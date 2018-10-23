2018-10-23T15:15:48+03:00
Общество

Москвичи прокатятся в метро и на новых линиях МЦД по единым тарифам

Такие планы сейчас обсуждают столичные власти
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Жители Москвы получат десятки новых вариантов поездок по городуЖители Москвы получат десятки новых вариантов поездок по городуФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Десятки километров железных дорог, опутавших со всех сторон столицу, постепенно превращаются в наземное метро - Московские центральные диаметры (МЦД). Напомним, к 2035 году пригородные электрички планируют запустить через весь город с севера на юг и с запада на восток. Для примера - после соединения Белорусского и Савеловского направлений получится новая наземная ветка метро длиной около 50 километров, по которой будут перевозить 42 миллиона человек.

- По двум первоочередным проектам «Одинцово-Лобня» и «Нахабино-Подольск» движение будет открыто уже в 2019-м - начале 2020 года, - сообщил мэр Сергей Собянин в своем ежегодном отчете на заседании Мосгордумы. - Благодаря этой программе к 2023 году длина наземного и подземного метро вырастет в три раза по сравнению с 2010 годом и превысит тысячу километров. Жители Москвы получат десятки новых вариантов поездок по городу. В поездах станет свободнее, даже в час пик. И наконец, благодаря появлению наземного метро жители Подмосковья получат реальную альтернативу использованию личного транспорта для поездок в Москву. А значит, уменьшится количество машин на МКАД и вылетных магистралях.

Сейчас столичные власти обсуждают не только трассы будущих скоростных линий, но и варианты оплаты проезда. Один из них - введение единого тарифа на метро и МЦД по аналогии с МЦК.

- Если человек садится в Одинцово, ему будет гораздо удобнее оплатить проезд «Тройкой» один раз и дальше совершать пересадки на метро и другой городской транспорт там, где нужно, - рассказал в интервью порталу Москва24 руководитель научно-проектного объединения транспорта и дорог института Генплана Москвы Игорь Бахирев.

По его словам, на маршрутах Одинцово-Лобня и Нахабино-Подольск пассажиры должны платить столько же, сколько и в подземке. При этом переход в метро должен считаться пересадкой так же, как сейчас на МЦК.

Ранее заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов отмечал, что на МЦД планируется использовать привычные тарифы городского транспорта, в том числе и карту «Тройка» и другие билеты.

«Будет много пересадок на МЦК, станции метро, наземный транспорт, - объяснил Максим Ликсутов. - Поезда МЦД будут останавливаться на всех станциях, наша задача - встроить железную дорогу в городской транспорт, как Московский метрополитен».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Дневник сыровара Олега Сироты: Как я пытался передать сыр президенту
Известному фермеру, попавшему на дискуссионный клуб «Валдай», наконец-то удалось лично поговорить с Владимиром Путиным о санкциях и контрсанкциях. Вернувшись на сыроварню, Олег Сирота рассказал в своем дневнике, что осталось за кадром той встречи [видео]
Новости 24
"Аэроэкспресс" запустит бюджетные тарифы "Пара" для пассажиров, путешествующих вдвоем
В Терлецком лесопарке поселилась парочка уток-мандаринок
В главном соборе Высоко-Петровского монастыря в Москве завершается реставрация
За парковку в Москве можно будет не платить 4 и 5 ноября
В столице пройдет форум «Москва - энергоэффективный город»
Аттракционы парка «Зарядье» посетили более 350 тысяч человек
Большой и Малый Златоустинский переулки стали удобнее для пешеходов
Демонтаж летних кафе в Московской области начался раньше срока
Проректора Бауманки подозревают в хищении 500 млн рублей
В Москве проблемы обманутых дольщиков решатся в ближайшие два - три года
Собянин: "Более 90 процентов москвичей будут жить в шаговой доступности от метро"
Собянин: "Столица поможет Московской области привести в порядок мусорные полигоны"
В 2019 году в столице откроют парк "Остров мечты" и парк аттракционов
В ближайшие пять лет в Москве построят 500 километров дорог
На улицах столицы отремонтируют городские электрочасы
Системы безопасности появятся еще на 30 подмосковных автовакзалах
Москвичи смогут бесплатно проверить свои компьютеры на вирусы
В Москве впервые пройдет Всемирный конгресс женщин-предпринимателей
Москвичей ожидает резкое падение атмосферного давления и снегопад
В московских аэропортах задержаны более 20 рейсов
Несколько улиц в Москве перекроют для съемок фильма
В Подмосковье грузовик насмерть сбил пешехода
Мосгорнаследие защитило доходный дом XIX века
НИИ скорой помощи имени Склифосовского отмечает 95-летие
В центре Москвы строится 35 особо значимых сооружений
В Малом Спасоглинищевском и Петроверигском переулках завершилось благоустройство
Жителям столицы предложили выбрать места для резидентных парковок