2018-10-19T13:35:51+03:00
Происшествия

Суд рассматривает апелляцию на арест Кокорина и Мамаева. Прямая онлайн-трансляция

Защитники настаивают на освобождении своих клиентов из СИЗО [обновляется]
Александр РОГОЗАДарья ИВАШКИНА
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Павел Мамаев в ожидании решения судьи.Павел Мамаев в ожидании решения судьи.Фото: REUTERS
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В пятницу, 19 октября, Мосгорсуд рассматривает апелляционные жалобы, поданные адвокатами футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в побоях и хулиганстве.

Стоит отметить, что по итогам заседания спортсменам может быть изменена мера пресечения: защитники настаивают на освобождении своих клиентов из СИЗО.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, по данным правоохранителей, 8 октября футболисты устроили две драки в Москве: сначала они избили водителя одной из ведущих Первого канала на парковке, расположенной на 2-й Бресткой улице, а затем - чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина в кафе «Кофемания» на Большой Никитской улице.

В результате 10 октября оба спортсмена были задержаны на 48 часов по подозрению в хулиганстве. А на следующий день Тверской суд арестовал Кокорина и Мамаева на два месяц - до 8 декабря. При этом 18 октября футболистам официально предъявили обвинения в хулиганстве и побоях.

Апелляция по делу Кокорина и Мамаева.

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