Городской комфорт, сельская природа. Элитный коттеджный поселок для жизни

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-29T16:23:36+03:00

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Продавцы элитной недвижимости любят говорить об экологических преимуществах своих объектов.

Спору нет, после того, как из столицы была выведена большая часть производства, воздух стал чище. И все-таки если уж решать проблему кардинально, то лучше искать себе жилище на природе. Там, где есть не только привычный комфорт, но и леса, поля, водоемы и все это рядом с Москвой.

Застройщики ищут в Подмосковье и близлежащих регионах такие уголки, куда легко добраться из столицы и где в то же время возникает ощущение, что ты уехал за 500 верст от Москвы. Одно из таких мест – окрестности Завидово по Ленинградке.

«Я впервые попал сюда более 35 лет назад, - рассказывает президент компании «Эко-Тепло» Юрий Шеляпин. – И я сразу понял, что сюда не приезжать надо, здесь надо жить».

От мечты до ее воплощения порой бывает долгий путь. И вот только сейчас удалось реализовать идею, замысел которой пришел Юрию много лет назад. Коттеджный поселок «Ольгино» - это сочетание самого современного комфорта и первозданной русской природы. Когда смотришь съёмку, сделанную с воздуха, возникает ощущение чего-то нереального. То ли это кино, то ли компьютерная графика. А на самом деле – правда.

Невозможно поверить, что всё это – всего в 50 минутах езды от столицы. Меньше часа – и ты вдыхаешь пьянящий воздух русского леса, можешь увидеть, как за реку садится солнце. А какое тут раздолье зимой! Какой снежный простор открывается перед тем, кто просто вышел пройтись.

Берег реки, лес, поля, и здесь же – уютные особняки, выполненные в английском стиле, небольшой гостиничный комплекс и даже элитный особняк – замок для тех, кто ни в чем себе не отказывает. Тут есть зона отдыха на берегу реки, есть ресторан «Золотой лев» и летнее кафе, а еще на берегу – мангальные площадки, спорт-бар, банный комплекс. И участки здесь разделяют не заборы, а деревья традиционно русских пород – березы, сосны, ели, клены, каштаны и дубы.

«Я хочу, чтобы «Ольгино» воспринималось не как место отдыха, хотя, сами видите, тут есть где отдыхать, - рассказывает Юрий Шеляпин. – Тут человеку должно быть хорошо и удобно жить, и мы создаем для этого все условия».

ЖК "Золотая Осень" ; Элитный коттеджный поселок "Ольгино".ЖК "Золотая Осень": Квартиры для пожилых людей. Профилакторий. Волга. Элитный коттеджный поселок на берегу Московского моря - "Ольгино":

Инфраструктура поселка развивается. Уже сейчас здесь открываются новые рестораны и кафе, супермаркеты, бутики, спорткомплекс, предприятия обслуживания, спортивные площадки и даже причалы для яхт и катеров. Отдельно скажем о том, что в «Ольгино» создаются все условия для занятий бизнесом. Понятно, речь идет не только о современных системах связи, тут можно проводить конференции, бизнес-форумы, очно и заочно обсуждать любые проблемы, арендовать или купить помещение для офисов, уже построен бизнес-центр. И всё это, напомним, всего в 50 минутах езды от Москвы.

Напоследок расскажем еще об одной особенности проекта. В «Ольгино» есть свой … Зал бракосочетаний. После того, как брак будет зарегистрирован по всем правилам, молодожены могут отправиться на водную прогулку по окрестностям, а потом вернуться в ресторан и отмечать торжество. Согласитесь, романтично, а при желании могут купить квартиру или участок, есть и таунхаусы!

«Я так очарован этим местом, что мне хочется здесь строить еще и еще», - говорит Юрий Шеляпин. - «Ольгино» - проект уже состоявшийся, хотя он и продолжает развиваться. Но я долго думал о том, что еще было бы здесь интересно сделать. И мне пришла в голову идея сделать дом, где в покое и заботе могли бы жить пожилые люди и принимать близких и гостей – то есть мини-отель.

Так родился проект «Золотая осень». На берегу Волги, на краю Конаково, по адресу Набережная Волги, д. 46 построен шестиэтажный элитный особняк. По сути, дом на природе, с великолепными видами из окна. Два лифта,подъемник, 57 уютных квартир. Все удобства. Комфорт, продуманный до последней мелочи».

Главное достоинство проекта в том, что собственник, купивший квартиру в этом доме, получает не просто жилье, а полный набор услуг. Есть служба охраны, есть дежурные на этажах, есть медицинский центр на общей территории, с которым можно заключить договор, чтобы его сотрудники следили за здоровьем, проводили обследования, ухаживали. Можно привлечь профессиональных помощниц по дому: они будут готовить еду, стирать, гладить, убираться. Будут сопровождать на прогулках, экскурсиях.

Здесь же, на территории комплекса, есть профилакторий – специальное медицинское учреждение для реабилитации. Беседки, мастерские для любых хобби, кинозал, библиотека, танцевальный зал, даже площадка для детей – если на каникулы приехали внуки… Главное же в том, что тут человек не чувствует себя оторванным от общества, живет полноценной жизнью, и, что особенно важно, это жизнь на природе.. Есть и песчаный пляж в окружении сосен и берез с православным храмом на берегу.

Окрестности Завидово – место, отмеченное в русской истории. Здесь бывали Пушкин и Карамзин, Лермонтов и Державин. Здесь были устроены дорожные покои Петра Великого – первый путевой дворец в российской истории. Эти места издавна полюбились русским художникам, которые приезжают сюда на пленэр и в наше время.

Что за магия такая, не знаем, но тут действительно хорошо на душе и спокойно на сердце. А, впрочем, почему магия. Это просто русская природа

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