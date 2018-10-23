Москвичи прокатятся в метро и на новых линиях МЦД по единым тарифам

СЕГОДНЯ 15:05 2018-10-23T15:15:48+03:00

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Десятки километров железных дорог, опутавших со всех сторон столицу, постепенно превращаются в наземное метро - Московские центральные диаметры (МЦД). Напомним, к 2035 году пригородные электрички планируют запустить через весь город с севера на юг и с запада на восток. Для примера - после соединения Белорусского и Савеловского направлений получится новая наземная ветка метро длиной около 50 километров, по которой будут перевозить 42 миллиона человек.

- По двум первоочередным проектам «Одинцово-Лобня» и «Нахабино-Подольск» движение будет открыто уже в 2019-м - начале 2020 года, - сообщил мэр Сергей Собянин в своем ежегодном отчете на заседании Мосгордумы. - Благодаря этой программе к 2023 году длина наземного и подземного метро вырастет в три раза по сравнению с 2010 годом и превысит тысячу километров. Жители Москвы получат десятки новых вариантов поездок по городу. В поездах станет свободнее, даже в час пик. И наконец, благодаря появлению наземного метро жители Подмосковья получат реальную альтернативу использованию личного транспорта для поездок в Москву. А значит, уменьшится количество машин на МКАД и вылетных магистралях.

Сейчас столичные власти обсуждают не только трассы будущих скоростных линий, но и варианты оплаты проезда. Один из них - введение единого тарифа на метро и МЦД по аналогии с МЦК.

- Если человек садится в Одинцово, ему будет гораздо удобнее оплатить проезд «Тройкой» один раз и дальше совершать пересадки на метро и другой городской транспорт там, где нужно, - рассказал в интервью порталу Москва24 руководитель научно-проектного объединения транспорта и дорог института Генплана Москвы Игорь Бахирев.

По его словам, на маршрутах Одинцово-Лобня и Нахабино-Подольск пассажиры должны платить столько же, сколько и в подземке. При этом переход в метро должен считаться пересадкой так же, как сейчас на МЦК.

Ранее заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов отмечал, что на МЦД планируется использовать привычные тарифы городского транспорта, в том числе и карту «Тройка» и другие билеты.

«Будет много пересадок на МЦК, станции метро, наземный транспорт, - объяснил Максим Ликсутов. - Поезда МЦД будут останавливаться на всех станциях, наша задача - встроить железную дорогу в городской транспорт, как Московский метрополитен».