Мосгордума рассмотрит проект бюджета столицы на 2019 - 2021 годы

СЕГОДНЯ 15:30 2018-10-16T15:41:12+03:00

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Сегодня, 16 октября, мэр Москвы Сергей Собянин внес на рассмотрение Мосгордумы проект закона о бюджете города на 2019 - 2021 годы. Как и раньше, главный финансовый документ столицы будет социальным. То есть более 51 процента расходов планируется на льготы, медицину, образование, культуру, спорт, а также на некоторые программы, например, «Жилище», «Развитие городской среды» и «Умный город».

В ближайшие три года по всей столице построят 90 школ и детских садов, 33 поликлиники, 16 больничных корпусов, шесть подстанций скорой помощи. Кстати, практически по всем социальным статьям бюджета расходы немного вырастут. К примеру, на образование в этом году выделили 293,9 миллиарда рублей. А в 2019-м эту сумму увеличат до 330,3 миллиарда рублей. Эти деньги пойдут на развитие проекта «Московская электронная школа» в городских учебных заведениях.

При этом из-за пенсионных новшеств в 2019 году для москвичей предпенсионного возраста сохраняются льготы, положенные с 55 лет (женщины) и с 60 лет (мужчины). Среди них - бесплатный проезд в наземке, метро и электричках, бесплатные путевки в санатории и диспансеризация, льготы на оплату коммунальных услуг.

КОНКРЕТНО

В 2019 году бюджет будет таким:

- доходы - 2,3 трлн. рублей (сейчас - 2,1 трлн. рублей, то есть будет больше примерно на 10,6%). При этом в 2020 г. - 2,4 трлн. рублей, а 2021 г. - 2,6 трлн. рублей;

- расходы - 2,6 трлн. рублей (сейчас - 2,3 трлн. рублей). В 2020 г. - 2,7 трлн. рублей, в 2021 г. - 2,8 трлн. рублей;

- дефицит - 276 млрд. рублей (сейчас - почти 223 млрд. рублей). В 2020 г. - 239,7 млрд. рублей, в 2021 г. - 179,9 млрд. рублей.

В будущем году основные расходы планируются:

На социалку - всего 1,3 трлн. рублей (в 2018 г. - 1,2 трлн. руб.). Из них:

- на медицину - 279,2 млрд. рублей;

- на образование - 330,3 млрд. рублей;

- на пенсии, пособия, помощь льготникам - 452,5 млрд. рублей;

- на программу «Жилище» - 203,6 млрд. рублей.

На транспорт (метро, дороги, мосты, электродепо) - 608,5 млрд. рублей.

На программу реновации - 113,7 млрд. рублей.

На развитие ЖКХ - 93,8 млрд. рублей.