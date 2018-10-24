Названы районы Москвы, где лучше всего искать себе пару
Многие регистрировались в приложении для знакомств Tinder, но не у всех получилось найти вторую половинку. А может вы не в тех районах искали любовь? Создатели приложения сделали анализ и определили, в каких районах больше всего шансов на успех. В топ-3 вошли: Отрадное, Арбат и Тверской. Как определяли? По процентному соотношению количества смахиваний (свайпов) вправо в приложении.
- Лидером рейтинга стал район с самым позитивным названием – Отрадное. Видимо, соседство с ВДНХ и Ботаническим садом сыграло свою роль: люди здесь определенно расположены к новым знакомствам и, вероятно, прогулкам вместе, - считают в пресс-службе Tinder в России.
В Отрадном можно встретить не только желание знакомиться, "хотелки" бывают без конфетно-букетного периода - в других соцсетях есть целые группы "Секс знакомства Отрадное". А там все прямым текстом и даже без фото претендентов.
На втором месте в рейтенге Tinder оказался район с главной туристической улицей столицы – Арбат. Не исключено, что здесь ищут богатых женихов и невест, ведь кто-то прогуливается по Арбату, а кто-то там и живет. Тройку лидеров замкнул Тверской район.
- Четвертую строчку заняли Хамовники: возможно, району помогло обилие парков и спортивная инфраструктура Лужников – все-таки заниматься спортом лучше вдвоем. Замыкает топ-5 Таганский район, сочетающий и насыщенную ночную жизнь Китай-Города, и фотогеничную Котельническую набережную, - рассказали в пресс-службеTinder в России.
Самые популярные районы Москвы для знакомств в Tinder:
1. Отрадное
2. Арбат
3. Тверской
4. Хамовники
5. Таганский
6. Бирюлево
7. Бутово
8. Гольяново
9. Люблино
10. Ясенево
КСТАТИ
Подобный рейтинг Tinder составил и в других городах России:
- в Санкт-Петербурге в тройку лидеров вошли Центральный, Адмиралтейский и Красносельский районы;
- в Сочи самые открытые к знакомствам люди живут на Красной Поляне, а также в Центральном и Лазаревском районах.