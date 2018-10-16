Возможности столичного метро - безграничны!

СЕГОДНЯ 14:30 2018-10-16T14:44:55+03:00

Для ребят из общественной организации "Перспектива" сняться с олимпийской чемпионкой и радость, и стимул для развития. Ведь у спорта тоже нет границ.

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Мероприятие было приурочено к 5-летнему юбилею Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП)

На зарядку под руководством российской гимнастки, серебряного призера Олимпиады-2016 по спортивной гимнастике, заслуженного мастера спорта России Седы Тутхалян, выстроились ребята из региональной общественной организации людей с ограниченными возможностями "Перспектива". Приятная музыка, воздушные шары, подарки, улыбки собравшихся подчеркивали праздничную атмосферу по случаю юбилейного дня рождения социально важного сервиса Московского метрополитена - бесплатной службы сопровождения для тех, кто нуждается в помощи при передвижении.

Седа Тутхалян, заслуженный мастер спорта России, серебряный призер Олимпиады-2016 по спортивной гимнастике. Фото предоставлено пресс-службой Московского метрополитена.

Это могут быть и люди с ограниченными возможностями, и пожилые, и маленькие пассажиры, и мамы с колясками, и учителя с большими группами школьников. Метро должно быть доступно всем. Эти слова - фактически девиз несколько лет назад созданной уникальной службы - Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМПа).

Как рассказала начальник службы внешних связей Московского метрополитена Юлия Дорохина, вот уже пять лет служба сопровождения столичного метро делает Московское метро доступнее. За это время ее услугами воспользовалось более 817 тысяч пассажиров, из них 85 тысяч человек в текущем году.

На сегодняшний день в Центре трудится более 260 сотрудников (и мужчин и женщин), а в одну смену на разных станциях метро и за их пределами - 85-90 инспекторов, которые помогают максимально безопасно и по возможности быстро передвигаться в метро людям с нарушением слуха, зрения, функций опорно-двигательного аппарата, а также всем, кто нуждается в той или иной помощи при спуске в "подземку".

Сотрудники ЦОМПа сопровождают пассажиров по всему маршруту следования - от входа в метро и до выхода из него: на эскалаторах, в лифтах, в вагонах поездов, на платформах. По необходимости служба сопровождения доставляет человека или группу лиц до конечного пункта поездки - до вокзалов, автостанций, до социальных и культурных объектов.

Центр по сопровождению пассажиров с ограниченными возможностями внес свою бесценную лепту в дни проведения Чемпионата мира по футболу, который проходил в России. Более чем 3 тысячам болельщикам, нуждающимся в сопровождении, сотрудники ЦОМПа помогли добраться до стадионов и в полной мере приобщиться к шикарному зрелищу, к торжеству спорта, духа и воли к победе.

Евгений Смирнов советник по маломобильным гражданам заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководителя Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы прокомментировал социальную значимость этого специализированного подразделения столичного метро:

- Данный сервис очень нужен. И это очень хорошо, что он был создан пять лет назад. Мы хотим подарить людям больше уверенности, мы хотим расширить границы их повседневной жизни, чтобы они безбоязненно и свободно могли поехать хоть на другой конец города, чтобы сложная дорога не стала для них препятствием для достижения той или иной цели, чтобы эта самая "сложная" дорога показалась им легкой. Ведь каждый имеет право на полноценную и радостную жизнь. Мы будем и дальше развивать этот сервис, чтобы как можно больше людей могли прибегнуть к его услугам.

МЦК "Лужники", Московский метрополитен организовал спортивный праздник для детей с ограниченными возможностями. Фото предоставлено пресс-службой Московского метрополитена.

К слову сказать, в настоящий момент ЦОМП реализовывает новый проект - экскурсии по столичному метрополитену, одному из лучших в мире (где есть на что посмотреть) для маломобильных и пожилых граждан.

А воспользоваться уникальным сервисом очень просто: примерно за сутки до предполагаемой поездки нужно оформить заявку на сайте www.mosmetro.ru через приложение "Метро Москвы" или по телефону поддержки: 8-800-250-73-41 (вызов бесплатный).