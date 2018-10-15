В Москве на детской площадке ротвейлер укусил четырехлетнюю девочку

СЕГОДНЯ 20:20 2018-10-15T20:31:52+03:00

Оказалось, что это местный житель, который недалеко от детской площадки распивал спиртное. Как собака оказалась без намордника и поводка, внятно объяснить он так и не смог. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Жуткий случай произошел на детской площадке в районе улицы Суздальской в Москве днем в воскресенье, 14 октября. На глазах напуганных прохожих огромный ротвейлер набросился на четырехлетнюю девочку. По словам очевидцев, малышка в этот момент качалась на качелях.

Пес схватил ее за ногу, а потом принялся кусать качели. Напуганная мама взяла рыдающую от боли и страха девочку на руки, а очевидцы тем временем позвонили в полицию и скорую.

- Хозяин собаки был оперативно установлен и доставлен в отделение полиции, - сообщил «Комсомолке» дежурный УМВД РФ по Москве.

Оказалось, что это местный житель, который недалеко от детской площадки распивал спиртное. Как собака оказалась без намордника и поводка, внятно объяснить он так и не смог.

Тем временем девочка была доставлена в одну из столичных детских больниц. Помимо рваной раны ноги у малышки шок. Госпитализации не потребовалась, но медики назначили ей курс противостолбнячных уколов.

Инцидентом заинтересовался московский Следственный комитет. Хозяин собаки сейчас дает объяснения.

- По данному факту проводится доследственная проверка. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили «КП» в СУ СК по Москве.

Если выяснится, что хозяин собаки умышленно натравил ее на ребенка, будет возбуждено уголовное дело. В противном случае, он отделается административным наказанием. Проще говоря, заплатит штраф.

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