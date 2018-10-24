2018-10-24T19:02:03+03:00
Москва

Андрей Бочкарев: «На Большой кольцевой линии метро заранее закладывается возможность присоединения дополнительных радиусов»

Работы сейчас ведутся сразу на всех будущих участках кольца
Светлана ВОЛКОВА
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Руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.Руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.
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В столице продолжается строительство Большой кольцевой линии метро (БКЛ). Напомним, проект БКЛ включает 19 пересадок на другие линии метро, четыре пересадки на МЦК, 11 пересадок на линии железной дороги и еще пять - на первые Московские центральные диаметры Одинцово-Лобня и Нахабино-Подольск.

- При строительстве Большой кольцевой линии метро сразу закладывается техническая возможность присоединения дополнительных радиусов метро, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. - Например, Рублево-Архангельской линии - на станции «Улица Народного Ополчения», Коммунарской линии - на станции «Улица Новаторов», перспективной линии в Бирюлево и Щербинку - на «Кленовом бульваре».

Большая кольцевая линия стала крупнейшим проектом в области мирового метростроения. Длина кольца - 70 километров. На ней появится 31 станция (с учетом существующего участка «Каховская» - «Каширская»).

«Мы предусматриваем все необходимые технические решения для будущих возможных радиусов и станций, - сказал Андрей Бочкарев. - Технически мы имеем возможность быстро присоединить их без нарушения движения на давно и только что построенных линиях. Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что в Москве ведется строительство одновременно всех будущих участков нового метрокольца. Сегодня проходку тоннелей БКЛ ведут сразу 10 проходческих щитов (ТПМК). В будущем планируется задействовать еще 19 ТПМК».

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