2018-10-19T18:18:01+03:00
Общество

Станцию "Савеловская" БКЛ откроют в декабре 2018 года

Наш корреспондент побывала в подземке и узнала о ходе строительства
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Мэр Москвы Сергей Собянин на строящейся станции "Савеловская".Мэр Москвы Сергей Собянин на строящейся станции "Савеловская".Фото: Алиса ТИТКО
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Теперь в столичном метро будет две станции метро с названием "Савеловская" - работающая на Серпуховско-Тимирязевской линии и новая на Большой кольцевой линии. С одной станции на другую будет переход. Ранее строящуюся станцию называли "Нижняя Масловка", но в августе этого года решили переименовать. Так что запоминаем.

- "Нижняя Масловка" - это было рабочее название. Теперь она "Савеловская", потому что здесь, во-первых, рядом Савеловский вокзал. Во-вторых, здесь МЦД-1 от Савеловского вокзала. Чтобы пассажирам было удобно и это был большой транспортно-пересадочный узел. Ее назвали "Савеловской", и чтобы всем было понятно, что здесь у нас две линии метро и МЦД-1, которые уже со следующего года будут работать, - объяснил "Комсомольской правде" заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Станция "Савеловская" практически готова - 90%, уже в конце года будут завершены строительные работы. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сказал 19 октября во время посещения станции.

- На одной из самых сложных станций Большой кольцевой линии завершаются работы. Начаты пуско-наладочные работы. Станция пересекается с серой веткой метро. В будущем пересечется с первым Московским центральным диаметром - Одинцово-Лобня. И общий пассажиропоток на этом транспортно-пересадочном узле составит около 300 тысяч пассажиров в сутки, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам мэра столицы, новая станция метро разгрузит одноименную станцию и улучшит транспортное сообщение пяти районов Москвы.

Станция &quot;Савеловская&quot; практически готова, уже в конце года будут завершены строительные работы. Фото: Алиса ТИТКО

Станция "Савеловская" практически готова, уже в конце года будут завершены строительные работы.Фото: Алиса ТИТКО

- Ждем, что вы закончите строительство до конца года. И будем запускать, - обратился к строителям Сергей Собянин.

Сами же строители говорят, что на станции высокая степень готовности и, вероятно, что пассажиры смогут впервые прокатиться уже в декабре 2018 года.

- Мы закончили обортные тупики. Уже идет архитектурная отделка. Эта станция является историческим примером. Надеюсь, что это последняя настолько глубокая станция метро в Москве. Стены здесь выполнены в чугунной отделке. Мы даже это приняли, как дизайнерское решение - оставили чугунные тюбинги под стеклом, как память о том, с каким трудом строители работали на глубине 65 метров. Строительство шло шахтным путем. Все оборудование и эти тюбинги весом по 1 тонне спускались по шахтам. Больше мы таких глубоких и сложных станций строить не будем, - сказал "Комсомольской правде" Марат Хуснуллин.

Как же будет выглядеть станция метро "Савеловская" внутри? Видно, что для отделки использовали серый и белый мрамор, а также серый и черный гранит. Объяснение есть - по цвету Серпуховско-Тимирязевской линии, на которую будет осуществляться пересадка. В целом же станция будет напоминать "стеклянный тоннель с алюминиевым каркасом".

Станция "Савеловская" расположена вблизи улиц Нижней Масловки и Бутырской. Из станции будет два подземных вестибюля к железнодорожным платформам Савеловского вокзала и на обе стороны Бутырской улицы.

Рядом со станцией создают транспортно-пересадочный узел "Савеловская", который позволит удобно пересаживаться на станцию "Савеловскую" Серпуховско-Тимирязевской линии и остановку "Савеловский вокзал" МЦД-1. Функционировать он начнет в 2019 году.

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