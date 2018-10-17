2018-10-17T21:12:46+03:00
Происшествия

Из-за пожара эвакуировали торговый центр на юго-востоке Москвы

Пожарные пытаются найти в ТЦ «Город Лефортово» источник задымления [видео]
Семен ЕЛЕНИН
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Все люди, находившиеся в здании, сумели самостоятельно покинуть его еще до приезда первых пожарных командВсе люди, находившиеся в здании, сумели самостоятельно покинуть его еще до приезда первых пожарных команд
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Вечером в среду на юго-востоке Москвы пришлось эвакуировать торговый центр.

- Около 18.50 в дежурную часть поступил звонок о задымлении в ТЦ по адресу шоссе Энтузиастов, 12к2, - рассказали «Комсомольской Правде» в пресс-службе московского управления МЧС. - Все люди, находившиеся в здании, сумели самостоятельно покинуть его еще до приезда первых пожарных команд.

Пожар в ТЦ «Город Лефортово»: видео.

Торговый центр «Город Лефортово» - четыре этажа бутиков, крупных сетевых супермаркетов, несколько залов кинотеатра. Очевидцы говорят, что тревогу подняли, когда по второму этажу пошло задымление. Сработала система сигнализации, охранники прошли по этажам, попросив посетителей выйти на улицу. Свидетели говорят, что паники не было.

- Наши сотрудники сейчас прочесывают здание в поисках источника дыма, открытого возгорания обнаружено не было, - уточняют в МЧС.

Эвакуация всвязи с пожаром в ТЦ «Город» на шоссе Энтузиастов в Москве.

В администрации «Городе Лефортово» корреспонденту «КП» подтвердили, что «торговый центр пока не работает». Официально ТЦ работает до 22:00. Наш собеседник отметил, что «пока в здание никому не разрешают войти, вероятно, сегодня наш центр уже не будет работать».

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