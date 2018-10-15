В Подмосковье военный пенсионер на глазах детей зарезал жену и покончил с собой

СЕГОДНЯ 15:42 2018-10-15T16:00:33+03:00

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «убийств двух и более лиц». Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В подмосковном Солнечногорске следователи разбираются в деталях кровавой трагедии в одном из многоквартирных домов. Около часу ночи в двери квартир начали звонить. В подъезде кто-то кричал.

- Соседи открыли двери и увидели двух мальчиков из квартиры с той же лестничной клетки, - рассказывает «КП» источник в правоохранительных органах. - Дети плакали и кричали, что их родители убиты, лежат в комнате в крови. Один из мужчин вошел внутрь и действительно обнаружил два тела. Мужчина и женщина уже не подавали признаков жизни. Сосед вызвал скорую помощь и полицейских.

В Следственном комитете сообщают, что основная версия случившегося - семейная разборка, которая закончилась убийством и самоубийством.

- По предварительным данным, между супругами произошла ссора, в ходе которой мужчина нанес женщине ножевое ранение в область грудиной клетки, - рассказала старший помощник руководителя Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий. - После этого он покончил с собой.

Окровавленный нож - обычный, кухонный - нашли тут же.

По словам источника, семья на учете у органов опеки и прочих служб не состояла.

- Семья - интеллигентная, - говорит наш собеседник. - 43-летний мужчина - военный пенсионер, офицер в отставке, его 40-летняя супруга - психолог в одном из солнечногорских колледжей. Соседи в один голос говорят, что никогда не слышали из квартиры громких криков. Со стороны казалось, что семья совершенно благополучная.

Родственники погибших тоже пока не могут высказать конкретных версий случившегося.

- О конфликтах или супружеских изменах никто из родных ничего не знает. Сейчас изучаются личные переписки покойных в соцсетях, изъяты их мобильные телефоны и компьютеры.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийств двух и более лиц» - формальность, которую соблюдают даже при самых очевидных самоубийствах. До официального заключения судмедэкспертов.

Двоих детей, мальчиков 10 и 12 лет, увезли в Солнечногорскую больницу. Здесь с ними будут работать психологи.