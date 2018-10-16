На улицах Москвы увековечивают старину

СЕГОДНЯ 12:40 2018-10-16T13:44:40+03:00

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Всплеск исторических находок в столице выпал на последние три года во время программы благоустройства «Моя улица». Рабочие меняли в центре коммуникации вместе с археологами, которые только и успевали сообщать об очередных находках. Чугунные решётки 19 века, деревянная мостовая 17-го, инструмент фальшивомонетчика, ограды женского Страстного монастыря, изразцы, флаконы, пуговицы, курительные трубки, кожаная обувь и многое другое.

Год назад в Музее Москвы из этих артефактов даже целую выставку открыли. Некоторые датировались временем - ещё до основания Москвы. Но, как объяснили историки, сдвигать день рождения города не будут, поскольку первая запись в летописи сделана в 1147 году. И она незыблема.

ФРАГМЕНТ ХРАМА НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА

В Малом Златоустинском переулке напротив дома 7/2 появился выступ с ограждением, издалека напоминающий полуподвал. Например, бар. Или ремонт обуви. Но если подойти ближе и заглянуть в стеклянную витрину, можно увидеть обломки больших камней с узорами и обрывками надписей. Это фрагменты храма Николая Чудотворца в Столпах, который был построен в 1669 году зодчим Иваном Кузнечиком (Косминым) и разрушен в 1938 году.

В описании артефактов (там же - под стеклом) говорится, что пятиглавая постройка представляла собой яркий образец раннего московского барокко - высокое двухъярусное здание с широким крытым гульбищем и пятью приделами. Гульбище - это терраса, окружающее здание.

Кусок старины спрятан под стекло в Малом Златоустинском переулке.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Обломки фундамента решили не прятать, а сделать достоянием прохожих. Как говорят специалисты Мосгорнаследия, этот храм строился на средства богатых и знатных прихожан. В том числе на деньги царя Алексея Михайловича.

Фрагменты храма Николая Чудотворца в Столпах, разрушенного в 1938 году.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Чтобы обломки старины не выцвели под солнцем, их обработали специальным раствором. Там же, кстати, лежат девять резных надгробных плит (некоторые датируются 15 веком). Здесь были похоронены представители многих известных родов: бояр Милославских, Матвеевых, Голицыных, дворян Тютчевых и купцов Сытиных.

Посмотреть на остатки истории можно даже вечером. Экспозиция оборудована подсветкой.

СТЕНА БЕЛОГО ГОРОДА

На Хохловской площади можно также рассмотреть уникальный артефакт. Не заметить его трудно. Это фрагмент стены Белого города длиной 50 метров и шириной 4,5. Памятник археологии. В Москве и раньше натыкались на куски Белгородской стены, но этот оказался самым большим.

Сохранившийся фрагмент стены Белого города.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После длительной реконструкции на площади появилась ниша, в которой расположена древняя стена (постройки конца 16 века), а перед ней - полукругом - зрительские места как в амфитеатре. Это излюбленное место молодежных тусовок. Влюблённым парочкам здесь как мёдом намазано. А сейчас, до 20 октября, особенно. В десяти метрах от артефакта установили кинотеатр и до 22.00 транслируют фильмы. Бесплатно. Вечером 15 октября, например, показывали триллер «Враг государства». Молодежь выпивает, курит. Но, надо признать, основание Белого города не трогает. Многие и не знают, что это артефакт. Со стороны стена похожа на дизайнерский ход городских оформителей. Кстати, табличку с описанием найти сложно. Она находится на выходе из амфитеатра - сбоку. Хотя глазами ее ищешь непосредственно перед стеной. В ней говорится, что артефакт обнаружили в 2007 году во время подготовки к строительству развлекательного центра. Кроме этого, археологи там же нашли старинные монеты, предметы быта, резные архитектурные детали. Строительство остановили. А основание крепостной стены Белого города защитили от воздействия внешней среды. Дальнейшая судьба памятника оставалась неизвестной почти 10 лет. Но впоследствии жители Москвы сами решили, что уникальный артефакт лучше развлекательного центра (голосовали на платформе «Активный гражданин»).

БРУСЧАТКА ВОЗЛЕ БОЛЬШОГО ТЕАТРА

Брусчатка у Большого была качественно уложена еще в 19 веке.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Этот тот самый случай, когда мы буквально наступаем на историю и даже не подозреваем об этом. На улице Петровка (слева от Большого театра) есть два островка с клинкерной (кирпичной) брусчаткой. Нигде и не написано, что это не современная кладка, а работа дорожников 19 века. На неё наткнулись ремонтники во время реконструкции Петровки. Движение на улице, как и прежде, одностороннее. Хотя дорогу сузили почти на два с половиной метра. А брусчатку площадью 80 квадратных метров решили оставить. Два декоративных островка можно увидеть между Большим и Малым театрами.

НАРЫШКИНСКИЕ ПАЛАТЫ 17 ВЕКА

Под пыльным стеклом непросто разглядеть фрагменты старинного здания.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самый загадочный островок истории, который оставили под открытым небом в Москве, это, пожалуй, приямок с двумя оконными проемами подвального помещения Высоко-Петровского монастыря. Это дом 28 строение 6 по улице Петровка. Найденные артефакты оказались фрагментами Нарышкинских палат 17 века. Загадочными потому, что без наводки очень трудно разглядеть под пыльным стеклом старинные камни. Музейная надпись стерлась. И поначалу можно подумать, что это обычный выступ (например, с вытяжкой). На самом деле, в углублении таятся фрагменты резиденции царицы Натальи Кирилловны и ее братьев. В самом здании сейчас расположен концертный зал и государственный литературный музей.