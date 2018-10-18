Москва-река становится чище

СЕГОДНЯ 13:02 2018-10-18T13:45:33+03:00

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И все-таки это прекрасно. Стоять в капитанской рубке и под романтичную хрипотцу морской радиостанции высматривать в бинокле городских красавиц. А их в центре Москвы видимо-невидимо. Особенно на парящем мосту парка «Зарядье». Девушки с интересом смотрят на корабли, томно вздыхают и даже машут платочками.

Однако мое путешествие не является праздным. Судно, на котором мы идём по маршруту, называется «Экопатруль». И нам нужно выяснить, в каком состоянии пребывает Москва-река. Носовое устройство с гидрохимическими датчиками опускается с помощью лебедки в воду и делает замеры ежесекундно. Данные отображаются на мониторе компьютера и автоматически выстраиваются в графики.

По словам специалиста природоохранного учреждения «Мосэкомониторинг» Виктории Мазловой, львиная доля выбросов в городе исходит от машин. Нефть и автомобильные масла смываются с дороги дождем и через ливневку попадают в реку.

Сбор информации о чистоте речной воды.Фото: Павел КЛОКОВ

Несмотря на это, показатели с каждым годом улучшаются. В том числе потому, что в Москве все больше и больше машин высокого класса. И экологический вред от них минимальный (жаль только, количество авто не уменьшается, а - наоборот - растёт).

- Ну что же, носовое устройство погрузили в воду, давайте посмотрим на результаты, - заведующий лабораторией Илья Бреус ведёт меня в каюту и объясняет, что здесь на корабле могут распознать нитриты, фосфаты, хлориды, ионы аммония и марганец. - Все остальное можно выявить на более сложной экспертизе (занимает три-четыре дня). Железо, например, кобальт, медь, ртуть и так далее.

Я по дороге наткнулся на настоящую рынду и, естественно, не сдержался. Пронзительный звон с озорством прокатился по палубе и плюхнулся в воду.

- Вот видите, ни одно из веществ не превышает допустимой нормы, - Бреус взял шариковую ручку и, используя ее вместо указки, показал график. - Данные постоянно обновляются.

Получается, что все эти шуточки в КВН на тему грязной Москвы-реки - галиматья и чушь?

На мой детский вопрос ответил руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

- Качество воды с каждым годом улучшается, - сказал он. - Мы контролируем 24 точки по всему городу, а также все места впадения малых рек. Это ещё 15 адресов. Положительные изменения происходят потому, что в городе совершенствуется система водостока. Как и очистные сооружения - Курьяновские и Люберецкие. После их реконструкции качество сбросов в реку улучшилось в разы. Конечно, назвать Москву-реку полностью чистой мы не можем. Но и грязной ее не считаем. За последние восемь лет произошло снижение по нефтепродуктам - на 20%, взвешенных веществ - на 8%.

В лаборатории на судне экопатруля.Фото: Павел КЛОКОВ

По мнению чиновника, в ближайшем будущем предприятий, которые занимаются сбросом, вообще не останется (сейчас этим ещё грешат нефтеперерабатывающий завод и несколько предприятий в промзоне «ЗИЛа»).

- За счёт благоустройства на берегу мы добьёмся максимального качества воды, - добавил Кульбачевский. - Это дело нескольких лет.

«Экопатруль» в этом году дорабатывает последние деньки. Глубокой осенью и зимой корабль отдыхает, а носовое наружное устройство (сердце этого корабля) консервируют. Очередной сезон у экипажа судна начнётся в апреле.

КСТАТИ

Эффективность очистки МКАДа и ТТК от нефтепродуктов и взвешенных веществ на сооружениях достигает 90-95%.