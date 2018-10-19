С нами не соскучишься! Где можно отдохнуть всей семьёй в выходные

19 Окт. 12:05 2018-10-22T14:10:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Антонов:

- Традиционно по пятницам в 12.05 мы рассказываем о том, где провести выходные в Москве. Сегодня мы сделаем по-другому. У нас спецвыпуск «Афиши». У нас будет одно предприятие, фабрика развлечений. Мы сегодня будем говорить о компании «Космик». У нас в гостях президент компании Владимир Анненков. Здравствуйте!

Анненков:

- Здравствуйте!

Президент компании «Космик» Владимир Анненков

Антонов:

- Двадцать лет компании! Мы вас поздравляем. С 98-го года продержаться – это серьезное достижение!

Анненков:

- Мы усиленно работали над тем, чтобы создать качественные развлечения для россиян. У «Космика» на сегодня 22 центра, 13 из них в Москве. И есть планы на открытие. На развитие.

Антонов:

- А регионы какие? Города-миллионники?

Анненков:

- Нет. Такие города, как Красноярск – два центра. Новосибирск, Сургут, Краснодар. И не миллионники – это Ярославль, Кострома и Сергиев Посад. И в открытии Орехово-Зуево.

Антонов:

- Это огромные развлекательные центры! Мне интересно, на что вы ориентируетесь. В крупных городах, наверное, выгоднее открывать подобные центры. А вот Ярославль и Орехово-Зуево?

Анненков:

- Развлечения нужны везде, где живут люди. Так как мы коммерческая организация, мы вынуждены ориентироваться на возможность открытия. А возможность дают крупные торгово-развлекательные центры, которые где-то строятся, а где-то еще нет. Там, где у нас образуется возможность, там мы и открываемся.

Есть определенная сезонность. Так, где теплее, там больше развлечений за пределами помещения, на улице. И где море, там есть развлечения, которые больше на улице.

Антонов:

- И постоянно что-то придумываете. Если зайти на ваш сайт, то можно увидеть всю географию, а дальше на выбор. Что хотите! Боулинг, бильярд, квесты, кинотеатр, спортивные трансляции, катки, аэротрубы, автодромы, настольный теннис. Как все это придумывается? Здесь как у врача: не навредить.

Анненков:

- Два принципа, которые заложены в развитие. И в структуре «Космика». Первый вы уже назвали – не навредить. Мы никогда не делали и не будем делать то, что может навредить нашему потребителю. Когда вся страна была заполнена однорукими бандитами, мы категорически были против. И мы не ставили и уже не будем ставить какие-то автоматы с выигрышем.

Сейчас то же самое с батутами, которые, на наш взгляд, и не только на наш, а вся мировая общественность возмущена, потому что они вредят нашим потребителям. Они травмируют. Даже убивают людей. Мы этого делать не будем и никогда не делали.

Второй принцип. Это то, что мы ничего не выдумываем. Мы активно изучаем рынки других стран, смотрим то, что происходит в области развлечений в мире. Ездим по разным выставкам и внедряем то, что будет востребовано.

Антонов:

- Наверняка сравниваете. Мы на уровне? Я понимаю, что президент компании и должен ответить, что мы даже некоторых обгоняем, но, тем не менее. Объективно.

Анненков:

- Мы на уровне. У нас есть своя ментальность. И у нас есть свои приоритеты. Мы очень сильно отличаемся от японцев.

Антонов:

- Они инопланетяне, это понятно.

Анненков:

- От Востока. Знаете, мы пробовали… Мы пробовали купить у них франшизу квестов, но когда посмотрели на эти квесты, поняли, что это не будет востребовано у нас.

Антонов:

- Напомню, компьютерная компания, которая занимается производством игрового контента, я так понимаю, квесты – это очки виртуальной реальности.

Анненков:

- Это испытание, в любом случае. Это сложить какие-то кубики, палочки, откуда-то вылезет ключик открыть сейф. Мы строим квесты по всей стране. У нас более художественные и изысканные квесты.

Антонов:

- Квест «Головоломка», «Гарри Поттер и Шрек», «Суперсемейка», «Сокровища Средиземья», «Машина времени», «Путеводитель по Галактике», «Страшно темное космическое приключение», «Дом с привидениями». Ну, в общем, все традиционно.

Анненков:

- Американцы, чем мы от них отличаемся?

Антонов:

- От того же «Диснейленда», например.

Анненков:

- Мы в свое время поставили аттракцион «Падающая скамейка». Пришлось производителя попросить скорость падения уменьшить в два раза. Потому что мы, россияне, менее привыкшие к американским горкам, нежели американцы, которые готовы к большим перегрузкам. Дети. И к большим рискам.

Есть специфика. Мы ее адаптируем.

В «Космике» есть просто куча разных аттракционов! Каждый найдет себе по душе

Антонов:

- А что есть у нас, чего нет у них? Лично ваше. Больше ни у кого нет.

Анненков:

- Квесты у нас иные. Мало того, компания, которая производит квесты, то есть, они на сегодня продают франшизы и в Европу, наши российские компании, и в Америку. И о ни востребованы.

Наша ментальность подразумевает, если детский день рождения, то мы долго сидим и поздравляем.

Антонов:

- Мы сидим, едим и поздравляем.

Анненков:

- Да. Родители сидят, едят и поздравляют. И разговаривают. Мы общаемся. Та же самая западная ментальность подразумевает, что детей сдали и родители ушли. И вернулись через три часа, чтобы их забрать. Под это подстроена и вся ресторанная служба «Космика». У нас есть в каждом «Космике» семейное кафе, кафе для мама. И для пап, где есть экраны, трансляции. Пока дети играют, папы могут посмотреть спортивную трансляцию. А если день рождения проходит под руководством папы.

Антонов:

- Я был в одном из «Космиков». Если бы вы видели, с какой радостью и детским выражением лиц мамы и папы участвуют во всех мероприятиях, которые есть у «Космика» - это отдельная история. Не все сидят в пабах и ресторанах.

Я вспоминаю начало нулевых, отдаешь ребенка в игровую комнату, он в бассейн с мячиками прыгает, а мама с папой шопингом занимаются. У вас по-другому. Тот же боулинг, он не для детей, скорее, для взрослых. Те же квесты, они семейные. Спортивные трансляции.

Вы не хотите, чтобы родители просто сдавали ребенка, а вы хотите, чтобы родители оставались у вас.

В «Космике» можно отметить детский день рождения!

Анненков:

- Мы этого хотим. Но такая опция тоже есть. Можно сдать ребенка в лабиринт с шариками, с горками и с нашими воспитателями. И уйти по своим делам. Мы берем ответственность за ребенка. Воспитатели, которые находятся внутри лабиринта, это все сотрудники, которые имеют педагогическое образование. Других мы туда не берем. Либо это студенты, которые учатся, либо закончены техникумы или пединституты. Профессиональные люди, которым можно доверять детей.

Безусловно, мы хотим, чтобы наши гости оставались у нас. И тут надо начать с истории. Знаете, подвигло меня в свое время на строительство центра «Космика» бабушка, я был в Дании и мы ходили каждый день в боулинг. И вот меня поразила бабушка, которая приходила каждый день с авоськой, такая сумочка, в ней был шар. И она играла каждый день. И потом я узнал, что она готовится к соревнованиям по боулингу для пенсионеров.

Мы начинали строить и продолжаем строить развлечения от мала до велика, если можно сказать. Мы не хотим ограничивать себя только детьми, взрослыми, мамы, папы и так далее. Это развлечения с полутора лет, когда ребенок может общаться уже, до бесконечности.

Боулинг. Это развлечение и для детей, есть более легкие шары. И есть специальные горки для детей, на которые он может положить, маленький ребенок, шар. И с этой горки шар скатится. Если ему интересно поиграть с родителями. Три-четыре года – это уже можно стартовать в боулинге.

Антонов:

- Хотел бы отправиться сейчас на 20 лет назад, в 98-й год. Владимир, была ли уверенность в том, что вы затеваете? Что оно приживется?

Анненков:

- В 98-м году был первый кризис, когда мы открывались. Это был первый год неуверенности, первый год сомнений. Потом уже привыкли. Первый, второй, третий – это не так страшно.

Антонов:

- Привыкли сомневаться.

Анненков:

- Сомнения уходили. Поэтому у нас нет сомнений, что люди будут развлекаться. И есть уверенность, что индустрия развлечений будет расти. Это мировой тренд. У людей больше свободного времени. Его надо куда—то девать. За нас работу будут все больше делать роботы, поэтому нам надо заниматься развлечениями. Это не значит, что только «Космик». Надо ходить и в музеи, и в театры, читать книги и так далее.

Мы сейчас уже начали делать развлекательные комплексы с кинотеатрами. У нас уже есть пять кинотеатров. И мы и до музеев дойдем, дальше, до театров.

Кстати, по поводу театров. Приоткрою тайну. Один из проектов, которые сейчас разрабатываем «Космик» - это голографический театр.

Антонов:

- Понятно, что есть сезонность. Она обусловлена каникулами, приближающимися новогодними праздниками, выходные дни. А в будни-то как? Всю же надо логистику просчитать.

Вот среда. Будний день. Торговый центр. Полдень. И что?

Анненков:

- В полдень в «Космике» обычно шум вилок и ножей, потому что в это время проходит бизнес-ланч. У нас есть рестораны, которые работают в нормальном режиме. У них есть бизнес-ланчи, какие-то акции и так далее. Есть люди, которые ходят только в ресторан.

Вечер? В «Космике» 20 лет проходят корпоративные мероприятия в боулинге. Дни рождения компаний, так далее. Праздники профессиональные. Мы работаем над этим. У нас есть большая банкетная служба, которая занимается корпоративными продажами. И если спросить десять компаний российских давних, которые работают больше десяти лет, думаю, шесть или семь ответят, что у них был корпоратив в «Космике».

В ресторан «Космика» многие приходит просто пообедать

Антонов:

- Ценовая политика. Насколько я знаю, у вас есть разделение. Семейные, студенческий, вип-билет. Более того, есть и разделение по часам. Там довольно сложная логистика. Если ты приходишь в понедельник или четверг с 12 до 14, то билет стоит 300 рублей. А если ты приходишь в субботу, то цена увеличивается. Насколько это все помогает привлекать клиентов, потенциальных друзей «Космика»?

Анненков:

- Начну философски. Все, за что мы боремся, это не только индустрия развлечений, а это и индустрия торговли, свободное время потребителя и свободные деньги потребителя. И обычно такая пропорция: чем больше у потребителя денег, тем меньше у него времени. И наоборот. Люди, которые ограничены в деньгах, у них больше свободного времени, которое они могут потратить. У них больше выбор. И они могут выбрать не прайм-тайм, а прийти чуть раньше, чуть позже. В ночь студенты, к примеру. Мы все были студентами, они могут и ночью погулять. Поэтому после 10 вечера для них тариф падает. Для них есть специальные акции «Ночной нон-стоп», когда там по цене одного часа можно играть пять часов.

Антонов:

- А студенты играют? Взрослым это надо?

Анненков:

- В боулинг играют. В квесты играют. В виртуальную реальность играют. Конечно. Мы все хотим развлекаться. И не только в телефоне. Мы хотим активного развлечения.

Антонов:

- Про активность. Все, что можно придумать и применить, уже применено. Есть боулинг, есть бильярд, есть автодром, настольный теннис, каток. Что еще?

Анненков:

- Вся индустрия развлечений идет в одном направлении – это создании иллюзий, погружение потребителя внутрь иллюзии. Сейчас очень много проектов и технологий, связанных с виртуальной реальностью, следующий этап этой виртуальной реальности – это будет дополненная реальность. Это реальное помещение с виртуальным совмещенным. Реальные предметы внутри виртуального пространства.

Антонов:

- Вам испытатели не нужны?

Анненков:

- Нужны. Честно говоря, у меня от некоторых проектов, а мы много тестируем всяких технологий, у меня от многих даже голова болит, честно. Кружится на пятой минуте. Но у современных молодых людей этого не происходит. Они более адаптированы к этому.

Антонов:

- Какие у вас есть мастер-классы?

Анненков:

- Очень много. Кулинарных много, не только пиццу мы готовим. Мы готовим домохозяек маленьких. И благодарны нам за это мамы. Помимо есть коктейли детские, для мальчиков есть другие мастер-классы. Я могу часами это рассказывать, эфира не хватит.

Антонов:

- Расскажите про бонусную систему.

Анненков:

- Бонусы можно потратить на наши же услуги, продукты в ресторане, в игротеке можно потратить. Система лояльности, которую мы запустили в этом году, перезапустили. У нас была система скидок, мы перешли на систему накопления бонусов. Помимо, если даже если вы не ходите, вам будут все равно бонусы, приглашать через бонусы. Это все подробно можно изучать на нашем сайте. И система современна, достаточно уникальна. Мы планируем, что система будет интегрироваться с партнерами, у которых есть подобные системы. И со следующего года будут какие-то партнерские программы с банками, к другими крупными сетевыми проектами.

Антонов:

- Про аэротрубу.

Анненков:

- Она одна в Москве.

Антонов:

- В каком центре?

Анненков:

- Это 72-й километр МКАД.

Антонов:

- Я там был. И туда люди специально шли на эту аэротрубу. Я с легким ужасом узнал, что там с 4 лет можно летать. Самый юный участник, сколько ему было?

Анненков:

- Это у нас партнерская программа с энтузиастами, которые занимаются профессионально. И являются чемпионами мира, в том числе. Да, с четырех лет. Если честно, я не пробовал.

Антонов:

- А по какой причине не пробовали?

Анненков:

- Боюсь, что не успеваю.

Антонов:

- А я боюсь. Я был, несколько раз обошел и понял, все-таки, рожденный ползать, летать не может.

Про Новый год. Что готовите?

Анненков:

- Очень большая программа. У нас идет акция к 20-летию. Идет неделя боулинга, другие недели, определенные скидки, бонусы. Все можно на сайте подробно посмотреть. И под Новый год открывается резиденция Деда Мороза традиционно. И наша анимационная группа, а у нас своя анимация, своя аниматоры, готовят большой комплекс праздников. Он начнется с конца декабря и продлится все новогодние каникулы.

Антонов:

- Резиденция будет открыта?..

Анненков:

- Во всех «Космиках».

Антонов:

- Кто прекрасные люди в костюмах, вот эти вот, которые… Я был вечером в одном из «Космиков», я понимаю, что человек в костюме уже несколько часов в гриме. В костюме и с детьми. Но ни капли усталости! Откуда вы их берете? Этих роботов.

Анненков:

- Это не роботы. Это люди, которые искренне и очень сильно любят детей. Где мы их стараемся находить? Конечно, в учебных заведениях, которые близки к детям, потому что если человек туда пошел, то он, скорее всего, это его призвание.

В «Космике» работают люди, которые любят людей и особенно детей. У нас по-другому нельзя. Мы других просто не берем.

Антонов:

- А у вас есть самый старый аниматор?

Анненков:

- Обычно старые аниматоры имеют карьерный рост. И они уже где-то в управлении «Космика». В основном команда, которая управляет, она работает больше десяти лет. И есть кость компании, люди, которые ее создавали двадцать лет. И никто никуда не ушел. Они далеко не молоды. Но я не могу сказать, что старые, потому что их дух, мы стареем духом. Они не стареют духом, потому что мы занимаемся развлечением детей, в частности.

Антонов:

- Тут пишут. «Вакансии есть в компании?».

Анненков:

- Есть. Они все есть на нашем сайте, мы всегда открыты. Мы развиваемся, открываем новые центры. И мы ждем молодых, активных, не молодых, в том числе, активных.

Антонов:

- Иностранцы были в развлекательных центрах? Вот приезжает человек из региона, оказывается в торговом центре, заходит в «Космик». А у него в городе «Космика» нет. И вот эмоции захлестывают.

Иностранные гости посещают ли. И их оценка? Они накушались развлекательными центрами в западных странах.

Анненков:

- Наши центры весьма похожи на развлекательные центры, которые они видят в своих странах. Мы привлекали, создавая их, иностранных консультантов От Америки до Японии. Иностранцы постоянно ходят к нам. Они постоянно проводят свои мероприятия: детские дни рождения, семейные праздники. И в регионах в том числе. Безусловно, есть центры, где очень много. «Москва-Сити», к примеру. Там много иностанцев. В «Европейском» тоже много иностранцев. Есть школы иностранные, которые как, пардон, на молитву к нам ходят каждое воскресенье. Есть английские и не только. Мы не только для россиян. Мы для всех, кто хочет получать гормон радости. И мы будем всегда делать все возможное, чтобы усовершенствовать технологию производства этих гормонов радости.

Антонов:

- А что еще под Новый год? Кстати, резиденция Деда Мороза. Вспоминаешь голливудские фильмы. Крупный торговый центр, большая елка, выходит с короткими перерывами на обед Санта, к нему подходят дети, садятся на колено, фотографируются и говорят свое желание. И вот такая вот очередь.

Анненков:

- Еще будут сюрпризы. Не хочу их рассказывать, хочу, чтобы они остались сюрпризами. Они связаны с совместными проектами, с анимационным кино, которое будет выходить под Новый год и после Нового года.

Приходите. Смотрите наш сайт, наши соцсети. Ждем вас в гости. И всегда рады!

Антонов:

- У «Космика» в соцсетях большая активность. И на сайте.

Про спортивные трансляции. В этом году воодушевление – чемпионат мира, довольно неплохое выступление российской сборной. Все время есть опасность из развлекательного центра превратиться в спортбар. Из спортбара превратиться просто в бар. Из бара превратиться в ресторан. Где этот баланс?

Анненков:

- Нет такого риска. Мы делаем зонирование. Это разные зоны. Есть семейное кафе, там дети, оно близко к игротеке. Спортбар ближе к боулингу, к бильярду.

Нет такой опасности. Мы не делаем акцент на пиве или на баре. Мы делаем акцент на гормоне радости. Когда мы смотрим футбольный матч, наша команда забивает, у нас подъем! Это не связано с баром. Или не забили, тоже эмоции.

В «Космике» можно и поиграть в боулинг, и перекусить!

Антонов:

- Трансляции вы будете продолжать?

Анненков:

- Это развлечение для родителей, для взрослых. Кажется, что это не активное развлечение. Но мы мысленно находимся на стадионе. И для нас это, наше сознание активно. Мы относим это к активному развлечению.

Антонов:

- А создать ностальгическую зону? Старые игровые автоматы, 15-копеечные тиры, каруселька какая-нибудь.

Анненков:

- Есть такая идея – собрать… Есть «морской бой», купить. Мы сделаем ретро-уголок в одном из клубов. Есть идея. Ее будет реализовывать в будущем году.

Антонов:

- Спасибо. Двадцатилетие компании, считайте, отпраздновали в прямом эфире! С днем рождения!

Анненков:

- Спасибо! И всех с наступающим новым годом!