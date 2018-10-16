Где погулять этой чудесной осенью: корреспондент "КП" изучил московский экологический маршрут

СЕГОДНЯ 01:48 2018-10-16T01:51:05+03:00

Специалист «Мосприроды» Валентин Волков показывает метки, которые делают на сухостое. Это означает, что дерево предстоит спилить. Фото: Павел КЛОКОВ

И готов этот подвиг с удовольствием повторить

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Жалко, я не Пришвин. И не Паустовский. Я бы про Битцевский лес написал целую повесть. Настолько там хорошо гулять. Особенно в рабочее время. Летняя духота давно испарилась. Воздух влажный, пахучий и свежий. Листва яркая, как в диснеевском мультике. И тишина!..

В столице 18 тысяч га - это лесные массивы, или, как официально подчеркивают в Департаменте природопользования, природные территории. И отнюдь не декоративные. В них живут зайцы, белки, лисы, кабаны, ласки, горностаи, ежи, мыши-полевки, белозубки, кроты и многие другие животные.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СКАЗКУ

Вход в Битцевский лесопарк в эти дни напоминает что-то грандиозное. Над серым однотонным тротуаром возвышается темная арка, а за ней - золотые, изумрудные и янтарные шары-кроны. В лесу есть три экологические тропы. Экскурсии - бесплатные.

Вместе со мной по ведомым дорожкам прошел главный специалист «Мосприроды» (Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы) Валентин Волков. Он занимается проблемами экологии еще с советских времен. И знает все о столичных лесопарках, а также о том, как за ними ухаживать. По сути, лесник, который очень любит свою работу. Это видно уже на первых метрах маршрута. Мой экскурсовод поднимает с земли лист и довольно долго его рассматривает.

- Кленовый... - дилетантским голосом заметил я.

- Да. И, к сожалению, больной. Видите эти черные точки? Это грибок. Впрочем, неопасный...

Мы идем по дорожке, поглядывая на деревянных сов. Каждая из них указывает крылом дорогу.

- Уход за лесом - это кропотливый труд, - продолжал Волков. - Больные деревья нужно обязательно убирать, чтобы они не создавали очагов заражения. Аварийные стволы тоже приходится вырубать (кривые, обломанные и тому подобное). Особенно вдоль пеших дорожек. Ну и сухостой тоже.

- И это делается каждый день?

- Практически да. Кроме гнездового периода. Он начинается в апреле и заканчивается в августе.

- Я не вижу под ногами ни одного окурка, ни одного фантика...

- Поверьте, это не только наша работа, - улыбается Валентин. - Люди в последнее время стали сознательнее.

БЕЛКА ПО ЛЕСУ ИДЕТ

Гуляют в лесу практически все. Пенсионеры, студенты, школьники, семейные пары, одинокие мужчины и женщины, корреспонденты «КП»... Многие с палками для скандинавской ходьбы. Длина маршрута, по которому мы шли, 2 км 340 м.

- Летом, мы подсчитывали, - говорит Валентин Волков, - было 12 тысяч посетителей в день. И по 18 тысяч в выходные дни.

Я с уважением присвистнул. И почему-то шепотом спросил:

- А правда, что тут кабаны есть?

- А как же? - рассмеялся моей наивности экскурсовод. - Обязательно. Причем приходят они из Подмосковья, под землей минуя МКАД. По крупным водосточным трубам.

- А они агрессивные? - не унимался я. - Могут напасть на человека?

- Теоретически да. Но я такого случая не припомню. В последний раз на охотника напала кабаниха. Но это не у нас, а в Крыму.

После того как маршрут был пройден и Валентин Волков ушел заниматься административной работой, я отправился искать белок. Некоторые из них, говорят, ручные. Берут кедровые орешки прямо из человеческих рук. За полчаса прогулки попался один бельчонок, который дал от меня такого драпака, что Усэйн Болт отдыхает.

ПТИЦАМ НИКАКОГО ХЛЕБА

Московская область находится в зоне смешанных лесов. Это значит, что в них больше всего елей, сосен, берез и осин. В Битцевском лесопарке породный состав шире. Здесь уже и лиственница, и липа (особенно мелколистная), дуб, клен, вяз, ясень, ольха (черная и серая), семь видов ив. Среди такого богатства обитают 112 видов птиц! Совы, ястребы, соколы, вяхири (лесные голуби), синицы, черные дрозды, свиристели, снегири.

По словам специалистов «Мосприроды», подкармливать их надо с умом. И желательно в тот момент, когда им действительно требуется пища. Например, после дождливой погоды во время заморозков кора деревьев покрывается ледяной коркой. И птицы не могут добыть насекомых. Клювы слабоваты. А метаболизм о-го-го - пищи надо много. Ну и на протяжении всей зимы тоже пернатых надо подкармливать.

- У нас в лесопарке много кормушек, - рассказал Валентин Волков. - Но не стоит класть туда все подряд. Особенно черный хлеб. Он для птиц опасен. Лучше насыпать обычных семечек подсолнуха. Сырых. Ни в коем случае не жареных и не соленых. Можно просо, тыквенные семечки. И арбузные тоже. Перловку. Пшено лучше не надо.

ГДЕ: Природно-исто­рический парк «Битцевский лес», Новоясеневский тупик, 1, ст. м. «Новоясеневская» или «Битцевский парк».

Вот такие ручные белочки приходят к людям в столичных лесопарках.Фото: Антон ПИКУС

КУДА ЕЩЕ СХОДИТЬ ЭТОЙ ЧУДЕСНОЙ ОСЕНЬЮ

СЕРЕБРЯНЫЙ БОР

(ст. м. «Полежаевская»)

Здесь можно послушать певчих птиц, а также увидеть сов, зайцев, горностаев, белок и др. Есть две экологические тропы (вокруг Бездонного озера и в сосновом бору).

ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО

(ст. м. «Щукинская»)

Тропа начинается от родника «Царевна Лебедь» и идет вдоль живописной долины реки Химки. Среди местных достопримечательностей - бобровые хатки.

ТРОПАРЕВСКИЙ ЗАКАЗНИК

(ст. м. «Тропарево»)

Длина лесной тропы почти 3 км от ул. Академика Анохина до Тропаревской улицы, 64. Кроме обзорных экскурсий есть и тематические - «Зимующие птицы в Москве», например.

БИРЮЛЕВСКИЙ ДЕНДРОПАРК

(ст. м. «Орехово»)

Тропа здоровья тянется вдоль Бирюлевского ручья и даже приспособлена для гостей с ограниченными возможностями. Попасть на нее можно через вход от Педагогической улицы или от Липецкой.

«КУЗЬМИНКИ-ЛЮБЛИНО»

(ст. м. «Котельники»)

Здешнюю тропу назвали «Там, на неведомых дорожках». И организовали для детей настоящий квест. Вдоль маршрута установлены скамейки, мебель из бревен, беседки, информационные щиты, кормушки для птиц и белок.

ТУШИНСКИЙ ПАРК

(ст. м. «Планерная»)

Тропа длиной 2,3 км пролегает в стороне от Весеннего озера, спортивных площадок, а также мемориала летчикам. Она начинается у дома № 18 по улице Вилиса Лациса.

КУРКИНО

(ст. м. «Сходненская»)

В парке можно найти порядка 700 видов растений, 37 из них занесены в Красную книгу Москвы. Здесь же можно полюбоваться самой крупной в городе популяцией дикорастущих орхидей. Есть три экотропы.

ТЕПЛЫЙ СТАН

(ст. м. «Теплый Стан»)

Экологическая тропа называется «У истоков рек». В нее входят овраги, балки, долина реки Очаковки, родник Холодный, а также Теплостанская возвышенность - самая высокая точка Москвы. Начало маршрута возле дома № 7 по ул. Теплый Стан.