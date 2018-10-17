17 Окт. 11:05 2018-10-17T20:16:49+03:00

Совсем озверели? В Москве произошло сразу несколько нападений бойцовых собак на людей

В Москве на детской площадке ротвейлер укусил четырехлетнюю девочку, в то время как хозяин собаки распивал спиртное во дворе жилого дома