогревался выше +17,4 градуса. И было это в 1889 году. Так что судьбу рекорда решат десятые доли градуса.

А ЧТО ДАЛЬШЕ?

Не хочу вас расстраивать, но осень с дождями и холодами в 2018 году все-таки будет. Когда? В последнюю неделю октября, после 23 октября, судя по предварительным прогнозам Московского метеобюро. Похолодает до +5...+9 градусов.

А там и первый снег сразу - снежинки в Москве закружатся в последние дни октября, предупредил директор Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.

ЭТО ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ?

Да, одно из проявлений меняющегося климата в средней полосе - смещение сезонов. Помните, в марте зима никак не хотела уходить, весь первый месяц весны был снежным и морозным. Лето, в свою очередь, задержалось до конца сентября. Возможно, и осень затянется - кстати, не впервые, уже несколько лет в 21 веке снега Москва не видит практически до Нового года.