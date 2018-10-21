«Хоккультатив «Комсомольской правды: топливное хокку»

СЕГОДНЯ 08:00 2018-10-21T09:26:08+03:00

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1. ОБЩЕЕ

1.1. Организаторами конкурса являются АО «ИД «Издательский дом «Комсомольская правда», зарегистрированное и расположенное по адресу: 127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1; ответственный представитель конкурса – врио руководителя департамента мультимедийных и event-проектов АО «Издательский дом «Комсомольская правда» Панина В.В., тел. +7 (495) 665-75-31 и представитель ПАО «НК «Роснефть». Публичный конкурс проводится организаторами самостоятельно за счет собственных средств.

1.2. Публичный конкурс проводится с целью: повысить узнаваемость бренда «Фирменного топлива Пульсар», а также к медиаресурсам Издательского дома «Комсомольская правда».

1.3. Публичный конкурс проводится на русском языке.

1.4. Участником конкурса может быть любое совершеннолетнее дееспособное лицо, достигшее 18-летнего возраста.

1.5. Конкурс проводится на территории Москвы и Московской области.

2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА

2.1. Волеизъявление лица, отвечающего требованиям п.1.5 настоящего Положения, об участии в конкурсе должно быть добровольным.

2.2. Участник конкурса принимает в нем личное участие.

Участник конкурса обязан сообщить организаторам следующие данные: фамилию, имя, отчество и номер контактного телефона. Паспортные данные и данные свидетельства о пенсионном страховании участником конкурса сообщаются организаторам по собственному желанию. Участник конкурса посредством предоставления своих персональных данных Организатору соглашается на их обработку со стороны Организатора (как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств) с целью участия в конкурсе, проверки достоверности представленных сведений. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижении цели обработки. Для получения награды/приза участнику конкурса (победителю) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. В противном случае он несет риск последствий в виде неполучения приза. Такое решение организаторов может быть обосновано сложностью его идентификации среди иных участников конкурса.

2.3. Участник конкурса не вправе совершить отчуждение и/или уступку прав на участие в конкурсе третьему лицу (лицам), включая право получения награды от организаторов.

2.4. Расходы на телефонные переговоры участника конкурса, связанные с его регистрацией для участия в конкурсе и во время его проведения, оплачиваются участником самостоятельно и организаторами не компенсируются (не возмещаются).

2.5. Лицо, принявшее участие в конкурсе, несет персональную ответственность за полноту и достоверность сведений, информации и документов, предоставленных организаторам конкурса.

3. ПОЛОЖЕНИЕ О НАГРАДЕ, ПРИЗЕ.

3.1. Размер и форма награды победителям конкурса:

Победителем конкурса признается участник, чье хокку больше всего понравилось организаторам конкурса в один из дней проведения конкурса. Победителю вручается награда в виде приза. Всего пять победителей по одному победителю в каждый день конкурса в период с 22 по 26 октября включительно.

3.2. Награда – приз вручается сертификат на заправку 50 (Пятидесяти) литров на автозаправке «Роснефть» и два пригласительных билета на посещение выставки «Шедевры живописи и гравюры эпохи ЭДО» в ГМИИ им. Пушкина. Обеспечение приза оговаривается организаторами с победителем индивидуально.

3.3. Участник конкурса, признанный организаторами победителем, обязан получить награду лично. Для получения награды победитель обязан предъявить организаторам оригиналы документов, указанных в пункте 2.3. настоящего Положения. Победитель конкурса несет риск неполучения награды в случае отсутствия у него оригиналов документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Положения, а также наличия в них ошибок, неполноты данных, влияющих на идентификацию его личности организаторами конкурса.

4. УСЛОВИЯ (ОПИСАНИЕ) КОНКУРСА

4.1. Конкурс проводится в период с 22 по 26 октября 2018 года.

4.2. Участник конкурса присылает хокку в адрес радио «Комсомольская правда», по номеру телефона 8 967 200 9702, вацап, вайбер, смс в любое время в период проведения конкурса до 9:00 (мск) 26 октября. На конкурс принимаются короткие стихи в форме трехстишья (хокку) со словом «Пульсар» или «Пульсар-100». Победитель одного дня определяется в утреннем эфире в программе «Дави на газ» с 08:00 до 09:00 каждый день в период проведения конкурса. Всего будет объявлено 5 победителей, по одному в каждый день проведения конкурса.

4.3. Отправляя работу на конкурс, участник тем самым подтверждает, что ознакомлен и согласен со всеми пунктами настоящего Положения, и дает свое согласие на передачу и обработку своих персональных данных организаторами конкурса с целью участия в конкурсе.

4.4. В случае предъявления претензий к организаторам конкурса в отношении неправомерного использования хокку для участия в конкурсе, участник самостоятельно несет полную ответственность по указанным претензиям.

4.5. Участник подтверждает и соглашается, что в момент передачи своей работы для участия в конкурсе согласно условиям статьи 4.7 настоящего положения, он предоставляет все необходимые права АО «Издательский дом «Комсомольская правда» которые вправе использовать их в коммерческих и некоммерческих целях по своему усмотрению, при этом выплата дополнительных гонораров авторам не подразумевается. В том числе – использование материалов в рекламной и информационной продукции, выставках, оформлении офисов, рекламе в СМИ, издании книг, каталогов, сборников, публикации в редакционных материалах.

4.6. Организаторы конкурса оставляют за собой право не размещать присланную на конкурс работу (отказать в участии в конкурсе) без объяснения причин.

4.7. Организаторы конкурса оставляют за собой право проверить присланные на конкурс материалы на отсутствие заимствований.

4.8. Порядок определения победителя. Победителями конкурса объявляется участник конкурса, чье трехстишье понравится организаторам конкурса.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящее Положение размещается на сайте АО «Издательский дом «Комсомольская правда» в сети Интернет по адресу: www.kp.ru.

5.2. Лицо, отвечающее требованиям пункта 1.5 настоящего Положения, считается осведомленным и ознакомленным с настоящим Положением с момента его волеизъявления об участии в публичном конкурсе.

5.3. Организаторы конкурса не вступают в переписку и переговоры с участниками конкурса, кроме случаев, прямо предусмотренных настоящим Положением.

5.4. Организаторы конкурса не несут ответственности за работу операторов телефонной связи и качество предоставляемых ими услуг.