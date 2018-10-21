В подмосковном лесу неизвестные садисты заживо похоронили овчарку.

21 Окт. 20:18 2018-10-21T20:19:52+03:00

Волонтеры считают, что до этого собаку били и кололи ножом [видео]

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Подмосковная полиция собирается заводить уголовное дело по статье «жестокое обращение с животными». Пока, правда, на неизвестных.

В минувшую среду в одном из перелесков в окрестностях Мытищ нашли закопанную заживо собаку. Водитель остановился, чтобы сбегать в деревья по малой нужде и услышал приглушенные стоны. Пошел на звук. В нескольких метрах увидел морду собаки, засыпанную землей, сверху на животное кто-то положил еще и автомобильную шину. Мужчина откопал обессилевшую собаку - это оказалась немецкая овчарка - и позвонил знакомым. Через несколько часов ее передали волонтерам из движения «ОвчарКо».

- Это оказалась девочка лет восьми, не старая еще, но в очень ужасном состоянии, - рассказала «КП» волонтер Тамара. - На морде несколько гнойных ран, совсем не похожих на укусы, скажем, других собак - как будто кто-то ножом ее тыкал. Один глаз не видит. А на животе - большая опухоль. Я думаю, что над бедолагой кто-то издевался в течение последних месяцев, многие раны - не свежие. Людей она не боялась. Когда я ей раны обрабатывала, овчарка мне руки лизала, была благодарна...

Собаку три раза реанимировали, но в итоге спасти не смогли. Фото: Волонтерское движение "ОвчарКо"

Беднягу отвезли в ветеринарную клинику. Там, едва взглянув на опухоль, сказали - надо срочно оперировать. Еще совсем чуть-чуть, она лопнет и начнется заражение. Проверять, злокачественная ли опухоль, доброкачественная ли, времени уже не было.

- Девочку мы назвали Вендеттой, Веней, - продолжает Тамара. - Операция прошла нормально, поначалу состояние Вени было стабильным, но потом началось ухудшение. Ее три раза реанимировали, но в итоге спасти не смогли. Слишком тяжелым было общее состояние.

По словам Тамары, еще при предварительном осмотре ветеринары заметили, что у собаки сломаны ребра...

- Кто и зачем с ней это сделал, мы можем только фантазировать, - говорит женщина. - Одно очевидно - ее бросили умирать самой мучительной смертью.

Мытищинская полиция проводит проверку.