Москвичам показали транспорт будущего

СЕГОДНЯ 18:20 2018-10-24T19:00:01+03:00

В его рядах есть и наши российские электробусы, которые уже ездят по столице

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Такие выставки напоминают музей. Только тот, чьи экспонаты не имеют ничего общего со стариной. Весь транспорт, представленный в Международном автобусном салоне Busworld Russia (в «Крокус-Экспо», станция метро «Мякинино») наоборот ассоциируется с будущим. Конечно, все эти беспилотники, собранные на наших заводах, покажутся нашим внукам милыми и смешными, как тот есенинский жеребенок, бегущий за паровозом. Но начало уже положено.

Огромный выставочный зал (9000 квадратных метров) собрал автобусы 84 компаний со всего мира. У каждой фирмы есть девушки, которые презентуют чудо-технику. Они очень похожи на стюардесс. И являются прямыми конкурентами всем этим бездушным машинам, автобусам и электробусам. Потому как мужики в костюмах сначала рассматривают представительниц, и только потом технику.

Маршруты столичных электробусов.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Пожалуй, самый посещаемый экспонат (а все модели можно трогать руками, как и заходить в салон) - это наш камазовский электробус. Он вмещает в себя 85 пассажиров, 33 из них могут во время поездки сидеть. Максимальная скорость - 70 км/ч. Внутри - USB-розетки (ими уже мало, кого удивишь), безтурникетные валидаторы (а ими тем более), экраны с бегущей строкой, кондиционер, а также места для инвалидов и собак-поводырей. Сейчас 10 таких электробусов уже ездят по 73 маршруту (6-й микрорайон Бибирева - ВДНХ (южн.). Не только камазовских, кстати, но и компании «ГАЗ». Их электробус также представлен на выставке. Внутри - практически то же самое. Кузов такой модели служит 12 лет. Время зарядки двигателя - самое быстрое 30 минут. Устройства установлены в автобусных парках, а также на конечных остановках.

Новый столичный электробус вмещает в себя 85 пассажиров.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Посетил салон и руководитель Департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов. Он заявил, что к 2021 году в столице будут покупать только электрический транспорт, а через 13 лет обычных автобусов, работающих на жидком топливе, на городских маршрутах вообще не останется.

- Все сложности, которые могут возникнуть, мы преодолеем совместно с «ГАЗом» и «КамАЗом», - сказал чиновник.

Проблемы, действительно, были. Но - на стадии испытаний. В 16-м году, например, тестировали модель с отдельным мотором для каждого колеса. Увы, но ничего хорошего из этого не вышло. Электробус заносило как во время дрифта, а заряд батареи кончался намного быстрее, чем думали.

- Мы учли все ошибки и старались использовать самые последние наработки в области городского транспорта, - продолжал Ликсутов. - Сейчас десять электробусов перевозят до семи тысяч пассажиров в день. Мы готовимся к зиме и надеемся, что все пройдёт нормально.

Производители утверждают, что их электробусы выдержат любой мороз, но до минус сорока. На экстремальную температуру они не рассчитаны.

ГДЕ И КОГДА ПРОХОДИТ ВЫСТАВКА

Город Красногорск, улица Международная, 20 (второй павильон «Крокус-Экспо»).

Вход бесплатный. Однако необходимо зарегистрироваться на сайте и получить электронный билет.

Последний день работы - 25 октября - с 10.00 до 16.00.

УЧАСТНИКИ

КАМАЗ, НЕФАЗ, Группа ГАЗ, Минский автомобильный завод (MAЗ), СИМАЗ, MAN, Anadolu Isuzu (Турция), Yutong, Higer, Ankai, Golden Dragon, Неман, Camozzi, Webasto, Hubner, Завод кондиционеров Август, Алькор, Oto Numune (Турция), JVS (Китай), Hidral Gobel (Италия), Eberspäher (Германия) многие другие.

ПОКУПКА ЭЛЕКТРОБУСОВ

2018 год - 100 штук (уже куплено)

2019 год - 300 штук

2020 год - 300 штук

2021 год - 800 штук

2022 год - 800 штук

2023 год - 800 штук