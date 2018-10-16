Кокорин и Мамаев попросили пустить их в храм при СИЗО Бутырка

СЕГОДНЯ 19:00 2018-10-16T19:11:07+03:00

По словам правозащитников, это одна из самых популярных просьб у сидельцев изолятора

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Фигуранты «дела футболистов» Александр Кокорин и Павел Мамаев хотели бы посетить православный храм, который находится на территории СИЗО Бутырка. Напомним, именно в этом изоляторе сейчас сидят под арестом игроки «Зенита» и «Краснодара».

Как стало известно, просьбу помочь попасть на службу в храм спортсмены озвучили во время вчерашнего визита к ним правозащитников, которые проверяют условия содержания в СИЗО.

Ответственный секретарь Общественной Наблюдательной Комиссии (ОНК) Иван Мельников рассказал «КП», что обращение помочь с посещением храма - одна из самых популярных просьб арестантов не только Бутырки, но и других московских изоляторов.

Павлу Мамаеву предъявлены обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство»Фото: Михаил ФРОЛОВ

- В Бутырке довольно большой и просторный храм, - говорит Иван. - Он стоит прямо во дворе изолятора, окна многих камер выходят как раз на него. В том числе и камера Павла Мамаева на первом этаже. В этом храме есть свой настоятель. Службы проводятся три раза в неделю. На них заключенных выводят группами. К сожалению, из-за дефицита конвоиров администрация изолятора не может обеспечить доступ в храм всех желающих. Заключенные сначала пишут заявление с просьбой позволить им посетить службу. Руководство СИЗО ее рассматривает. Если у человека нет нарушений дисциплины, дает добро. А дальше - в порядке очереди. В среднем получается, что каждый заключенный попадает в храм не чаще одного раза в два-три месяца.

Напомним, Александру Кокорина и Павлу Мамаеву предъявлены обвинения по статьям «Побои» (все мы помним видео, на котором Кокорин бьет стулом по голове чиновника Дениса Пака) и «Хулиганство» (групповое избиение водителя Виталия Соловчука).

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