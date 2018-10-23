В столице завершается подготовка к строительству детской школы искусств № 58 имени Глинки

СЕГОДНЯ 11:30 2018-10-23T11:35:08+03:00

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На юго-востоке Москвы завершаются подготовительные работы по строительству здания детской школы искусств № 58 имени Глинки.

- Новое здание разместится на улице Гурьянова, дом 83А в районе Печатники, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. - Сейчас музыкальной школе приходится арендовать здание у Патриаршего подворья храмов Николо-Перервинского монастыря. Строительство детской школы искусств позволит не только принять большее число учащихся, но и открыть новые отделения хореографии и изобразительного искусства. Кроме того, в новом здании планируется разместить полную экспозицию музея Глинки. Сейчас он занимает всего 7 квадратных метров.

Учащиеся и сотрудники переедут в новое современное здание со зрительским и демонстрационным комплексами, которое построят неподалеку, на улице Гурьянова. Под строительство выделен участок площадью 0,48 гектара. А общая площадь здания - 3 490 квадратных метров.

В подвале школы разместятся помещения для хранения музыкальных инструментов, реквизита и декораций. На первом этаже появятся классы для занятий, медицинский кабинет, буфет, гардеробные. На втором этаже - музей с камерным залом на 42 места, классы для занятий, класс хореографии. На третьем этаже - концертный зал на 300 мест с артистическими помещениями, классы для занятий, комнаты хранения инструментов. На четвертом этаже - аппаратная, второй свет концертного зала, классы для занятий и библиотека. По проекту в зрительных залах выделят места для инвалидов, а также специальное оборудование для слабовидящих и слабослышащих.

«Как ранее сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, уже утвержден необычный проект здания. В нем будет подвесная стеклянная галерея для выставок, а фасад украсят ноты. В архитектурном оформлении фасада отразят музыкальное наследие композитора Михаила Глинки, в честь которого названа школа. Справа от входа на уровне третьего этажа появится нотная фраза - небольшой законченный музыкальный отрывок из хора «Славься» из оперы «Иван Сусанин» («Жизнь за царя»)», - добавил Андрей Бочкарев.