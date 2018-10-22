В столице построят порядка 30 новых поликлиник

СЕГОДНЯ 15:40 2018-10-22T15:50:06+03:00

Мэр столицы Сергей Собянин в Мосгордуме во время ежегодного отчета о деятельности правительства Фото: Иван ВИСЛОВ

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В некоторых районах Москвы планируется построить порядка 30 новых поликлиник. Об этом сегодня, 22 октября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Мосгордуме во время ежегодного отчета о деятельности правительства.

- В ближайшие пять лет мы должны выйти на качественно новый уровень оказания медицинской помощи и лечения сложнейших заболеваний, в целом сделать городскую медицину более удобной, пациентоориентированной и приветливой для москвичей, - сказал Сергей Собянин. - В городе начинается масштабная программа модернизации первичного звена. Мы построим более 30 новых поликлиник в районах, где их не хватает. При необходимости в остальных поликлиниках сделаем ремонт и оснастим современным оборудованием.

По его словам, врачи активнее займутся профилактикой болезней. Для этого создадут новый московский стандарт бесплатной диспансеризации.

- При этом важно не заниматься профанацией и не подталкивать лечебные учреждения к припискам, - добавил мэр.

В ближайшее время горожане с риском развития инфаркта или инсульта будут получать бесплатные лекарства, которые препятствуют образованию тромбов. Кроме того, каждый москвич из группы риска сможет пройти бесплатный онкоскрининг. А в поликлиниках девочкам будут проводить бесплатную вакцинацию от вируса папилломы.