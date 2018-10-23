2018-10-23T14:11:35+03:00
Общество

Между Ховрино и Западным Дегунино построят пешеходный переход с подсветкой

Жителям станет удобнее переходить через пути железной дороги
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Мост с панорамным остеклением и подсветкой свяжет два района - Ховрино и Западное ДегуниноМост с панорамным остеклением и подсветкой свяжет два района - Ховрино и Западное Дегунино
Изменить размер текста:

В 2019 году на севере столицы начнется строительство надземного пешеходного перехода в транспортно-пересадочном узле (ТПУ) «Ховрино». Проект утвердили в Москомархитектуре.

Мост с панорамным остеклением и подсветкой свяжет два района - Ховрино и Западное Дегунино. Его перекинут над путями Октябрьской железной дороги рядом с железнодорожной станцией Ховрино и одноименной станцией метро.

- Жителям станет намного комфортнее перемещаться из района в район, безопасно пересекая железнодорожные пути, - рассказал сайту мэра Москвы mos.ru исполняющий обязанности главного архитектора столицы Сергей Кузнецов. - Переход будет полностью приспособлен для инвалидов. Его оснастят лифтами, теплыми ступеньками, навесами от снега, ветра и дождя. Вечером на нем будет загораться архитектурная подсветка белых и песочных тонов.

Вокруг выходов высадят липы, ели, сирень, газон, а также поставят фонари и лавочки. Кроме перехода, в ТПУ на площади 6,6 гектара разместятся одноименная станция метро, платформа Ховрино Октябрьской железной дороги, строящийся автовокзал с залами ожидания, магазинами и кафе, просторная перехватывающая парковка.

Кстати, в ближайшее время в разных районах столицы построят еще несколько стеклянных пешеходных мостов. К примеру, в ТПУ «Лихоборы» на Октябрьской железной дороге прозрачная переправа соединит платформу НАТИ и станцию Московского центрального кольца (МЦК) Лихоборы. А в ТПУ «ЗИЛ» такая же конструкция свяжет одноименную станцию МЦК и парк «Тюфелева роща». Стеклянные надземные переходы также появятся:

- на севере города - между Михалковской улицей и Старокоптевским переулком;

- на северо-западе и севере - между поселком художников в районе Сокол и районом Щукино;

- на востоке - между проездом Подбельского и парком «Лосиный Остров»;

- северо-востоке - в районе домов 202а - 220а, строения 4 на проспекте Мира.

ТТХ перехода

Длина конструкции - почти 200 метров.

Высота - более 7 метров.

Каркас - из металла, стены - из прозрачного антивандального стекла, пол - из гранита.

Три выхода, из них первый - на Зеленоградскую улицу, второй - на улицу Маршала Федоренко, а третий - к строящейся платформе Ховрино-2.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Дневник сыровара Олега Сироты: Как я пытался передать сыр президенту
Известному фермеру, попавшему на дискуссионный клуб «Валдай», наконец-то удалось лично поговорить с Владимиром Путиным о санкциях и контрсанкциях. Вернувшись на сыроварню, Олег Сирота рассказал в своем дневнике, что осталось за кадром той встречи [видео]
Новости 24
"Аэроэкспресс" запустит бюджетные тарифы "Пара" для пассажиров, путешествующих вдвоем
В Терлецком лесопарке поселилась парочка уток-мандаринок
В главном соборе Высоко-Петровского монастыря в Москве завершается реставрация
За парковку в Москве можно будет не платить 4 и 5 ноября
В столице пройдет форум «Москва - энергоэффективный город»
Аттракционы парка «Зарядье» посетили более 350 тысяч человек
Большой и Малый Златоустинский переулки стали удобнее для пешеходов
Демонтаж летних кафе в Московской области начался раньше срока
Проректора Бауманки подозревают в хищении 500 млн рублей
В Москве проблемы обманутых дольщиков решатся в ближайшие два - три года
Собянин: "Более 90 процентов москвичей будут жить в шаговой доступности от метро"
Собянин: "Столица поможет Московской области привести в порядок мусорные полигоны"
В 2019 году в столице откроют парк "Остров мечты" и парк аттракционов
В ближайшие пять лет в Москве построят 500 километров дорог
На улицах столицы отремонтируют городские электрочасы
Системы безопасности появятся еще на 30 подмосковных автовакзалах
Москвичи смогут бесплатно проверить свои компьютеры на вирусы
В Москве впервые пройдет Всемирный конгресс женщин-предпринимателей
Москвичей ожидает резкое падение атмосферного давления и снегопад
В московских аэропортах задержаны более 20 рейсов
Несколько улиц в Москве перекроют для съемок фильма
В Подмосковье грузовик насмерть сбил пешехода
Мосгорнаследие защитило доходный дом XIX века
НИИ скорой помощи имени Склифосовского отмечает 95-летие
В центре Москвы строится 35 особо значимых сооружений
В Малом Спасоглинищевском и Петроверигском переулках завершилось благоустройство
Жителям столицы предложили выбрать места для резидентных парковок