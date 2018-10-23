Снегоходы в Москве: как выбрать и где купить

СЕГОДНЯ 11:40 2018-10-23T14:38:09+03:00

Прежде чем выбрать снегоход, важно определиться, как вы будете его использовать: кататься в горах, ездить на рыбалку или не спеша скользить по зимнему лесу. Фото предоставлено компанией Brandt.

Виды снегоходов, каким должен быть качественный снегоход, и чем утилитарный снегоход отличается от туристического. Выяснили все подробности

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Морозный ветер в лицо, скорость, масса новых ощущений от покорения склонов и катания по зимнему лесу - всё это о снегоходах! Мы узнали, как выбрать и купить снегоход и не ошибиться - и за что этот зимний транспорт так ценят любители активного отдыха, охоты и рыбалки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/674466" frameborder="0"></iframe> Универсальный утилитарный снегоход Polaris Titan.

Вы вдохновились красивыми фото и видео любителей отдыха на “железном коне” в горах, пришли в магазин, чтобы купить новый снегоход, и растерялись в многообразии выбора? Разбираемся, какими бывают снегоходы, для каких целей подходят определенные модели, и каким должен быть качественный снегоход.

ВИДЫ СНЕГОХОДОВ

Выбирая новый снегоход, важно определиться, где вы чаще всего будете его использовать: кататься в горах по глубокому снегу, по гладкой трассе, ездить на охоту и рыбалку или всей семьей путешествовать по зимнему лесу.

Спортивные снегоходы отлично подходят для любителей скорости и экстремальных маневров. Благодаря короткой и узкой гусенице такой снегоход не знает равных на укатанной ровной дороге и сохраняет высокую маневренность даже в условиях гонки. Они одноместные, “летают” по снегу со скоростью до 200 км/ч.

Утилитарные снегоходы - самый популярный выбор, зачастую их приобретают “для работы”, они идеальны для ежедневного использования. Надежны, просты в обслуживании, не сдадутся и заведутся в любой мороз. Утилитарные снегоходы часто бывают двухместными, с возможностью комфортного движения по снегу с тяжелым прицепом, за что их особенно ценят рыбаки, охотники и лесники.

Фото предоставлено компанией Brandt.

Горные модели - это лучший вариант для труднопроходимых склонов и экстремального отдыха. Горные снегоходы отличает длинная и узкая гусеница, мощнейший двигатель и способность маневрировать даже в сложных погодных условиях по глубокому рыхлому снегу.

Туристические снегоходы комфортны для семейных зимних путешествий благодаря удобству и плавности в управлении. Рекомендуем выбирать хорошие объезженные трассы - эти модели снегоходов не предназначены для поездок по глубокому снегу и рельефной местности.

Кроссоверы — снегоходы для условий любой степени “суровости” и экстремальных поездок, считаются «компромиссом» между «горником» и туристической моделью. Они оснащены очень мощным двигателем и проявляют себя на глубоком снегу, трамплинах и обледеневших участках так же хорошо, как и на укатанной дороге. Любители погонять по загородным трассам зимой - берите на заметку!

Детские снегоходы очень похожи на “взрослые”, но обладают ограничениями по скорости и небольшой мощностью - всё ради безопасности юного водителя. Такие “железные кони” популярны среди подростков, очень практичны и мобильны - некоторые модели можно без труда разместить в багажнике автомобиля.

НА ЗАМЕТКУ ТЕМ, КТО ВЫБИРАЕТ НОВЫЙ СНЕГОХОД

Большинство современных снегоходов оснащены двумя лыжами спереди и одной гусеницей сзади: чем уже и короче гусеница - тем выше управляемость и мобильность устройства, чем длиннее - тем лучше проходимость.

Фото предоставлено компанией Brandt.

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ КАЧЕСТВЕННЫЙ СНЕГОХОД

В идеальном снегоходе есть мощный и надежный двигатель, достаточно места для грузов и пассажира, крепкие детали и хорошие характеристики проходимости.

Многие эксперты в качестве первого “снежного железного коня” рекомендуют выбирать утилитарный снегоход. Рассмотрим одну из лучших современных моделей в своем классе – Polaris Titan.

Что умеет снегоход Polaris Titan?

Ездит по трассам любой сложности благодаря 800-кубовому двухтактному двигателю Cleanfire HO. Регулятор напряжения/зарядки подает необходимый ток при работе двигателя, как на низких оборотах, так и на холостом ходу.

Отлично справляется с ездой по бездорожью и маневрирует в глубоком снегу с помощью гусеницы шириной 500 мм, высоты грунтозацепа в 1,8 дюйма и современной шарнирной задней подвески. Для решения особых задач есть возможность даже присоединить лебедку.

Держит баланс, благодаря легкому и прочному шасси AXYS Titan. Гарантирует сбалансированную управляемость при движении на трассе и идеальный контроль над маневрированием на бездорожье. Управлять этим снегоходом не составляет труда даже для начинающих водителей.

Готов к любой нагрузке: Polaris Titan позволяет не только взять на борт пассажира, любой необходимый груз, но и без труда тянуть самые тяжелые сани. Ведь снегоход способен буксировать грузы весом до 544 кг! Современная трансмиссия обеспечивает плавный ход даже в самых экстремальных условиях.

И куда же без навигатора! На этой модели снегохода вероятность потеряться в заснеженных лесах минимальна: цифровая приборная панель с цветным экраном снегохода Polaris Titan.

не только показывает, как работают все системы и синхронизируется со смартфоном, но и функционирует как полноценный GPS-навигатор с записью маршрута.

Фото предоставлено компанией Brandt.

Чтобы купить качественный снегоход, который будет радовать не один сезон, стоит подобрать его под собственные цели, условия и местность эксплуатации. И не забудьте обязательно пройти специальные курсы вождения снегоходной техники, даже если вы отлично водите машину или другой транспорт.

КСТАТИ

В России сейчас - год Titan. Ознакомиться с этой моделью снегохода (универсальным утилитарным снегоходом Polaris Titan Adventure) можно на официальном сайте компании Brandt.

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