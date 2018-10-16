2018-10-16T14:31:24+03:00
Дом. Семья

В Москве перелётные вальдшнепы врезаются в дома и попадают в птичий приют

Орнитологи оказывают им помощь и отпускают в теплые края
Павел КЛОКОВ
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За последние несколько дней в московский приют для птиц поступило 15 вальдшнепов.За последние несколько дней в московский приют для птиц поступило 15 вальдшнепов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ситуация, конечно, печальная. Вместо того, чтобы помахать Москве на прощанье крылом и тянуться к югу (а вальдшнепы именно тянутся), птицы семейства бекасовых ударяются о стекла жилых домов и камнем падают на землю. В Сокольниках есть орнитарий, в который можно принести любую птицу. Специалисты ее осмотрят, накормят, в случае необходимости окажут медицинскую помощь. Так вот. За последние несколько дней в приют поступило 15 вальдшнепов. И все, грубо говоря, с отбитой головой.

- Дело в том, что эти пернатые, как и многие другие, не умеют распознавать стекло, - рассказал «КП» руководитель орнитария в Сокольниках Вадим Мишин. - А в окнах отражаются облака и солнце. Вот они и бьются. Это проблема больших городов. Некоторых птиц подбирают добрые люди и приносят к нам. А некоторые ещё долго мучаются. Например, при поломанном шейном позвонке.

Вообще вальдшнепы, на которых в России охотились с незапамятных времен, должны были улететь ещё две недели назад. Но бабье лето, которое никак не кончится, их задержало.

16 октября Вадим Мишин вместе со своими коллегами выпустили из клеток почти всех пострадавших вальдшнепов. Они окрепли, пришли в себя и сейчас (дай-то Бог!) летят в курортные места.

- Кстати, в Европе на высотных зданиях на стекла приклеивают силуэты чёрных хищных птиц, - добавили в орнитарии. - Такие наклейки играют роль пугала в огороде. Летящие птицы меняют курс, чтобы не угодить в клюв хищника. Увы, но у нас так делать (по крайней мере, массово) не принято. Видимо, ещё не созрели,

Кстати, в Москве и области задержались не только вальдшнепы. Перелёт затянулся у стрижей (должны были двинуть в конце лета, а улетели в сентябре). И у некоторых хищников. Например, у осоедов, канюков и соколов.

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