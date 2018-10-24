По итогам 2018 года экспорт продукции лесопромышленного комплекса России достигнет 12 млрд долларов

СЕГОДНЯ 18:30 2018-10-24T18:30:16+03:00

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22 октября в московском выставочном комплексе «Экспоцентр» стартовал девятый международный форум «Лес и человек». Рабочую программу форума открыла Панельная дискуссия «Российский лесной сектор в мире», посвященная обсуждению и поиску новых «точек роста» лесопромышленного комплекса России.

С «ОПЕРЕЖЕНИЕМ ГРАФИКА»

В качестве модератора дискуссии выступил Евгений Рыжов, директор Департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга России. Основными спикерами мероприятия стали: Николай Николаев, председатель Комитета по природопользованию, собственности и земельным отношениям Госдумы России, член Правления Ассоциации лесоимпортеров Великобритании Питер Хамерсли, гендиректор компании «Краслесинвест» Андрей Черкашин, заместитель Председателя Национальной Федерации лесной промышленности КНР Фэнь Дзянпинь и генеральный секретарь Бизнес-Альянса Индии Гопал Раджагопалан.

«Благодаря Стратегии развития лесного комплекса до 2030 года, утверждённой правительством России, в нашей отрасли обозначен ряд ключевых вопросов, требующих работы уже в ближайшее время, – сообщил Евгений Рыжов. - Можно отметить, что по показателям 2018 года мы идем с некоторым «опережением графика». За восемь месяцев рост объемов переработки древесины составил 8,4%, производства мебели – 6,6%, в целлюлозно-бумажной отрасли – 10,6%. Объем экспорта продукции лесопромышленного комплекса России по итогам этого года ожидается на уровне 12 млрд долларов. ЛПК – одна из ведущих отраслей в России, наряду с металлургией и химической промышленностью».

ТРЕБУЕТСЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ДРЕВЕСИНЫ

Среди основных тем, обсуждаемых экспертами в рамках сессии, были затронуты переход к модели интенсивного лесовосстановления, развитие производства лесозаготовительной техники на территории Российской Федерации и разработку собственной системы сертификации цепочки поставок древесины.

«За последние годы с законодательной точки зрения в лесной отрасли сделано очень много. Тем не менее, большое количество вопросов все еще требует доработки. Прежде всего, это развитие глубокой переработки древесины на территории нашей страны, развитие деревянного домостроения и биотопливных технологий, создание новых целлюлозно-бумажных мощностей. Нельзя говорить о полноценном функционировании ЛПК без развития машиностроения: в настоящее время только 6% техники, занятой в лесном секторе, произведено в России. Данный показатель требует существенного увеличения, – пояснил Николай Николаев. – Важнейшим направлением является создание в России собственной системы сертификации древесины. Это не только защитит нашу отрасль от незаконной лесозаготовки, но и гарантирует независимость нашей экспортной политики».

ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК БОГАТСТВА

Иностранные спикеры отметили важность сотрудничества в развитии лесного комплекса и назвали отрасль одним из самых перспективных направлений мировой экономики.

«Лес – это основной источник богатства для всего человечества, - отметил Фэнь Дзянпинь. - Ответственное лесопользование – это использование лесных ресурсов в полной мере: в строительстве, жизнеобеспечении, энергетике, фармацевтике и экологии. Через совместные законодательные инициативы и научные разработки человечеству важно найти компромисс между сохранением лесов и заготовкой древесины. Мы надеемся, что Россия, являясь одной из ведущих лесных держав мира, готова вывести лесную отрасль на новый уровень».

Работа 9-го Международного форума «Лес и человек» будет продолжаться до 24 октября включительно. Форум проводится с 2002 года и привлекает как российских, так и зарубежных экспертов в сфере лесного комплекса.