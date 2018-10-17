2018-10-17T20:16:49+03:00
Московские окна

Совсем озверели? В Москве произошло сразу несколько нападений бойцовых собак на людей

В Москве на детской площадке ротвейлер укусил четырехлетнюю девочку, в то время как хозяин собаки распивал спиртное во дворе жилого дома
Михаил АНТОНОВ@radio_kp
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Главные темы:

- Совсем озверели? В Москве произошло сразу несколько нападений бойцовых собак на людей.

- Аномальная погода подарила москвичам праздник, а перелетным птицам головную боль.

- Где погулять этой чудесной осенью: корреспондент "КП" изучил московский экологический маршрут.

Совсем озверели? В Москве произошло сразу несколько нападений бойцовых собак на людей

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