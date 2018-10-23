Снегоходы в Москве: как выбрать и где купить
Морозный ветер в лицо, скорость, масса новых ощущений от покорения склонов и катания по зимнему лесу - всё это о снегоходах! Мы узнали, как выбрать и купить снегоход и не ошибиться - и за что этот зимний транспорт так ценят любители активного отдыха, охоты и рыбалки.
Универсальный утилитарный снегоход Polaris Titan.
Вы вдохновились красивыми фото и видео любителей отдыха на “железном коне” в горах, пришли в магазин, чтобы купить новый снегоход, и растерялись в многообразии выбора? Разбираемся, какими бывают снегоходы, для каких целей подходят определенные модели, и каким должен быть качественный снегоход.
ВИДЫ СНЕГОХОДОВ
Выбирая новый снегоход, важно определиться, где вы чаще всего будете его использовать: кататься в горах по глубокому снегу, по гладкой трассе, ездить на охоту и рыбалку или всей семьей путешествовать по зимнему лесу.
Спортивные снегоходы отлично подходят для любителей скорости и экстремальных маневров. Благодаря короткой и узкой гусенице такой снегоход не знает равных на укатанной ровной дороге и сохраняет высокую маневренность даже в условиях гонки. Они одноместные, “летают” по снегу со скоростью до 200 км/ч.
Утилитарные снегоходы - самый популярный выбор, зачастую их приобретают “для работы”, они идеальны для ежедневного использования. Надежны, просты в обслуживании, не сдадутся и заведутся в любой мороз. Утилитарные снегоходы часто бывают двухместными, с возможностью комфортного движения по снегу с тяжелым прицепом, за что их особенно ценят рыбаки, охотники и лесники.
Фото предоставлено компанией Brandt.
Горные модели - это лучший вариант для труднопроходимых склонов и экстремального отдыха. Горные снегоходы отличает длинная и узкая гусеница, мощнейший двигатель и способность маневрировать даже в сложных погодных условиях по глубокому рыхлому снегу.
Туристические снегоходы комфортны для семейных зимних путешествий благодаря удобству и плавности в управлении. Рекомендуем выбирать хорошие объезженные трассы - эти модели снегоходов не предназначены для поездок по глубокому снегу и рельефной местности.
Кроссоверы — снегоходы для условий любой степени “суровости” и экстремальных поездок, считаются «компромиссом» между «горником» и туристической моделью. Они оснащены очень мощным двигателем и проявляют себя на глубоком снегу, трамплинах и обледеневших участках так же хорошо, как и на укатанной дороге. Любители погонять по загородным трассам зимой - берите на заметку!
Детские снегоходы очень похожи на “взрослые”, но обладают ограничениями по скорости и небольшой мощностью - всё ради безопасности юного водителя. Такие “железные кони” популярны среди подростков, очень практичны и мобильны - некоторые модели можно без труда разместить в багажнике автомобиля.
НА ЗАМЕТКУ ТЕМ, КТО ВЫБИРАЕТ НОВЫЙ СНЕГОХОД
Большинство современных снегоходов оснащены двумя лыжами спереди и одной гусеницей сзади: чем уже и короче гусеница - тем выше управляемость и мобильность устройства, чем длиннее - тем лучше проходимость.
Фото предоставлено компанией Brandt.
КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ КАЧЕСТВЕННЫЙ СНЕГОХОД
В идеальном снегоходе есть мощный и надежный двигатель, достаточно места для грузов и пассажира, крепкие детали и хорошие характеристики проходимости.
Многие эксперты в качестве первого “снежного железного коня” рекомендуют выбирать утилитарный снегоход. Рассмотрим одну из лучших современных моделей в своем классе – Polaris Titan.
Что умеет снегоход Polaris Titan?
Ездит по трассам любой сложности благодаря 800-кубовому двухтактному двигателю Cleanfire HO. Регулятор напряжения/зарядки подает необходимый ток при работе двигателя, как на низких оборотах, так и на холостом ходу.
Отлично справляется с ездой по бездорожью и маневрирует в глубоком снегу с помощью гусеницы шириной 500 мм, высоты грунтозацепа в 1,8 дюйма и современной шарнирной задней подвески. Для решения особых задач есть возможность даже присоединить лебедку.
Держит баланс, благодаря легкому и прочному шасси AXYS Titan. Гарантирует сбалансированную управляемость при движении на трассе и идеальный контроль над маневрированием на бездорожье. Управлять этим снегоходом не составляет труда даже для начинающих водителей.
Готов к любой нагрузке: Polaris Titan позволяет не только взять на борт пассажира, любой необходимый груз, но и без труда тянуть самые тяжелые сани. Ведь снегоход способен буксировать грузы весом до 544 кг! Современная трансмиссия обеспечивает плавный ход даже в самых экстремальных условиях.
И куда же без навигатора! На этой модели снегохода вероятность потеряться в заснеженных лесах минимальна: цифровая приборная панель с цветным экраном снегохода Polaris Titan.
не только показывает, как работают все системы и синхронизируется со смартфоном, но и функционирует как полноценный GPS-навигатор с записью маршрута.
Фото предоставлено компанией Brandt.
Чтобы купить качественный снегоход, который будет радовать не один сезон, стоит подобрать его под собственные цели, условия и местность эксплуатации. И не забудьте обязательно пройти специальные курсы вождения снегоходной техники, даже если вы отлично водите машину или другой транспорт.
КСТАТИ
В России сейчас - год Titan. Ознакомиться с этой моделью снегохода (универсальным утилитарным снегоходом Polaris Titan Adventure) можно на официальном сайте компании Brandt.
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