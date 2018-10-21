Три гениальных строки мне не жалко За пропуск к прекрасному и полный бак бензина «Пульсар»

СЕГОДНЯ 08:00 2018-10-21T09:24:34+03:00

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«Те, кто делают искусство источником обогащения, не способны сохранить своё искусство живым» - говорил великий поэт, основоположник жанра хокку Мацуо Басё, и был не прав. Потому что у вас есть шанс написать хокку и получить за него сертификат для приобретения 50 литров бензина или дизельного топлива на автозаправочных станциях «Роснефть». и два пригласительных билета на уникальнейшую выставку «Шедевры живописи и гравюры эпохи Эдо». Небольшое уточнение: хокку должно быть посвящено «Пульсару» - инновационному топливу нефтяной компании «Роснефть».

С топливом - всё ясно. Про выставку разговор отдельный. В ГМНИИ имени Пушкина при поддержке ПАО НК «Роснефть» проходит выставка «Шедевры живописи и гравюры эпохи Эдо» - главное событие перекрестного года России и Японии. В одном месте собрано 135 работ ведущих мастеров японской живописи и гравюры разных школ. Многие из них из-за хрупкости крайне редко покидают острова. Бóльшая часть работ в России впервые. Никогда у нас не было выставок такого высокого уровня и полноты охвата. Для того, чтобы увидеть их в Японии, вам придётся посетить пару десятков музеев. И не факт, что вас пустят в запасники.

И ещё о хрупкости. Перед поездкой в Россию, экспонаты год кропотливо готовили к поездке, а у нас скрупулёзно готовились достойно их встретить. В Москве их показывают всего месяц, а следующие два года они будут «отдыхать». И после такого разъяснения у вас не найдётся трёх строк, чтобы увидеть всё своими глазами?!

Залив «Пульсар» под горловину,

Вливаюсь в ночную дорогу.

Только я и звёзды.

Парящих жаворонков выше,

Я на «Пульсаре» покорил

Высокий гребень перевала.

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