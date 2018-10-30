Городской комфорт, сельская природа. Элитный коттеджный поселок для жизни
Продавцы элитной недвижимости любят говорить об экологических преимуществах своих объектов.
Спору нет, после того, как из столицы была выведена большая часть производства, воздух стал чище. И все-таки если уж решать проблему кардинально, то лучше искать себе жилище на природе. Там, где есть не только привычный комфорт, но и леса, поля, водоемы и все это рядом с Москвой.
Застройщики ищут в Подмосковье и близлежащих регионах такие уголки, куда легко добраться из столицы и где в то же время возникает ощущение, что ты уехал за 500 верст от Москвы. Одно из таких мест – окрестности Завидово по Ленинградке.
«Я впервые попал сюда более 35 лет назад, - рассказывает президент компании «Эко-Тепло» Юрий Шеляпин. – И я сразу понял, что сюда не приезжать надо, здесь надо жить».
От мечты до ее воплощения порой бывает долгий путь. И вот только сейчас удалось реализовать идею, замысел которой пришел Юрию много лет назад. Коттеджный поселок «Ольгино» - это сочетание самого современного комфорта и первозданной русской природы. Когда смотришь съёмку, сделанную с воздуха, возникает ощущение чего-то нереального. То ли это кино, то ли компьютерная графика. А на самом деле – правда.
Невозможно поверить, что всё это – всего в 50 минутах езды от столицы. Меньше часа – и ты вдыхаешь пьянящий воздух русского леса, можешь увидеть, как за реку садится солнце. А какое тут раздолье зимой! Какой снежный простор открывается перед тем, кто просто вышел пройтись.
Берег реки, лес, поля, и здесь же – уютные особняки, выполненные в английском стиле, небольшой гостиничный комплекс и даже элитный особняк – замок для тех, кто ни в чем себе не отказывает. Тут есть зона отдыха на берегу реки, есть ресторан «Золотой лев» и летнее кафе, а еще на берегу – мангальные площадки, спорт-бар, банный комплекс. И участки здесь разделяют не заборы, а деревья традиционно русских пород – березы, сосны, ели, клены, каштаны и дубы.
«Я хочу, чтобы «Ольгино» воспринималось не как место отдыха, хотя, сами видите, тут есть где отдыхать, - рассказывает Юрий Шеляпин. – Тут человеку должно быть хорошо и удобно жить, и мы создаем для этого все условия».
ЖК "Золотая Осень" ; Элитный коттеджный поселок "Ольгино".ЖК "Золотая Осень": Квартиры для пожилых людей. Профилакторий. Волга. Элитный коттеджный поселок на берегу Московского моря - "Ольгино":
Инфраструктура поселка развивается. Уже сейчас здесь открываются новые рестораны и кафе, супермаркеты, бутики, спорткомплекс, предприятия обслуживания, спортивные площадки и даже причалы для яхт и катеров. Отдельно скажем о том, что в «Ольгино» создаются все условия для занятий бизнесом. Понятно, речь идет не только о современных системах связи, тут можно проводить конференции, бизнес-форумы, очно и заочно обсуждать любые проблемы, арендовать или купить помещение для офисов, уже построен бизнес-центр. И всё это, напомним, всего в 50 минутах езды от Москвы.
Напоследок расскажем еще об одной особенности проекта. В «Ольгино» есть свой … Зал бракосочетаний. После того, как брак будет зарегистрирован по всем правилам, молодожены могут отправиться на водную прогулку по окрестностям, а потом вернуться в ресторан и отмечать торжество. Согласитесь, романтично, а при желании могут купить квартиру или участок, есть и таунхаусы!
«Я так очарован этим местом, что мне хочется здесь строить еще и еще», - говорит Юрий Шеляпин. - «Ольгино» - проект уже состоявшийся, хотя он и продолжает развиваться. Но я долго думал о том, что еще было бы здесь интересно сделать. И мне пришла в голову идея сделать дом, где в покое и заботе могли бы жить пожилые люди и принимать близких и гостей – то есть мини-отель.
Так родился проект «Золотая осень». На берегу Волги, на краю Конаково, по адресу Набережная Волги, д. 46 построен шестиэтажный элитный особняк. По сути, дом на природе, с великолепными видами из окна. Два лифта,подъемник, 57 уютных квартир. Все удобства. Комфорт, продуманный до последней мелочи».
Главное достоинство проекта в том, что собственник, купивший квартиру в этом доме, получает не просто жилье, а полный набор услуг. Есть служба охраны, есть дежурные на этажах, есть медицинский центр на общей территории, с которым можно заключить договор, чтобы его сотрудники следили за здоровьем, проводили обследования, ухаживали. Можно привлечь профессиональных помощниц по дому: они будут готовить еду, стирать, гладить, убираться. Будут сопровождать на прогулках, экскурсиях.
Здесь же, на территории комплекса, есть профилакторий – специальное медицинское учреждение для реабилитации. Беседки, мастерские для любых хобби, кинозал, библиотека, танцевальный зал, даже площадка для детей – если на каникулы приехали внуки… Главное же в том, что тут человек не чувствует себя оторванным от общества, живет полноценной жизнью, и, что особенно важно, это жизнь на природе.. Есть и песчаный пляж в окружении сосен и берез с православным храмом на берегу.
Окрестности Завидово – место, отмеченное в русской истории. Здесь бывали Пушкин и Карамзин, Лермонтов и Державин. Здесь были устроены дорожные покои Петра Великого – первый путевой дворец в российской истории. Эти места издавна полюбились русским художникам, которые приезжают сюда на пленэр и в наше время.
Что за магия такая, не знаем, но тут действительно хорошо на душе и спокойно на сердце. А, впрочем, почему магия. Это просто русская природа
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