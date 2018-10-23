2018-10-23T16:20:13+03:00
Недвижимость

Реновация пятиэтажек в Москве: Собянин добавил в список стартовых площадок еще 12 адресов

Участки для будущих домов переселенцев нашлись в пяти округах
Светлана ВОЛКОВА
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Обозначены еще 12 площадок программы реновации.Обозначены еще 12 площадок программы реновации.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Сегодня, 23 октября, на заседании президиума правительства Москвы мэр Сергей Собянин утвердил постановление, расширяющее список стартовых площадок для программы реновации. Свободные участки для строительства новых домов переселенцев нашлись в пяти округах (см. список). Всего дополнительных адресов 12. Современные многоэтажки здесь могут появиться ориентировочно до 2021 года. Семь из этих площадок находятся на месте сносимых домов, расселение которых по программе реновации уже началось. Например, в Восточном округе на улице Константина Федина, где уже снесли первый в Москве дом реновации. Теперь в списке стартовых площадок уже 268 адресов.

Напомним, в последний раз перечень этих участков меняли в конце августа этого года. Тогда добавили 15 адресов в «старой» и Новой Москве. А один адрес вычеркнули - Проектируемый проезд 4062, д. 8 в Даниловском районе Южного округа. В мэрии отмечают, что подбор новых стартовых площадок продолжается.

В список сноса в Москве попал 5171 дом. В них живет около 1 миллиона человек. Программа реновации в городе рассчитана до 2032 года.

Сейчас горожане переселяются в 15 стартовых домов в пяти округах - Восточном, Северо-Восточном, Западном, Южном и Юго-Западном. Новые квартиры получают жители 20 старых домов. До конца года в Москве новоселье справят около 10 тысяч участников реновации.

- В процессе переезда уже находятся свыше тысячи семей, - сообщил мэр Сергей Собянин. - Сегодня на разных стадиях строительства, разработки проектной и градостроительной документации находятся порядка 240 стартовых домов в большинстве районов Москвы. Заселение этих домов позволит запустить волновое переселение. Параллельно мы разрабатываем проекты планировки десятков будущих кварталов реновации.

КОНКРЕТНО

В этих районах построят новые дома для переселенцев

Северо-Восточный округ

ул. Белозерская, вл. 3-5 (Бибирево)

ул. Осташковская, вл. 9 (Бабушкинский район)

ул. Полярная, вл. 3, корп. 1 (Южное Медведково)

Восточный округ

ул. Вольная, вл. 28 (Соколиная Гора)

ул. Константина Федина, вл. 3 (Северное Измайлово)

Южный округ

ул. Судостроительная, вл. 15 (Нагатинский Затон)

Юго-Западный округ

ул. Кедрова, вл. 16 и ул. Новочеремушкинская, вл. 27 (Академический район)

ул. Краснолиманская, вл. 21 (Южное Бутово)

Северо-Западный округ

ул. Новикова Прибоя, вл. 6, корп. 3 (Хорошево-Мневники)

Светлогорский пр-д, вл. 7-9 (Южное Тушино)

Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) «Мневники» (Хорошево-Мневники, северная часть Мневниковской поймы)

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