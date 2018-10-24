Названы районы Москвы, где лучше всего искать себе пару

СЕГОДНЯ 14:45 2018-10-24T15:07:13+03:00

Создатели приложения сделали анализ и определили, в каких районах больше всего шансов на успех Фото: EAST NEWS

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Многие регистрировались в приложении для знакомств Tinder, но не у всех получилось найти вторую половинку. А может вы не в тех районах искали любовь? Создатели приложения сделали анализ и определили, в каких районах больше всего шансов на успех. В топ-3 вошли: Отрадное, Арбат и Тверской. Как определяли? По процентному соотношению количества смахиваний (свайпов) вправо в приложении.

- Лидером рейтинга стал район с самым позитивным названием – Отрадное. Видимо, соседство с ВДНХ и Ботаническим садом сыграло свою роль: люди здесь определенно расположены к новым знакомствам и, вероятно, прогулкам вместе, - считают в пресс-службе Tinder в России.

В Отрадном можно встретить не только желание знакомиться, "хотелки" бывают без конфетно-букетного периода - в других соцсетях есть целые группы "Секс знакомства Отрадное". А там все прямым текстом и даже без фото претендентов.

На втором месте в рейтенге Tinder оказался район с главной туристической улицей столицы – Арбат. Не исключено, что здесь ищут богатых женихов и невест, ведь кто-то прогуливается по Арбату, а кто-то там и живет. Тройку лидеров замкнул Тверской район.

- Четвертую строчку заняли Хамовники: возможно, району помогло обилие парков и спортивная инфраструктура Лужников – все-таки заниматься спортом лучше вдвоем. Замыкает топ-5 Таганский район, сочетающий и насыщенную ночную жизнь Китай-Города, и фотогеничную Котельническую набережную, - рассказали в пресс-службеTinder в России.

Самые популярные районы Москвы для знакомств в Tinder:

1. Отрадное

2. Арбат

3. Тверской

4. Хамовники

5. Таганский

6. Бирюлево

7. Бутово

8. Гольяново

9. Люблино

10. Ясенево

КСТАТИ

Подобный рейтинг Tinder составил и в других городах России:

- в Санкт-Петербурге в тройку лидеров вошли Центральный, Адмиралтейский и Красносельский районы;

- в Сочи самые открытые к знакомствам люди живут на Красной Поляне, а также в Центральном и Лазаревском районах.