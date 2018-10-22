Историческому зданию на Маросейке вернут прежний облик

22 Окт. 19:40 2018-10-22T20:42:13+03:00

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Ремонт исторического здания на Маросейке вызвал настоящий скандал в Сети.

«Это же надо, что сотворили! Соорудили на самой красивой улице Москвы бордель!»

«Да у меня бы бабушка сделала лучше! Царствие ей небесное...»

«Стыд, позор, срамота».

Такой повальной и резкой критики не было даже после установки зеленой головы на Пушкинской площади. А уж там было, где разгуляться.

На этот раз жителям Москвы не понравился ремонт дома № 4/2 по улице Маросейка. Это бывший жилой дом купца Гусятникова, построенный в конце 18 века. Все эти годы он был двухэтажным. Но пять лет назад собственник надстроил мансарду и обновил фасад. Вместо исторической штукатурки появилась имитация кирпичной темно-коричневой кладки. И вот в этом году лицевую часть здания снова решили обновить. Закрыли фасад строительной сеткой. И несколько недель творили. То, что получилось в итоге, некоторых повергло в культурный шок. Домик стал похож на поделку из конструктора «Лего», собранный из зеленых, красных, белых и желтых деталек. Хотя на самом деле это закос под немецкий архитектурный стиль «фахверк». Это когда несущие столбы здания выделяются с наружной стороны. А пространство между ними заполняется глиной или кирпичом.

Общественность сразу заявила, что над фахверком надругались. И все эти цвета радуги не для центра Москвы. У нас приняты более сдержанные цвета.

Собственник «улучшал» этот дом как мог. Пять лет назад надстроил над двухэтажным зданием мансарду. Потом на историческую штукатурку нанес облицовку, имитирующую кирпичную кладку.Фото: Яндекс

Но вот последняя косметика с веселенькой расцветочкой подняла целую бурю народного гнева: руки прочь от наших домов, не пристало столице в цветастое рядиться!Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Вообще-то многим современникам не нравилось то, что появлялось на городских улицах, - заметил москвовед и активист «Архнадзора» Александр Фролов. - Вон, Эйфелеву башню тоже хотели разобрать сначала. А потом ничего, привыкли. И даже теперь гордятся... Дом на Маросейке не является объектом культурного наследия. Его статус - «ценный градоформирующий объект». Но это не отменяет того, что он не подлежит государственной охране.

В Москомархитектуре сказали, что к ним по поводу фахверка никто не обращался. Хотя прежде, чем видоизменять фасад, нужно получить колористический паспорт. В том же ведомстве.

В понедельник, 22 октября, стало известно, что самовольное оформление со старинного дома на Маросейке все-таки уберут.

- Как только поступил сигнал, мы сразу обратились к нашим коллегам из Объединения административно-технических инспекций города Москвы, - заявил журналистам главный архитектор столицы Сергей Кузнецов. - Если бы этот дом был городским объектом, муниципальным, было бы проще. Мы же не можем ни с того, ни с сего привести строительную бригаду и начать переделывать чужую собственность. Сейчас мы думаем, как можно принудить их вернуть фасад здания в нормальный вид.

Кузнецов подчеркнул, что если бы в его ведомство пришел человек с таким предложением (оформить дом в стиле разноцветного фахверка), ему бы сразу отказали. Яркие цвета не свойственны исторической застройке Москвы.

Напомним также, что внутри скандального дома находится никакой не бордель, как пишут в социальных сетях. Не библиотека. Не театр юного зрителя. Не музей Николая Заболоцкого, который в свое время владел этим особняком. А едальня («Гастромаркет на Маросейке»).