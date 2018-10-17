Звезда шоу «Топ-модель по-русски» заявила в полицию на мужа, отнявшего у неё ребёнка

СЕГОДНЯ 00:09 2018-10-17T00:10:27+03:00

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27-летняя модель Арина Перчик, засветившаяся в 2011 году в реалити-шоу «Топ-модель по-русски», рассказала в соцсетях о своей семейной драме. В Инстаграме, где обычно Перчик постит фото со съёмок и модных показов, появилось видео с одной из центральных улиц Москвы.

- Всем здравствуйте. Три дня уже я стою под окнами отца своего ребенка, - призналась модель на фоне здания, мало похожего на жилой дом. - Ребенок находится с ним, он ее забрал. На мои попытки ее увидеть или забрать он отвечает отказом. Ребенок находится с моей бывшей домработницей, которая вообще никак не компетентна в вопросах воспитания детей. Я вызвала милицию и пытаюсь как-то урегулировать этот вопрос.

Подписчики, которых у модели почти 130 тысяч, посоветовали молодой маме идти до конца и не уходить без ребенка. Правда, чем закончился этот скандал, пока неясно: в очередном видео Перчик только плачет и переживает, кто же будет заботиться о ее пятимесячной дочери.

К слову, об отце ребенка почти ничего не известно. Подписчики модели предполагают, что он может оказаться иностранцем: после родов Перчик много путешествовала - в ее Инстаграме Брюссель сменяется Парижем, Сардиния - Сен-Тропе... Кстати, во время участия в реалити-шоу 20-летняя модель заявляла, что она замужем за мужчиной, который старшее ее на 24 года. Видимо, он и вывел в люди девочку из Тольятти, ведь на съемки «Топ-модели по-русски» Арина, как сама рассказывала, «приехала на «Бентли» с Рублевки». Спустя несколько лет этот брак распался и Перчик «перестала афишировать личную жизнь».