Иволги» готовы к «перелету» в Москву

СЕГОДНЯ 11:00 2018-10-18T19:11:30+03:00

На Тверском вагоностроительном заводе (входит в АО «Трансмашхолдинг») собраны два первых поезда для Московских центральных диаметров

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Производство электропоездов с асинхронным двигателем – первый опыт в 120-летней истории завода. Их выпуск освоен недавно: две «Иволги» производства ТВЗ ходят с Киевского вокзала Москвы в Новопеределкино с 2017 года.

А смелые эксперименты и умение опережать время – характерная черта тверских вагоностроителей. Так, в начале 1970-х были в прессе полные энтузиазма статьи о том, что из ворот завода скоро будут выезжать скоростные поезда. Эти публикации были связаны с созданием на заводе самоходного вагона-лаборатории. Он был построен на базе головного вагона электропоезда ЭР22, но в движение его приводили не электромоторы, а реактивные двигатели. Сегодня недалеко от ТВЗ стоит мемориальная стела, центральным элементом которой является фронтальная часть самоходного вагона-лаборатории с двумя турбинами от Як-40 на крыше.

Под "Иволги" в цехах ТВЗ проложили еще одну производственную линию.

Журналисты тех лет надеялись, что реактивные поезда будут «летать» из Москвы в Ленинград. Но мечте не суждено было сбыться. Ведь разрабатывали реактивный поезд не для пассажирских перевозок, а для испытаний: с его помощью предстояло выяснить, как взаимодействуют колеса вагонов с рельсами в высокоскоростном режиме. Во время испытаний он развивал скорость до 250 км/ч, что по тем временам казалось просто невероятным. И хотя проект не получил дальнейшего развития, свою роль в истории отечественного вагоностроения он сыграл. Уже в 1973 году на Калининском вагоностроительном заводе, как в то время назывался ТВЗ, был построен скоростной поезд «Русская тройка» (РТ-200), рассчитанный на движение со скоростью 200 км/ч. С такой же скоростью с 2001 года успешно курсирует между двумя столицами «Невский экспресс». А пятивагонные «Иволги», которые работают на столичном маршруте, рассчитаны на движение по городу с максимальной разрешенной в городе скоростью. Причем одна из главных особенностей Иволги в том, что она быстро разгоняется и плавно останавливается.

Новый проект - новые рабочие места.

«Иволги» модифицированной серии внешне приобрели новый дизайн и стали длиннее. По первому контракту с Центральной пригородной пассажирской компанией (ЦППК) ТВЗ должен поставить 24 «Иволги», в каждой из которых будет 6 вагонов. Все поезда поставят весной 2019 года.

Интерьеры тоже немного изменились. Как рассказал генеральный директор завода Андрей Соловей, на «Иволгах», которые уже год ездят между Москвой и Новопеределкино, перевезены десятки тысяч пассажиров. Их отзывы учтены при создании электропоездов новой модификации.

-Одним из пожеланий пассажиров было увеличение количества пассажирских мест. Мы это учли - рассказал Андрей Соловей.

Количество кресел в промежуточных вагонах увеличено почти на треть – до 68. Усовершенствованы конфигурация поручней и их расположение. Появились багажные полки над сидениями, USB-розетки для подзарядки гаджетов (их 16 в каждом вагоне), бесплатный WI-FI, мониторы мультимедийной системы, информационные табло и видеокамеры.

Оборудование для установки стекла и других операций разработано в конструкторском бюро завода.

Дверные проемы оснащены счетчиками пассажиропотока. Они будут работать в онлайн режиме и помогут перевозчику – Центральной пригородной пассажирской компании - наладить оптимальную схему движения поездов.

-В начале октября завод выиграл еще один конкурс на поставку ЦППК 15 поездов «Иволга» 7-вагонной комплектации. Они тоже будут курсировать по МЦД, - сообщил Андрей Соловей.

В ближайшее время подписывается контракт между Тверским вагоностроительным заводом и Центральной пригородной пассажирской компанией.

Кстати, на площади Киевского вокзала откроется павильон МЦД, где будет представлен полноразмерный макет «Иволги». Посетители смогут сесть за пульт управления поездом и совершить виртуальный тур по Московским центральным диаметрам.

СПРАВКА

Проект Московских центральных диаметров стартует в конце 2019 - начале 2020 года на двух маршрутах: Одинцово-Лобня и Нахабино-Подольск. По прогнозам специалистов, проект создаст 900 тысяч дополнительных пассажиромест в сутки и разгрузит всю транспортную инфраструктуру столицы на 10-12%. Все поезда будут переведены на тактовое расписание. Интервал между ними составит 5-6 минут в часы пик, а время работы будет как у метро – с 5:30 утра до 1:00 ночи.

По отзывам железнодорожников, в "Иволгах" - одно из самых удобных рабочих мест машиниста.

КСТАТИ

Чем «Иволга» лучше других электропоездов

- электропоезда «Иволга» — отечественная разработка. Она создана с учетом российских условий эксплуатации;

- доля отечественных комплектующих при производстве поезда превышает 90%;

- в электропоезде нет тамбуров, зато есть широкие входные двери - 1400 мм, что позволяет пассажирам без проблем перемещаться по салону, быстро входить и выходить из вагонов.

- компоновка салонов оптимальна для городского электропоезда, курсирующего на короткие расстояния.

- в каждом вагоне много поручней и места для прохода пассажиров

- в головных вагонах оборудованы места для маломобильных пассажиров, установлены велопарковки.

- для багажа предусмотрены широкие полки;

- USB-зарядки для смартфонов;

- бесплатный Wi-Fi и другие сервисы для пассажиров.

- пассажирские салоны оснащены системами обеспечения постоянного микроклимата и обеззараживания воздуха, которые работают в автоматическом режиме. Это сделает поездку комфортной и в мороз, и самую беспощадную жару;

- технологии пневмоподвешивания обеспечивают плавный ход, низкий уровень шума и вибрации, а также комфортабельность поездки в любое время года;

- в конструкции поезда применены самые передовые технологии, обеспечивающие энергоэффективность. Современный комплект электрооборудования позволяет экономить до 30% электроэнергии на тягу;

- максимальная скорость «полета» «Иволги» - до 160 км/ч