2018-10-23T14:07:10+03:00
Происшествия

В Москве задержали полицейского, которого подозревают в сексуальном насилии над 10-летней девочкой

Мужчина какое-то время следил за школьницей и напал на нее в подъезде жилого дома
Семен ЕЛЕНИН
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Преступника искали больше полутора месяцевПреступника искали больше полутора месяцевФото: Михаил ФРОЛОВ
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Московские полицейские больше полутора месяцев искали мужчину, который еще 31 августа пытался надругаться над 10-летней школьницей. Все произошло в жилом доме на северо-западе города - улица Зои и Александра Космодемьянских. Уже тогда было понятно, что за идущей домой девочкой педофил какое-то время наблюдал со стороны, а когда она вошла в подъезд своей многоэтажки, последовал за ней. Девочка потом рассказывала, что «дядя» приказал ей не кричать, начал хватать ее за различные части тела, что-то шептал...

Преступника искали больше полутора месяцев. По камерам видеонаблюдения отслеживали его маршрут и вот наконец вычислили. Вчера вечером мужчина был задержан. Оказалось, что подозреваемый - сотрудник полиции!

Как стало известно «КП», задержанный служит в Полку полиции МВД Московской области, который находится в Долгопрудном. Основная задача подразделения - охрана общественного порядка во время массовых мероприятий, обычно это футбольные матчи и концерты.

В Следственном Комитете сообщают, что задержанного допрашивают, в его квартире прошел обыск. Возбуждено уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» (это лишение свободы от 12 до 20 лет).

В свою очередь в главке подмосковной полиции рассказали, что Управление собственной безопасности «факт противоправных действий в отношении несовершеннолетней» подтвержден.

- По результатам служебной проверки сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и будет привлечен к ответственности в соответствии с законодательством, - прокомментировала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. - Также к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители.

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