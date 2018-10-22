Как я возле метро вениками торговал

22 Окт. 20:42 2018-10-22T20:26:17+03:00

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Перед тем, как разбогатеть, я зашел в супермаркет и минут двадцать выбирал подходящий товар. Носки за 30 рублей и продукты я отмел сразу. Туда же, в черный список, внес кухонные принадлежности и бытовую химию. Оставались... веники. Не банные, а обычные. Их точно покупатели должны размести...

Кассирша смотрела на меня с уважением. И, видимо, думала, что я очень хозяйственный. Один веник стоит 120 рублей. Я для начала купил пять штук. И отправился к станции метро «Ясенево».

ПАША ВЕНИКОВ НЕ ВЯЖЕТ, ПАША ХОЧЕТ ИХ ПРОДАТЬ

Цель эксперимента очень простая. Испытать на себе все тяготы уличных торгашей. А их, если верить СМИ и чиновникам, каждый день гоняют. Штрафуют. И всячески стыдят. Ибо торговать без разрешения запрещено. Тем более возле метро.

Торговля вениками у вестибюля метро "Ясенево".Фото: Павел КЛОКОВ

Чтобы навариться, я выставил цену - 150 рублей. И незамедлительно стал всеобщим посмешищем. Меня называли крохобором. Хапугой. Жуликом. И даже алкашом. После чего я взял новый лист и сбил цену на полтинник. Покупателей от этого не прибавилось, но и оскорблять меня почти перестали.

Я чувствовал себя государственным преступником, который не купил эти веники, а украл. Причем у многодетной семьи, оставшейся без средств к существованию.

- И кто это нам разрешал торговать? - строгий мужской голос раздался надо мной как гром среди ясного неба.

Я оглянулся и увидел молодого человека в какой-то странной черной форме. И надписью на шевроне: «Центр противодействия нарушениям на территории метрополитена».

- Да я ни одного веника не продал... - вырвалось у меня.

- Это административка, - продолжал Железный Феликс, словно меня и не слышал (рядом с ним нарисовался его напарник - в том же обличии). - Любая торговля в зоне 50 метров от станции запрещена.

В общем я был повержен и, словно критское чудовище, принесен в жертву законодательству города Москвы. Бесславные веники мои напоминали венки, брошенную на свежую могилу несостоявшегося коммерсанта. Я собрал их под мышку... да и провалился сквозь землю. Точнее, спустился в метро.

Закон есть закон, любая торговля в зоне 50 метров от станции запрещена.Фото: Павел КЛОКОВ

СПРАВКА «КП»

Центр противодействия нарушениям на московском метрополитене был создан год назад и стал структурным подразделением службы безопасности. Его сотрудники патрулируют территорию, прилегающую к станциям, и следят, чтобы на ней не было несанкционированной торговли и рекламной деятельности, а также не парковали частный транспорт. В центре работают в основном бывшие сотрудники МВД не старше 40, укомплектованные формой, видеорегистраторами и рацией.

«С ТАКОЙ НАГЛОСТЬЮ МОЖНО И ЗАГРЕМЕТЬ»

Итак, попытка номер два. Станция метро «Спортивная». Я стою возле колонны и гадаю на соломенных прутьях как на ромашке. «Продам - не продам, продам - не продам...».

Мимо идут люди и смотрят на меня как на Кокорина. Один, в очечках, вяло поинтересовался, где моя продукция изготовлена. Я разгладил наклейку со штрих-кодом и прочитал: «Город Москва, Рязанский проспект, дом 86/1». Чуть ниже красовался постскриптум: «Срок годности не ограничен». Мужик, по-моему, разочаровался и прошел мимо.

Неподалеку от меня по площади дефилировал паренек с рекламными листовками. И сверкал глазами в мою сторону. Потом не выдержал, подошел ко мне и выпалил:

- Я такой наглости не припомню. Чтобы так открыто перед выходом торговали. Сейчас придут менты и нагреют тебя на две тыщи.

Я машинально подсчитал, что две тыщи - это 16 веников в магазине (или 20 у меня).

- Прошли те времена, когда можно было так стоять, - вещал паренек. - Сейчас с этим строго.

Я в знак благодарности взял у него листовку и, пока тот не видит, выбросил в урну. Мой эксперимент трещал по швам. Веники не продавались. Менты не подходили. Других торговцев я тоже пока не встретил.

УПРАВУ НАХОДИТ УПРАВА

Мой первый покупатель в прошлой жизни наверняка работал на одесском «Привозе». Иначе откуда такой умение торговаться? Уже седой мужчина, очень похожий на Геннадия Онищенко, извлек из кармана пять десятирублевых монет и заявил, что больше мой веник не стоит. Это произошло аккурат возле станции метро «Теплый Стан», куда я приехал уже под вечер. Честно говоря, в таком настроении, что я уже готов был отдать весь свой товар бесплатно. И даже доплатить за него... И все же было обидно - купить в супермаркете веник за 120 рублей, а продать за 50. Но Онищенко был непреклонен. Сделка состоялась.

Рядом со мной сидела старушка и пыталась отдать в добрые руки котенка. Бесплатно. Прохожие в голос умилялись, но проходили мимо. По другую руку стояла гражданка Киргизии по имени Сабина. И впаривала наушники по 100 рублей штука. Как только на горизонте появлялись полицейские, девушка прятала связку проводов за пазуху. И с невозмутимым видом продолжала болтать со мной. По ее словам, страшнее всего для ручных торгашей (для тех, кто торгует с рук, - прим. авт) как раз не люди в погонах, а сотрудники управы. Те не только штрафуют нарушителей, но и отнимают товар. Бывает, стоит какая-нибудь бабулька, торгует хризантемами.

Торговля хурмой.Фото: Павел КЛОКОВ

- И вдруг на нее налетают эти бабы и начинают трясти административным кодексом, - Сабина, кстати, работает в Москве уже четыре года и все незаконно. - За старушек кто-нибудь вступается. И иногда даже доходит до драки.

Обессилев за весь день и заработав «минус 550 рублей», я взял свой ценник и исправил единичку на четверку, а тот ноль, который справа, зачеркнул. Получилось так, что веник я продаю за 40 рублей, но якобы до этого пытался продать за 400...

- Куркуль! - доносилось из толпы. - Развел бизнес!

Второй веник я продал женщине из поселка Коммунарка. Она долго выбирала, какой бы взять. А один из них пыталась погнуть и даже понюхала. Третий я подарил местному дворнику по имени Рустам. Он явно счел меня ненормальным, однако пообещал приделать к венику черенок. Четвертый я оставил на крыльце парикмахерской. Надеюсь, что пригодится. Ну а последний веник я взял себе. Продавать его в единственном экземпляре было глупо. К тому же несколько его прутьев обломились и товар стал похож на бэушный. Это ж до какого отчаяния надо дойти (точнее, до какой стадии алкоголизма!), чтобы выйти к станции метро со старым веником и пытаться втюхать его трудовому народу! За сороковник.

КАЖДЫЙ ДЕНЬ КАК ЛОТЕРЕЯ

Борьба с нелегалами началась восемь лет назад параллельно с реформой торговли и сносом самостроев. До этого момента спекулянты стояли друг у друга на головах (одна площадь перед «Улицей 1905 года» чего стоила). Мастырили раскладушки, коробки, табуреты. Раскладывали товар прямо на земле. Сейчас такой анархии уже нет. Но все же, несмотря на закон и суровых чиновников из управы, «ручники» по-прежнему появляются. Рядом с торговыми центрами. На входе в метро. В подземных переходах. И так далее. Для них понятие «многолюдное» означает «хлебное».

Но заполучить теплое местечко не так просто. Площадки возле метро неофициально контролируют этнические группировки.

- Бывают счастливые дни - часа три отстоишь и к тебе из этих ребят никто даже не подойдет, - призналась мне женщина, торгующая в Ясеневе цветами. - А, бывает, обступят и ставят условия - либо продавай их товар и получай с этого гроши, либо уходи.

Я говорил торгующим бабушкам, что хочу привести к ним свою маму. У нее своя петрушка, лук, укроп, кинза. В общем, зелень. Те наотрез выступали против. Мол, и так конкуренция бешеная. Ее свои же с поляны выгонят.

Возле станции метро «Арбатская» две нерусских смуглых женщины разложили на парапете пуховые платки и спокойно покуривают. Я от души нахваливаю их товар и заодно спрашиваю, как им живется. Они жалуются на нищету. Перечисляют имена детей, которых нужно кормить. А потом, выдав очередному покупателю платочек, открывают борсетку и складывают денежку. А там целая пачка пятитысячных купюр!

- Место на рынке стоит 70 тысяч рублей в месяц, - словно прочитав мои мысли, сказала женщина. - Вот и экономим.

Внезапно началась тревога! Со стороны Нового Арбата показалась машина с мигалками и синей маркировкой. Торговки, словно в армии, побросали окурки и, как подорванные, начали запихивать платки в сумки.

- Чего стоишь? Помогай! - рявкнула та, что с борсеткой.

Когда машина поравнялась с нами, женщины стояли как обычные прохожие. А я словно Волк из мультика «Ну, погоди!», у которого в карманах нет ни гроша. Те 90 рублей, которые я заработал на вениках, не считаются. Тем более я их к тому моменту уже потратил.

КАКОЕ ПОЛОЖЕНО НАКАЗАНИЕ

- Уличная торговля - это разновидность розничной реализации товара, - сообщил «КП» адвокат Владимир Постанюк. - И она, по закону, должна быть оформлена. Регистрируют индивидуального предпринимателя налоговые органы - к ним и надо обращаться для легализации любой торговой деятельности. Иначе штраф - от 500 до 2000 рублей. В частности, это относится и к бабушкам, и к дедушкам, торгующим неподалеку от станций метро.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

БАБУШЕК МОЖНО И ПОЖАЛЕТЬ, НО НЕ МАФИЮ

- Если вспомнить времена десятилетней давности, то нелегалов, конечно, стало значительно меньше, - рассказал «Комсомолке» председатель президиума Общероссийской общественной организации «Офицеры России» Антон Цветков. - И я это говорю не как обыватель, а как человек, который постоянно ходит в рейды по самым «хлебным» точкам (совместно с полицией и Депараментом торговли и услуг). Попадаются бабушки, которые действительно вырастили на даче десять помидоров и решили их продать. Такие продавцы постоят два дня и все. А есть те, кто работает на дядю. И под видом собственной клубники продает покупную - с оптового рынка. Там, как правило, антисанитария. И, конечно, уход от налогов. Увы, но иногда сотрудники управ договариваются с такими торговцами (неофициально) и закрывают глаза на их деятельность. Вот когда все структуры власти будут действовать одинаково справедливо, нелегалы исчезнут.

ЧТОБЫ НЕ ОТРАВИТЬСЯ, ЛУЧШЕ НЕ РИСКОВАТЬ

По мнению главного эпидемиолога России Николая Брико, покупать что-либо съестное возле метро не следует.

- Ну ладно еще яблоки с грушами, - пояснил он «КП». - Их можно вымыть с мылом или почистить. Но у нас часто продают молочку. А там уже велика вероятность ботулизма (инфекционное заболевание, при котором поражается нервная система, - прим. ред). Все эти банки с огурцами, закрытые непонятно где и кем. В них тоже может быть инфекция. Я уже не говорю о грибах, некоторые из которых смертельно опасны. К тому же в случае отравления с кем вы будете потом разбираться? Где будете искать эту бабушку? Как вообще докажете, что она вам что-то продала?