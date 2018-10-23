Между Ховрино и Западным Дегунино построят пешеходный переход с подсветкой

СЕГОДНЯ 14:05 2018-10-23T14:11:35+03:00

Мост с панорамным остеклением и подсветкой свяжет два района - Ховрино и Западное Дегунино

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В 2019 году на севере столицы начнется строительство надземного пешеходного перехода в транспортно-пересадочном узле (ТПУ) «Ховрино». Проект утвердили в Москомархитектуре.

Мост с панорамным остеклением и подсветкой свяжет два района - Ховрино и Западное Дегунино. Его перекинут над путями Октябрьской железной дороги рядом с железнодорожной станцией Ховрино и одноименной станцией метро.

- Жителям станет намного комфортнее перемещаться из района в район, безопасно пересекая железнодорожные пути, - рассказал сайту мэра Москвы mos.ru исполняющий обязанности главного архитектора столицы Сергей Кузнецов. - Переход будет полностью приспособлен для инвалидов. Его оснастят лифтами, теплыми ступеньками, навесами от снега, ветра и дождя. Вечером на нем будет загораться архитектурная подсветка белых и песочных тонов.

Вокруг выходов высадят липы, ели, сирень, газон, а также поставят фонари и лавочки. Кроме перехода, в ТПУ на площади 6,6 гектара разместятся одноименная станция метро, платформа Ховрино Октябрьской железной дороги, строящийся автовокзал с залами ожидания, магазинами и кафе, просторная перехватывающая парковка.

Кстати, в ближайшее время в разных районах столицы построят еще несколько стеклянных пешеходных мостов. К примеру, в ТПУ «Лихоборы» на Октябрьской железной дороге прозрачная переправа соединит платформу НАТИ и станцию Московского центрального кольца (МЦК) Лихоборы. А в ТПУ «ЗИЛ» такая же конструкция свяжет одноименную станцию МЦК и парк «Тюфелева роща». Стеклянные надземные переходы также появятся:

- на севере города - между Михалковской улицей и Старокоптевским переулком;

- на северо-западе и севере - между поселком художников в районе Сокол и районом Щукино;

- на востоке - между проездом Подбельского и парком «Лосиный Остров»;

- северо-востоке - в районе домов 202а - 220а, строения 4 на проспекте Мира.

ТТХ перехода

Длина конструкции - почти 200 метров.

Высота - более 7 метров.

Каркас - из металла, стены - из прозрачного антивандального стекла, пол - из гранита.

Три выхода, из них первый - на Зеленоградскую улицу, второй - на улицу Маршала Федоренко, а третий - к строящейся платформе Ховрино-2.