Собянин поддержал планы развития агрокомбината "Московский"

СЕГОДНЯ 15:20 2018-10-18T15:39:28+03:00

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Агрокомбинату "Московский" исполнилось 50 лет. Поздравить предприятие с юбилеем 18 октября приехал мэр Москвы Сергей Собянин.

Он осмотрел теплицы с цветами, салатами и поддержал планы развития агрокомбината "Московский".

- Спасибо, что оправдываете свое название "Московский" и поставляете москвичам качественную и очень нужную продукцию: овощи, салаты и 5 млн тюльпанов, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Продукция агрокомбината "Московский".Фото: Алиса ТИТКО

Также он отметил важность, что такое крупное предприятие сохранили в Москве, хотя на этих территориях могли построить многоэтажные дома.

- Здорово, что вы не останавливаетесь. Двигаетесь вперед. Будете вводить новые площадки. Есть проект создания новой теплицы. Мы будем поддерживать сельхозпроизводителей, в том числе и вас. Важно, чтобы в Москве сохранился сельскохозяйственный комплекс, - отметил Сергей Собянин.

Агрокомбинат "Московский" является одним из лидеров тепличного производства в России. Это 75 га теплиц, где выращивают огурцы, томаты, баклажаны, салаты и зелень, цветы и рассаду. На предприятии работают 1100 человек.

- В год здесь выращиваем, например, 5 млн тюльпанов и 6,5 тысяч тонн огурцов, - рассказывают на предприятии.

Более 90% продукции поступает в розничную сеть Москвы. Продукцию прямо на агрохолдинге упаковывают и оперативно доставляют в 1200 торговых точек.

Агрокомбинат "Московский" в этом году отмечает свое 50-летие.Фото: Алиса ТИТКО

Агрокомбинат "Московский" не будет останавливаться на достигнутом, в планах у предприятия построить многофункциональную высокоавтоматизированную теплицу площадью 1,8 га - для производства салатов, рассады, тюльпанов. На прилавки смогут поставить порядка 7 млн штук продукции.

Сергей Собянин поддержал планы развития и напомнил, что Правительство Москвы осуществляет поддержку сельхозпроизводителей, работающих на территории Новой Москвы. В 2018 году на эти цели из городского бюджета выделено более 123 млн рублей. Агрокомбинат "Московский" соответственно тоже может расчитывать на компенсацию части затрат по реализации.