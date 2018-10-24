2018-10-24T22:31:16+03:00
Общество

Московская область подписала инвестиционное соглашение с итальянской компанией Barilla

Известный производитель макаронных изделий построит в Подмосковье завод, в который вложит 10 млрд рублей
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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В Московскую область заходит очередной крупный иностранный инвестор. В четверг, 24 октября, губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор компании Barilla Гвидо Мария Барилла в присутствии Президента России Владимира Путина и Премьер-министра Италии Джузеппе Конте обменялись документами о развитии инвестиционного сотрудничества.

Владимир Путин отметил, что подписанные соглашения «свидетельствуют о взаимном настрое на расширение двусторонних связей по самым различным направлениям».

В этой связи хочу подчеркнуть: Италия – наш важный экономический партнер, поэтому сегодня мы с господином Конте сфокусировали внимание прежде всего на сотрудничестве в торгово-инвестиционной сфере, - сказал Президент.

У компании Barilla, известного производителя итальянской пасты и соусов, уже есть завод в Солнечногорском районе. Однако итальянцы хотели бы построить на территории Подмосковье ещё одно большое производство макаронных изделий. Помимо собственно цехов и склада здесь будет работать мельница, рассчитанная на переработку 300 тонн пшеницы в сутки. На предприятии будут работать около 400 человек. Компания собирается инвестировать в проект 10 миллиардов рублей.

До конца ноября стороны должны определить с местом, где развернётся стройка.

Приятно на уровне Президента, Премьер-министра Италии подписать соглашение по очередному инвестиционному проекту с итальянскими партнерами, которое предполагает инвестиции порядка 200 млн евро в уже третью очередь по развитию производства пасты в Российской Федерации, - отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. - Четырнадцать лет работает в нашей стране «Барилла», компания всем хорошо известна. Я очень надеюсь, что эта программа будет в ближайшее время реализована. Сегодня для нас приятное событие, потому что каждая такая инвестиция оборачивается и ростом налоговой базы, и, конечно, созданием рабочих мест.

Кстати, на своем действующем солнечногорском заводе компания планирует запустить новую технологическую линию на уже работающем заводе в Солнечногорском районе. Это более 60 новых рабочих мест и около 1,5 млрд. рублей инвестиций.

Есть взаимные инвестиции в разные направления и, несмотря на кризис последних лет, эти инвестиции не снизились, - сказал Джузеппе Конте. - Большие и маленькие итальянские компании ищут партнёров не только в Москве и в Санкт-Петербурге, но на всей территории РФ.

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